אורן ביטון ימשיך בהרכב, אלטונשווילי ייכלל בסגל

סנדרו אלטונשוילי ייכלל מחר (שני, 19:30) לראשונה בסגל הפועל חיפה לקראת משחק החוץ שמצפה לה מול עירוני קריית שמונה. לפחות על פי ההתרשמות באימונים, הקשר הגיאורגי מותיר רושם חיובי.

הבלם הזר איוון קריצ'אק עדיין לא החל להתאמן ולא ייכלל בסגל. גל אראל, על פי התרגול, צפוי להמשיך עם אותו ההרכב שפתח במשחק האחרון מול הפועל תל אביב. המשמעות היא שאורן ביטון, שהציג יכולת טובה, יישאר בהרכב על חשבון סנה גומז, שחוזר מצהובים.

לקראת המשחק אמר המאמן גל אראל: "זה עוד משחק קשה מול יריבה שכבשה חמישה שערים מול אשדוד. נבוא מוכנים ונעשה את הכול על מנת להשיג את הנקודות".

ההרכב המשוער: בנג'מן מצ'יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, ג'בון איסט ורגיס אנדו.