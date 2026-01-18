יום ראשון, 18.01.2026 שעה 14:09
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אורן ביטון ימשיך בהרכב, אלטונשווילי ייכלל בסגל

לקראת קריית שמונה, גל אראל לא צפוי לבצע שינויים ב-11, כשהמגן ימשיך על חשבון גומז. הקשר הגיאורגי, שמותיר רושם חיובי, יהיה בסגל, קריצ׳אק לא

|
אורן ביטון (עמרי שטיין)
אורן ביטון (עמרי שטיין)

סנדרו אלטונשוילי ייכלל מחר (שני, 19:30) לראשונה בסגל הפועל חיפה לקראת משחק החוץ שמצפה לה מול עירוני קריית שמונה. לפחות על פי ההתרשמות באימונים, הקשר הגיאורגי מותיר רושם חיובי.

הבלם הזר איוון קריצ'אק עדיין לא החל להתאמן ולא ייכלל בסגל. גל אראל, על פי התרגול, צפוי להמשיך עם אותו ההרכב שפתח במשחק האחרון מול הפועל תל אביב. המשמעות היא שאורן ביטון, שהציג יכולת טובה, יישאר בהרכב על חשבון סנה גומז, שחוזר מצהובים.

לקראת המשחק אמר המאמן גל אראל: "זה עוד משחק קשה מול יריבה שכבשה חמישה שערים מול אשדוד. נבוא מוכנים ונעשה את הכול על מנת להשיג את הנקודות".

ההרכב המשוער: בנג'מן מצ'יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, ג'בון איסט ורגיס אנדו.

