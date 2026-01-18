נותרו בתחתית: פארמה וגנואה נפרדו ב-0:0 מאכזב

גנואה ופארמה נפרדו היום (ראשון) ב-0:0 במסגרת המחזור ה-21 בסרייה א', תוצאה שמותירה את שתי הקבוצות במאבקי התחתית וממחישה עד כמה המאבק על ההישרדות צפוי להיות צמוד עד הסיום. עבור פארמה היה זה תיקו שני ברציפות, והיא נותרה עם מרווח דחוק של שלוש נקודות בלבד מעל גנואה.

על אף שהתוצאה לא סיפקה שערים, המשחק עצמו היה שקול למדי. פארמה רשמה 14 מצבי הבקעה לעומת 11 של גנואה, בעוד שהחזקת הכדור נטתה קלות לזכות האורחת עם 51%, לעומת 49% של המארחת. גנואה אמנם הייתה מסוכנת יותר בדקות מסוימות, אך לא הצליחה לתרגם זאת לכדי שער.

החלוקה בנקודות משאירה את גנואה קרובה לקו האדום, ללא פריצת דרך משמעותית בטבלה, בעוד פארמה אמנם שמרה על פער קטן מהקו, אך גם היא תצטרך תוצאות טובות יותר בהמשך כדי להימנע מהסתבכות ממשית במאבק ההישרדות.