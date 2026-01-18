יום ראשון, 18.01.2026 שעה 15:37
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4917-4421אינטר1
4316-3320מילאן2
4317-3121נאפולי3
3912-2420רומא4
3917-3221יובנטוס5
3416-2820קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3022-2920בולוניה8
2816-2120לאציו9
2633-2221אודינזה10
2332-2120טורינו11
2328-2321ססואולו12
2322-1421פארמה13
2228-2020קרמונזה14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1431-1621פיזה19
1334-1720ורונה20

מנור סולומון על הספסל של פיורנטינה נגד בולוניה

בזמן שהסגולים עדיין לא הפסידו מאז שהוא הגיע, הקיצוני הישראלי פעם נוספת לא בהרכב הפותח של קבוצתו החדשה, וינסה לתרום במהלכו מהספסל ב-16:00

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון כבר שותף בשלושה משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. היום (ראשון, 16:00) הם יפגשו את בולוניה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות במשחק חוץ קשה בדרך להישארות בליגה. הקיצוני הישראלי פעם נוספת על הספסל של קבוצתו החדשה.

כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שלושה משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל והיה מעורב בשערים בשני המשחקים הראשונים, כשגם במחזור האחרון, נגד מילאן, שותף מספר דקות ונכנס היטב.

בצד השני של המתרס נמצאת בולוניה, שאומנם נמצאת במקום השמיני והשיגה ניצחון 2:3 על ורונה במחזור הקודם, אך לפני זה לא השיגה ניצחון בשבעה משחקים בליגה וכעת מקווה לחזור לפתיחת העונה הטובה שלה. בנוסף, כידוע, היא גם יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית ותפגוש את הצהובים ב-29.1.

באשר למפגשי העבר, זה די מאוזן, כאשר פיורנטינה יצאה עם ידה על העליונה בשש פעמיים מתוך 15 המשחקים האחרונים, כאשר בולוניה מצידה ניצחה ארבע פעמיים ואילו חמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. העונה, במחזור השמיני, הקבוצות נפרדו ב-2:2

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */