"אבא שלי היה מכור והקרבתי הרבה, מקדיש לו"

בבני סכנין המשיכו בעונה הטובה גם אתמול (שבת) עם 1:2 מאוחר על מכבי נתניה הודות לבעיטה חופשית נפלאה של מוסטפא שייח יוסף בדקה ה-84. לאחר שער הניצחון הגדול, השחקן של הצפוניים עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ספר על עצמך קצת? זה עבודה קשה.

”אני מטייבה, בן 29, אני הגדול בבית, אבא נפטר לפני שלוש שנים ומשם הכל השתנה. זה היה החלום שלו להיות בליגת העל, להבקיע, להכריע משחקים ולהיות מוביל, אני חי בשביל המשפחה וכל חלום שלהם זה עושה אותי גאה שאני מגשים אותו, אנחנו פה עם הרגליים על הקרקע ורוצים יותר”.

היית בלאומית וליגה א’, היית בכפר סבא עם גול יפה, אבל לקח לך הרבה שנים שנותנים לך לשחק ורואים שאתה משתפר ממשחק למשחק.

”היו החלטות לא נכונות, הייתי מוגבל ממש, אני לא מתבייש שאבא שלי היה מכור לסמים ואני הגדול בבית. הייתי צריך להוביל תמיד את הבית, אחרי שאבא הלך היה לו חלום ללכת רחוק בכדורגל והוא דאג לזה וזה לא בידיים שלו, תחת השפעת סמים”.

מסוטפא שייח יוסף מאושר (עמרי שטיין)

מה עברת כילד? כנער מתבגר?

”מאז שהייתי ילד שיחקתי כדורגל, כשהגעתי לבוגרים תמיד הייתי תלוי בבית ואבא שלי ליווה אותי והיו לו שנים שהוא היה בריא, אז כל פעם שהוא נפל זה היה מתסכל את הבית, גם אותי אישית שאני הייתי מחובר אליו וזה מה שעצר לי את הקריירה”.

כל נפילה שלו אז זה היה הגורם שלך ליפול?

”זה לבד מושך כן, לא היו מבקשים, אבל בשבילו הפסדתי הרבה דברים, כדי שיחלים”.

היית מלווה אותו ומקריב את הקריירה כדי להוציא את אבא מזה?

”כן, גם בימים האחרונים הוא אמר לי ‘אל תוותר ואל תיתן לי להרגיש שאני עצרתי לך את הקריירה’, החלום שלו היה לראות אותי מצליח ובליגת העל ותמיד היה לי קשה, אבל אמרתי למה אני חי אם אני לא מגשים את החלום? מה אני צריך לעשות בחיים? אז עבדתי קשה והאמנתי בעצמי ודחפתי את עצמי וכל פעם שלקחתי החלטה חשבתי מאה אחוז, ותמכו בי הרבה בכל מקום שהלכתי. גם הברכה למעלה מאבא וכל צעד שהייתי עושה הייתי חייב בשביל המשפחה”.

מוסטפא שייח יוסף מקבל אהבה על הבישול (עמרי שטיין)

מה המסר לאנשים ששומעים אותך? שאפשר גם מדברים קשים להצליח.

”נכון, אומרים אצלנו שההורים קודם כל שהם יהיו שלמים לגביך כי הם יאהבו אותך תמיד. תעשה עבורם, אם אתה עושה משהו למשפחה, לאבא או לאמא, הברכה נמצאת”.

זה נכון שאתה חתום לעונה אחת עם אופציה? אתה נשאר לעוד עונה?

”סכנין זה בית חם, אם אני מבקיע גול היום ואני נכנסתי לעניינים זה בזכות שרון מימר”.

שרון מימר (חגי מיכאלי)

לקח לו זמן להבין מה יש לו בידיים, לא קיבלת דקות בהתחלה.

”הוא בישל אותי ותמיד אמר לי שהזמן שלי יגיע ואמר לי שזה ליגה חדשה ולא כמו לאומית, שזה שונה וקודם כל טקטי ושהזמן שלי יגיע, אז אני כל דבר לוקח לטובה והכל כתוב”.

אהבתי שמבחינת הפוטנציאל, הרמת כדור חופשי בשמאל ואז בעטת את החופשית בימין, איך זה?

”נכון, יש לי גם גולים כזה בלאומית, בשמאל וימין. הכל ביטחון ושחקן יודע מה הוא שווה. האמונה שגם המאמן נותן, הקהל, הצוות, המאמנים, ההנהלה, כולם, יודעים מה יש לי, תשתמש בזה אומרים לי כל הזמן לפני משחק, הכל עניין של ביטחון”.

המון בהצלחה ותודה על הכנות שלך ושתמשיך להצליח.

”ברוך השם, בדברים כאלה אני צריך להיות גאה”.