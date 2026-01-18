עידן אבשלום מונה למאמן הפועל גליל עליון

הפועל גליל עליון מצאה מאמן. לאחר פיטוריו של גוני יזרעאלי בסוף דצמבר, חיפשה הקבוצה מאמן וכעת הודעה כי עידן אבשלום מונה למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. אבישי גורדון ועודד הנדלר, שהיו עוזריו של יזרעאלי ואימנו מאז פיטוריו, ימשיכו כעוזריו של אבשלום.

אבשלום עבד בשמונה השנים האחרונות באליצור נתניה, רובן כמנהל המקצועי ובשנתיים האחרונות שימש כמאמן הקבוצה. בתחילת העונה חזר לתפקיד המנהל המקצועי, עם מינויו של אריס ליקויאניס כמאמן ולאחר מכן עזב גם את תפקיד זה בנתניה.

אבשלום מסר: “אני מאמין ביכולת שלי ושל הקבוצה להחלץ מהמצב הלא פשוט שהיא מצויה בו ולהוביל אותה להצלחות. אני מחכה לעבוד עם אבישי ועודד ובטוח ששיתוף הפעולה שלנו יניב תוצאות".

עידן אבשלום (רועי כפיר)

אבישי גורדון, שההחלטה על צירוף אבשלום, התקבלה בשיתוף איתו ואימן את הקבוצה בתקופה האחרונה, אמר: “אני שמח על צירופו של עידן אבשלום לקבוצה ובטוח שאיתו נצליח לעשות את העבודה ולהביא את הקבוצה למקום שהיא ראויה לו. הפועל גליל עליון היא הבית שלי ואני אעשה כל מה שצריך כדי שהיא תצליח”.

יו"ר המועדון, טמיר אברהמס, אמר: “ראשית , רוצה להודות לאבישי על המחויבות והמקצועיות על הקווים בתקופה מאתגרת. כעת אנו שמחים לצאת לדרך חדשה עם החתמתו של עידן אבשלום כמאמן הקבוצה.

“הבחירה בעידן לא הייתה מקרית, הניסיון המוכח שלו בטיפוח שחקנים והיכולת שלו לזהות פוטנציאל ולהפוך אותו למצוינות, הם בדיוק מה שהמועדון זקוק לו בעת הזו. המינוי הזה מבטא את המחויבות שלנו לקהילה והרצון להילחם על מקומנו בליגת העל”.