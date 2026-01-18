"מוכן לשלם על כרטיס טיסה אם בית"ר אלופה"

בית”ר ירושלים בכושר מצוין עם שישה ניצחונות רצופים בליגת העל ובגביע המדינה. הצהובים שחורים גברו אתמול (שבת) 1:3 על הפועל פ”ת עם שערים של ירדן שועה ודור חוגי (צמד) בדרך למקום הראשון. קובי מויאל ואושרי דודאי דיברו על הניצחון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, וגם על ההבטחה של קשר העבר.

קובי מויאל הבטיח כרטיס טיסה זוגי לכתב ONE, גיא בן זיו, אם בית”ר תיקח אליפות.

מויאל: “מילה שלי זה ברזל, מה שאמרתי – אני מתחייב. בתחילת העונה בלי בוריס אינו ובלי הרכשים, והנה אני אומר שאני מוכן להפסיד כרטיסי טיסה אם בית”ר תזכה”.

דודאי: “בפרק (בפודקאסט בית”ר) אני שאלתי אם זוגי זה שנינו, אז הוא אמר שזו אשתו, היא לפני הכל”.

בוא נדבר על המשחק.

מויאל: “יש עוד הרבה משחקים, יש פלייאוף, קבוצות ייאבדו נקודות, יהיו לחצים ולא נקפוץ מעל הפופיק. בית”ר מנצחת כמה משחקים ברציפות ועכשיו אפשר לכוון רק יותר גבוה, צריך לתת להם לעשות את העבודה במגרש”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

דודאי: “מתחילים להריח ריח של אליפות, דווקא בחורף הקר והגשום הזה, זה מנקה את אבק האכזבות והכישלונות שעברו, ויש תחושה ואני אמרתי בפרק שאם זו תהיה אליפות, זו תהיה האליפות הכי מרגשת, יותר מכל אליפות. היא תפתיע יותר מכל דבר, אפילו שבית”ר עלתה מהארצית. הקארמה השתנתה, זה הניהול, חדר ההלבשה, אלה דברים שמתחברים וכרגע בית”ר מועמדת בכירה לקחת אליפות”.

קובי, איך אתה שולח אותו לחו”ל?

”אני מוכן כל מקום, העיקר שבית”ר תזכה, אפילו ביזנס”.