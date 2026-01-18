בידוקים קפדניים: פתיחת שערים מוקדמת בחיפה

משטרת ישראל סיימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין הקבוצות מכבי חיפה ומכבי תל אביב, במסגרת ליגת העל, שיתקיים היום (ראשון) בשעה 20:30 באצטדיון סמי עופר בחיפה. תחילת המשחק בשעה 20:30. פתיחת שערים תחל בשעה 18:30.

החל מהשעה 18:30 ייפתחו שערי האצטדיון לקהל האוהדים. בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערי הכניסה, מומלץ לציבור האוהדים להקדים את הגעתם לאצטדיון ככל הניתן. לציבור הנהגים: בשל שינויים שהמשטרה תבצע בהסדרי התנועה, צפויים עומסים בצירים המובילים לאצטדיון.

אין להגיע לסביבת האצטדיון למי שאינו בעל תו חניה או תושב שכונת נאות פרס. תחבורה ציבורית: יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות /לב המפרץ/חוף הכרמל, שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בדרך למשחק.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בסיום המשחק יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמוך לאצטדיון על כביש 4, ליד צומת הפסל. המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית, על מנת לייעל את ההגעה והיציאה מהמשחק.

דגשים חשובים למשחק: ניהול המשחק מצוי באחריות אזרחית על פי חוק הספורט; התערבות משטרתית, ככל שתידרש, תיעשה בהתאם לדין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים. בעקבות המצב הביטחוני משטרת ישראל ערוכה בכלל היבטי החירום. המשטרה מדגישה: הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו. בכניסה לאצטדיון יתבצע בידוק קפדני, שיכלול בדיקה באוהלי בידוק, מערכות שיקוף ובקרה מתוגברת באמצעות מצלמות אבטחה.

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) בהתאם להנחיות המשטרה ולחוק הספורט. אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור יהיו חשופים לקנס של 500 ש"ח ולהרחקה של 30 ימים ממשחקי כדורגל.

דגשים והנחיות לציבור האוהדים: בכל אירוע חירום יש להישמע להנחיות המשטרה ואנשי האבטחה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום, ולא תותר כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול. לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה, מדובר באמצעים מסוכנים ותבוצע בנושא זה אכיפה. אוהד שייתפס עם פירוטכניקה ייאכף בהתאם לחוק הספורט. הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד. מעבר בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים מהווים עבירה על החוק ויטופלו בהתאם.

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)

חניונים מוסדרים בסמוך לאצטדיון: חניון עפר בסמיכות לבניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק וחניון קסטרא. המשטרה כתבה: “אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק, ולייצר אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.