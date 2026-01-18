רמה"ש נשים הגיעה להסדר טיעון, יירדו לה 15 נק'

טוויסט בעלילה בכל מה שקשור לקבוצת הנשים של רמת השרון. אחרי שנגזר עליה ירידת ליגה בעקבות כל הבלגן שהיה במועדון, היום (ראשון) הקבוצה מהשרון הגיעה להסדר טיעון עם ההתאחדות לכדורגל ועו”ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות, ובמקום ירידת הליגה היא תקבל עונש אחר, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום”.

העונש החדש הוא הפחתה של 15 נקודות בפועל מהמאזן שלה, ובנוסף לכך הקנס שהיא קיבלה קוצץ ויעמוד כעת על 40,000 ש”ח. הקנס המקורי שהוטל על המועדון עמד על 50,000 ש”ח, כך שהוא ירד ב-10,000 ש”ח. מבחינת הנקודות, לא בטוח שהמצב שונה בהרבה מירידת ליגה, כאשר יהיה קשה מאוד לקבוצה להישאר.

רמת השרון הייתה לפני העונש עם שש נקודות, וכעת המאזן שלה יעמוד על מינוס תשע נקודות, כשהוא כמובן הפכה להיות נועלת הטבלה החדשה. מי שנמצאת בחוף המבטחים היא מכבי חולון ולה יש 16 נקודות, כך שרמת השרון רחוקה 25 נקודות כדי לברוח מהקו האדום ולהישאר בליגה.

בהסדר הטיעון נרשם: “המערערת מתחייבת כי כל הגורמים אשר ניהלו אותה ואשר נגדם הוגשו כתבי אישום במסגרת הליך זה (ליאור סילוק, מאיר סמדג’ה או אמיר רסלר), יורחקו מכל פעילות במסגרתה והם לא ייטלו חלק בניהולה, במישרין או בעקיפין. ככל שיתברר כי מי מאותם נאשמים מעורב בניהולה של המערערת או אם יתברר כי הגורמים שמנהלים אותה בפועל אינם הגורמים שיירשמו בפועל כבעלי תפקידים בקבוצה בפורטל ההתאחדות, הקבוצה תועמד לדין על עבירה של הפרת החלטת מוסד שיפוטי ותתבקש הפסקת פעילותה לאלתר”.