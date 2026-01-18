ישראל סיימה את אליפות אירופה במקום ה-16

הכחולים-לבנים הפסידו היום (ראשון) 11:8 לסלובקיה ונעלו את המשחקים בטורניר במיקום ה-16, בדיוק כמו זה באליפות לפני שנתיים. אור שליין, רונן גרוס וגיל גבישי בלטו עם 2 שערים כ"א במשחק.

נבחרת ישראל בכדורמים נוצחה היום 11:8 על-ידי סלובקיה במשחקה האחרון באליפות אירופה בבלגרד. הכחולים-לבנים נעלו את האליפות במקום ה-16 -בדיוק כמו בטורניר מלפני שנתיים, אלא שהפעם הנבחרת אף הצליחה להשיג ניצחון, אמש, על סלובניה.

על שחקני הנבחרת ניכרת הייתה העייפות מהמשחק הקשה והאינטנסיבי אמש אותו ניצחה ישראל בקרב פנדלים. היום הנבחרת אמנם חזרה מפיגור 2:0 ברבע הראשון ל-2:2, אבל הסלובקים ברחו בהמשך ל-3:6 ברבע השני ו-5:9 בסיום הרבע השלישי.

נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)

הכחולים-לבנים סבלו היום מאחוזים נמוכים מהשדה (8 מ-30, לעומת 11 מ-26 של הסלובקים) לאחר שפגשו את המשקוף פעם אחר פעם, ואף איבדו 9 כדורים. בשבוע הבא תפתח נבחרת הנשים של ישראל את הופעותיה באליפות אירופה, שתיערך במדיירה שבפורטוגל.

כבשו לישראל: אור שליין, רונן גרוס וגיל גבישי 2 כ"א, אמיר שפריר ויואב רנדלר 1 כ"א.