"בסמי עופר מכבי חיפה פייבוריטית מול כל יריבה"

מכבי חיפה בלתי מנוצחת בחמשת המשחקים האחרונים והיא תנסה להישאר כזו גם אחרי המשחק מול מכבי ת”א (שני, 20:30). הצהובים יגיעו לאצטדיון סמי עופר אחרי הדרמה האדירה בגביע המדינה וזו הזדמנות עבור ברק בכר ושחקניו לנצח יריבה מהצמרת, משהו שהם מתקשים לעשות העונה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, דיברו לקראת המשחק בתוכנית ”שיחת היום” ב-ONE.

מי מגיעה פייבוריטית?

אהרונוביץ: “אף קבוצה לדעתי, למרות שמכבי חיפה נראית אחרת בתקופה האחרונה ולא רע, היא בתנופה ויש לה יותר ביטחון, לשחקנים יש יותר ביטחון וכמובן הצעירים שעלו מהנוער, יותר בטוחים, למרות שרטנר נראה ותיק”.

קניאס: “מכבי חיפה בסמי עופר תמיד פייבוריטית מול כל קבוצה. גם מול בית”ר, מכבי חיפה הייתה יותר טובה, היא גם תופסת את מכבי ת”א בעונה לא טובה, אבל אם היא מפסידה היא מחוץ לאליפות ואם מנצחת היא חזק בתמונה, אז אי אפשר להספיד מועדון כזה שיש לו אופי חזק וזה ייאמר לזכותו שהוא ווינר, זה יהיה קשה”

דעתך על ההרכב?

אהרונוביץ: ”הרכב מצוין, 4-5-1 קלאסי ולא 4-3-3, קני סייף הוא 50-50 ומן כנף קשר כזה, וגם את גורה הוא שיפר אותו ולימד אותו לשחק לא רק על הקו, עושה פעולות ויותר ורסטילי”.

קנג'י גורה (עמרי שטיין)

קניאס: ”זה הכי טוב לשים ממה שיש, וזה כל הכבוד לבכר שהוא עושה קבוצה טובה מסגל מוגבל התקפית, קני סייף הוא אחת מההחתמות הבודדות הטובות בעידן דגו, וצריך שחיפה תצרף עוד שחקנים וייתנו עומק. בפלייאוף העליון מכבי חיפה צריכה להציק לכל הקבוצות שרוצות לזכות באליפות וכמובן לנצח, עם חיזוק נקודתי אולי זו קבוצה שתרוץ לאליפות עונה הבאה”.

השאלה אם גם מאמן אחר?

קניאס: ”לא חושב שאפשר להביא מאמן אחר בסכומים האלו, ברמה הזאת, אולי צריך להכפיל פי 4 למאמן אירופאי ואז אני אגיד בסדר. משתמשים בשחקנים צעירים של האקדמיה, ואף אחד לא היה מרים גבה שקני סייף מגן שמאלי ולא ינון פיינגזיכט, או שון גולדברג עם ליסב עיסאת ולא עם אלעד אמיר, וגם רטנר, מאמן שלא מפחד לתת לצעירים דקות.

“אגב, לגבי השוער, שמענו על הצעות, מכבי חיפה עם הרכישות הממוצעות זה בין מיליון לשני מיליון, מה ההיגיון למכור בשני מיליון את השחקן הכי טוב שלך בסכומים דומים שאתה קונה, אם זה לא 5 מיליון אז כל קבוצה שמתקשרת אני מתלונן על הטרדה”.