"מה שהמאמן יבקש הוא יקבל, נצרף שני שחקנים"

בני סכנין נמצאת בעונה נהדרת מבחינתה, כאשר אחרי 19 מחזורים בליגת העל הקבוצה נמצאת במקום השביעי, אפילו בשוויון נקודות עם הפועל פתח תקווה שבמקום השישי שמוביל לפלייאוף העליון. לאחר הניצחון החשוב על מכבי נתניה עם 1:2 דרמטי אמש (שבת), מנכ”ל הצפוניים יוסף בדארנה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE

איך ההרגשה?

“הלב תמיד חם והרגשה מאוד טובה”.

אתם תהיו במאבק על המקום השישי והפלייאוף העליון, כמו שרצית.

”הטבלה לא משקרת ואני מאמין בקבוצה, אמרתי את זה לפני חודש וחצי ויש לנו סגל טוב, אני מאמין והטבלה רואים עם 27, 26, 28 נקודות, יש תחרות ואני מאמין”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

מה עם עוד רכש? יש משהו על הפרק?

”יש מאמן שמבקש ואם הוא מבקש הוא יקבל, וכל מה שהוא מבקש הוא יקבל, ואני מאמין שנסגור עם עוד 2 שחקנים”.

איך המצב הכספי?

”לא טוב ולא רע, אבל עובדים על הקשקש”.

חזרתם לשחק בבית, אתם מוכרים יותר מנויים עכשיו? איך זה הולך?

”שאלת שאלה שאתמול דיברתי עליו, היה חסר לנו מאוד, הקהל חסר לנו”.

למה היציעים ריקים?

”אין לי תשובות, מנסה לדבר איתם, יש קבוצה שמצליחה וכיף לראות אותה”.

כמה מנויים יש?

”800”.

קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

מה הם רוצים? שתקחו את האליפות? מה הם נהיו מפונקים?

”לא מפונק, יש יחסים לא טובים והכל התעקם, אנשים חזרו אחורה, אבל מאז שנכנסתי אני אומר להם לבוא ויש אווירה שונה בקבוצה ויש דברים טובים, שחקנים טובים, קבוצה שמייצגת את כולם, גם יהודים וגם ערבים, ואגב גם היו לי אוהדים מכל המושבים מסביב והם נעלמו”.

מה-7.10 הם נעלמו?

”לא יועד אם זה קשור לזה אבל נעלמו”.

כמה תושבים יש בסכנין?

”38 אלף”.

מכל אלה לא יכולים לבוא ארבע אלף? יש ילדים שמתים על כדורגל, משהו לא מובן.

”זו הבעיה שלי, זה הדברים שקורים במגזר ומהבמה שלי אני מבקש מכולם להתערב ולהפסיק את האלימות שיש במגזר והפרוטקשן והחרא שיש, זה הסיבות המרכזיות שבסכנין קורה דבר כזה ואנשים חוזרים אחורה ולא נכנסים לעיר. לי יש עסק ואנחנו מרגישים ככה”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

אנשים חוששים להגיע לעסק ושירצחו אותם?

”לא ירצחו אותם אבל יש יריות פתאום ולא יודעים מאיפה יורים, יש דברים שצריך לפתור וצריך לפתור את זה, אני פונה לכולם”.

אנשים מרגישים מאוימים?

”יש פחד כזה כן, אני כבעל עסק אומר לך שאני מרגיש שיש ירידה בלקוחות. יש לקוחות מהקריות והמושבים אבל אל כמו אז”

כמה כרטיס עולה למשחק שלכם?

”60 שקל. זה לא עניין כספי, יש אוהדים שיושבים גם בבית, זה מפתיע אותי גם, יש מזג אוויר טוב כמו אתמול, מגרש מצוין, אווירה מצוינת והיה חסר את הקהל עוד 1000 וכו’ והיה יותר טוב”.

מקווה שתפתרו את העניינים, אם תגיעו לפלייאוף העליון אתם צריכים את הקהל, גם עד אז ויהיו להם משחקי םטובים”.