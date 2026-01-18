יום ראשון, 18.01.2026 שעה 14:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

עידן אבשלום מונה למאמן הפועל גליל עליון

המאמן, שעבד בנתניה ב-8 השנים האחרונות, ינסה לעזור לקבוצה להישאר בליגה: "מאמין ביכולת שלי". היו"ר: "הניסיון בטיפוח כישרונות בדיוק מה שצריכים"

|
עידן אבשלום (לילך וויס-רוזנברג)
עידן אבשלום (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל גליל עליון מצאה מאמן. לאחר פיטוריו של גוני יזרעאלי בסוף דצמבר, חיפשה הקבוצה מאמן וכעת הודעה כי עידן אבשלום מונה למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. אבישי גורדון ועודד הנדלר, שהיו עוזריו של יזרעאלי ואימנו מאז פיטוריו, ימשיכו כעוזריו של אבשלום. 

אבשלום עבד בשמונה השנים האחרונות באליצור נתניה, רובן כמנהל המקצועי ובשנתיים האחרונות שימש כמאמן הקבוצה. בתחילת העונה חזר לתפקיד המנהל המקצועי, עם מינויו של אריס ליקויאניס כמאמן ולאחר מכן עזב גם את תפקיד זה בנתניה. 

אבשלום מסר: “אני מאמין ביכולת שלי ושל הקבוצה להחלץ מהמצב הלא פשוט שהיא מצויה בו ולהוביל אותה להצלחות. אני מחכה לעבוד עם אבישי ועודד ובטוח ששיתוף הפעולה שלנו יניב תוצאות". 

עידן אבשלום (רועי כפיר)עידן אבשלום (רועי כפיר)

אבישי גורדון, שההחלטה על צירוף אבשלום, התקבלה בשיתוף איתו ואימן את הקבוצה בתקופה האחרונה, אמר: “אני שמח על צירופו של עידן אבשלום לקבוצה ובטוח שאיתו נצליח לעשות את העבודה ולהביא את הקבוצה למקום שהיא ראויה לו. הפועל גליל עליון היא הבית שלי ואני אעשה כל מה שצריך כדי שהיא תצליח”.

יו"ר המועדון, טמיר אברהמס, אמר:  “ראשית , רוצה להודות לאבישי על המחויבות והמקצועיות על הקווים בתקופה מאתגרת. כעת אנו שמחים לצאת לדרך חדשה עם החתמתו של עידן אבשלום כמאמן הקבוצה.

“הבחירה בעידן לא הייתה מקרית,  הניסיון המוכח שלו בטיפוח שחקנים והיכולת שלו לזהות פוטנציאל ולהפוך אותו למצוינות, הם בדיוק מה שהמועדון זקוק לו בעת הזו. המינוי הזה מבטא את המחויבות שלנו לקהילה והרצון להילחם על מקומנו בליגת העל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */