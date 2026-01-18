יום ראשון, 18.01.2026 שעה 16:46
ספורט אחר

ישראל סיימה את אליפות אירופה במקום ה-16

הכחולים לבנים הפסידו 11:8 לסלובקיה ונעלו את המשחקים בטורניר כשהם במקום ה-16, בדיוק כמו לפני שנתיים. שליים, גרוס וגיל גבישי בלטו אצל הנבחרת

|
נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)

הכחולים-לבנים הפסידו היום (ראשון) 11:8 לסלובקיה ונעלו את המשחקים בטורניר במיקום ה-16, בדיוק כמו זה באליפות לפני שנתיים. אור שליין, רונן גרוס וגיל גבישי בלטו עם 2 שערים כ"א במשחק.

נבחרת ישראל בכדורמים נוצחה היום 11:8 על-ידי סלובקיה במשחקה האחרון באליפות אירופה בבלגרד. הכחולים-לבנים נעלו את האליפות במקום ה-16 -בדיוק כמו בטורניר מלפני שנתיים, אלא שהפעם הנבחרת אף הצליחה להשיג ניצחון, אמש, על סלובניה.

על שחקני הנבחרת ניכרת הייתה העייפות מהמשחק הקשה והאינטנסיבי אמש אותו ניצחה ישראל בקרב פנדלים. היום הנבחרת אמנם חזרה מפיגור 2:0 ברבע הראשון ל-2:2, אבל הסלובקים ברחו בהמשך ל-3:6 ברבע השני ו-5:9 בסיום הרבע השלישי. 

נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)נבחרת הכדורמים (איגוד הכדורמים)

הכחולים-לבנים סבלו היום מאחוזים נמוכים מהשדה (8 מ-30, לעומת 11 מ-26 של הסלובקים) לאחר שפגשו את המשקוף פעם אחר פעם, ואף איבדו 9 כדורים. בשבוע הבא תפתח נבחרת הנשים של ישראל את הופעותיה באליפות אירופה, שתיערך במדיירה שבפורטוגל.

כבשו לישראל: אור שליין, רונן גרוס וגיל גבישי 2 כ"א, אמיר שפריר ויואב רנדלר 1 כ"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */