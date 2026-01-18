יום ראשון, 18.01.2026 שעה 14:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"מה שהמאמן יבקש הוא יקבל, נצרף שני שחקנים"

מנכ"ל סכנין יוסף בדארנה לאחר הניצחון על נתניה בראיון ל"שיחת היום": "יש יחסים לא טובים עם הקהל, אני מבקש שיחזור למגרשים כי הוא חסר לנו מאוד"

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בני סכנין נמצאת בעונה נהדרת מבחינתה, כאשר אחרי 19 מחזורים בליגת העל הקבוצה נמצאת במקום השביעי, אפילו בשוויון נקודות עם הפועל פתח תקווה שבמקום השישי שמוביל לפלייאוף העליון. לאחר הניצחון החשוב על מכבי נתניה עם 1:2 דרמטי אמש (שבת), מנכ”ל הצפוניים יוסף בדארנה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE

איך ההרגשה?
“הלב תמיד חם והרגשה מאוד טובה”.

אתם תהיו במאבק על המקום השישי והפלייאוף העליון, כמו שרצית.
”הטבלה לא משקרת ואני מאמין בקבוצה, אמרתי את זה לפני חודש וחצי ויש לנו סגל טוב, אני מאמין והטבלה רואים עם 27, 26, 28 נקודות, יש תחרות ואני מאמין”.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

מה עם עוד רכש? יש משהו על הפרק?
”יש מאמן שמבקש ואם הוא מבקש הוא יקבל, וכל מה שהוא מבקש הוא יקבל, ואני מאמין שנסגור עם עוד 2 שחקנים”.

איך המצב הכספי?
”לא טוב ולא רע, אבל עובדים על הקשקש”.

חזרתם לשחק בבית, אתם מוכרים יותר מנויים עכשיו? איך זה הולך?
”שאלת שאלה שאתמול דיברתי עליו, היה חסר לנו מאוד, הקהל חסר לנו”.

למה היציעים ריקים?
”אין לי תשובות, מנסה לדבר איתם, יש קבוצה שמצליחה וכיף לראות אותה”.

כמה מנויים יש?
”800”.

קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

מה הם רוצים? שתקחו את האליפות? מה הם נהיו מפונקים?
”לא מפונק, יש יחסים לא טובים והכל התעקם, אנשים חזרו אחורה, אבל מאז שנכנסתי אני אומר להם לבוא ויש אווירה שונה בקבוצה ויש דברים טובים, שחקנים טובים, קבוצה שמייצגת את כולם, גם יהודים וגם ערבים, ואגב גם היו לי אוהדים מכל המושבים מסביב והם נעלמו”.

מה-7.10 הם נעלמו?
”לא יועד אם זה קשור לזה אבל נעלמו”.

כמה תושבים יש בסכנין?
”38 אלף”.

מכל אלה לא יכולים לבוא ארבע אלף? יש ילדים שמתים על כדורגל, משהו לא מובן.
”זו הבעיה שלי, זה הדברים שקורים במגזר ומהבמה שלי אני מבקש מכולם להתערב ולהפסיק את האלימות שיש במגזר והפרוטקשן והחרא שיש, זה הסיבות המרכזיות שבסכנין קורה דבר כזה ואנשים חוזרים אחורה ולא נכנסים לעיר. לי יש עסק ואנחנו מרגישים ככה”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

אנשים חוששים להגיע לעסק ושירצחו אותם?
”לא ירצחו אותם אבל יש יריות פתאום ולא יודעים מאיפה יורים, יש דברים שצריך לפתור וצריך לפתור את זה, אני פונה לכולם”.

אנשים מרגישים מאוימים?
”יש פחד כזה כן, אני כבעל עסק אומר לך שאני מרגיש שיש ירידה בלקוחות. יש לקוחות מהקריות והמושבים אבל אל כמו אז”

כמה כרטיס עולה למשחק שלכם?
”60 שקל. זה לא עניין כספי, יש אוהדים שיושבים גם בבית, זה מפתיע אותי גם, יש מזג אוויר טוב כמו אתמול, מגרש מצוין, אווירה מצוינת והיה חסר את הקהל עוד 1000 וכו’ והיה יותר טוב”.

מקווה שתפתרו את העניינים, אם תגיעו לפלייאוף העליון אתם צריכים את הקהל, גם עד אז ויהיו להם משחקי םטובים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */