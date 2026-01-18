ברק יצחקי מכוון לאמן בעונה הבאה בחו״ל

מאמן בית"ר ירושלים, ברק יצחקי, מכוון לצאת בעונה הבאה מעבר לים, כך נודע לתוכנית "שיחת היום" של ONE.

הדבר ידוע גם לאנשי הקבוצה הירושלמית, כאשר הצדדים מתרכזים כעת במרוץ האליפות. לפי המסרים שעברו בין הצדדים, אם לא ייצא לחו״ל, יצחקי רוצה להמשיך לאמן בבית״ר, אך בין הצדדים יכולים להיות פערים כספיים.

באופן עקרוני ברק אברמוב לא משלם למאמן מעל 70 אלף שקל נטו לחודש, אלא אם יביא למשל את הקבוצה לשלב בתים במסגרת אירופית, ואז הוא מוכן לתת בונוסים שמנים. אז, יצחקי עשוי לדרוש כ-100 אלף שקל לחודש.

כל הסוגיה הזו יכולה להיות מעניינת סביב עתידו של יצחקי כאשר שני הצדדים מעדיפים כעת להתרכז במשימת הזכייה באליפות.