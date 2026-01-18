אבא ניסה להגיע למאמן בנו, מאמן היריבה הפריד

בלתי נסבל מה שקורה בשנים האחרונות במגרשי הכדורגל ולא מעט פעמים גם במשחקי הגילים הצעירים ממחלקות הנוער. בסוף השבוע התקיים לו משחק בין מ.כ. בית"ר יבנה "צו פיוס" לבין מ.כ. הפועל בני אשדוד "צו פיוס", זאת במסגרת המחזור ה-12 בליגת טרום ילדים א' שפלה (שנתון 2015). המשחק הופסק באמצע נוכח אירוע בלתי ספורטיבי מצד אחד האבות שהגיעו למשחק.

בתחילתו של השליש השלישי, אחד מאבות ילדי הפועל אשדוד עמד בסמוך לכר הדשא בו התקיימה ההתמודדות לשחקני בני 10. לאחר גידופים וקללות מכוערות, האב יצא משליטה ורץ באמוק לעבר ספסל אשדוד שהיה רחוק יותר. מי שעצר את האב מפני זעמו הוא מאמן יבנה, מאיר אוחנה, שהדף אותו עד למקום ממנו החל את ריצתו לעבר המאמן של אשדוד, אליו הופנו גידופים וקללות.

מאמן אשדוד ביקש משופט המשחק, רוני לוין, לסיים את ההתמודדות, שכן אירוע מכוער ובלתי ספורטיבי שכזה אינו יכול לעבור לסדר היום ויש לטפל בשורש הבעיה. ל-ONE מספרים הנוכחים במקום כי הילדים החלו לבכות נוכח המקרה, הרי שחששו או פחדו שמשהו רע יותר יקרה. לאחר שנרגעו ולאחר שיחת טלפון לאחראי שופטים באזור, הוחלט להמשיך המשחק כסדרו.

המשחק התקיים במגרש "קריית הספורט" ביבנה, מגרש המיועד למשחקי קבוצות טרומיים. מ.כ. בית"ר יבנה "צו פיוס", שייכת למועדון הכדורגל מכבי יבנה, שכן למועדון הכדורגל בית"ר יבנה אין מחלקת נוער. "אם לא מאיר אוחנה, שבתושייה הוציא את האב מהאזור של המגרש, אנחנו לא יודעים מה היה עושה לדורון פייביש, מאמן אשדוד. כל כך מיותר ולא מתאים", ציינו נוכחים.

השופט ציין את שארע בדו"ח שלו, והקבוצה הצעירה, של הפועל אשדוד, שלא באשמתה, צפויה לעלות לדין משמעתי בבית הדין, מה שעלול להביא לקנס כספי. איתי דזיקובסקי, מנהל מחלקת הנוער בהפועל אשדוד, ציין בפני ONE כי "הטרומיים לא ממשיכים, עד שנעשה תחקיר לאירוע ונטפל בזה".

מההתאחדות לכדורגל נמסר, לשאלת ONE מדוע משחקים מסוג זה, בהם מתקיימת אלימות לא מופסקים לאלתר בידי השופטים, מדוע לא ניתנת הוראה שכזו: "השופט פעל ללא דופי, נועץ בגורם האחראי וציין את האירוע המכוער בדוח השיפוט".

*יש לציין כי לידי ONE הגיעו סרטונים המציגים את המקרה, כולל עדויות מהשטח. מפאת כבוד המשפחות והיות והילדים קטינים אין באפשרות המערכת להציג אותם.