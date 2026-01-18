ההצעה הראשונה: פרנקפורט פנתה לצ'אבי אלונסו

שמועות מסתובבות בגרמניה על חזרה אפשרית של צ'אבי אלונסו לבונדסליגה, הפעם אל ספסל פרנקפורט, שהתפנה לאחר פיטוריו של דינו טופמולר ביום ראשון. לפי 'בילד', המועדון הגרמני מעריך את המאמן הספרדי כאופציה יוקרתית, והמנהל הספורטיבי מרקוס קרושה דוחף, על פי הדיווחים, לפגישה איתו כדי לבחון החתמה אפשרית. הידיעה מגיעה ימים ספורים לאחר שאלונסו פוטר מתפקידו כמאמן ריאל מדריד.

עזיבתו של טופמולר הגיעה לאחר 3:3 מול ורדר ברמן ורצף תוצאות חלשות. עם 39 שערים שספגה ב-18 משחקים, פרנקפורט, המדורגת כיום שביעית בטבלה, מחזיקה באחת ההגנות הגרועות בבונדסליגה, סיבה מרכזית שבגללה הדירקטוריון בחר בשינוי כיוון.

לפי 'בילד', המועדון, שמשחק בליגת האלופות, שוקל גם שמות נוספים כמו אדין טרזיץ', מרקו רוזה ורוג'ר שמידט. עם זאת, המטרה המרכזית בדויטשה בנק פארק היא לשכנע את צ'אבי אלונסו לארוז מזוודות ולחזור לגרמניה.

עם זאת, למרות העניין, נראה כי לא סביר שאלונסו יחזור לקווים של הליגה הבכירה בגרמניה. לאחר התקופה המוצלחת שלו בבאייר לברקוזן, צ'אבי היה על הכוונת של ענקיות כמו באיירן מינכן וליברפול לפני שחתם בריאל מדריד. חזרה לפרנקפורט, מעבר לכך שתהיה הוצאה כספית גדולה עבור המועדון, תייצג צעד לאחור בקריירה של הספרדי.

לכן, הכל מצביע על כך שהוא לא ימהר לשום דבר וימתין להזדמנות עם פרויקט אירופי גדול אחר. בכל מקרה, פרנקפורט תנסה לשחק את הקלפים שלה נכון.