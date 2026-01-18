"מועדון גדול לוקח מועדונים קטנים וממוטט אותם"

העימות המשפטי בין מכבי תל אביב לבית"ר תל אביב מסלים ומגיע לשיא חדש: לאחר שבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דחה שוב את בקשתה לפסול את הבורר, עו"ד ליאור מזור, החליטה האלופה לעלות מדרגה ופנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לפסילתו ולעיכוב מיידי של הליך הבוררות. אבנר קופל, האיש החזק במרכז בית”ר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היית בעבר פה וחזרת, יש את הדיון על זה שאתם חושבים שמגיע כסף על דניאל פרץ וכו’, פניתם לבית המשפט ולא פחות ולא יותר

”בשביל שהמאזינים ישמעו ויבינו, הבעיה רוחבית וקבוצה שהיא גדולה ומועדון גדול, לוקח מועדונים קטנים ונותנים להם אשליה שהיא תיקח אותם קבוצת בת ומממוטטת אותם, זה לא רק לנו, ואני מקווה שכפר שלם יהיה טוב”.

רמת השרון הפסיקה לתקצב ומכבי הבינה והתנערה.

”זה לא מהר מאוד, זה שיש אשליה שקבוצות גדולות יממנו קבוצות קטנות, זה טעות. מה שמכבי עשתה עם בית”ר ת”א, היא לקחה אותה ומילא היא מעבירה מעט שחקנים, זה שהיא מביאה מאמן שבחיים לא אימן ולאחר מכן מעבירה כמות של שחקנים ואפילו 14 של שחקנים שלא מתאימים לליגה השנייה וזה לא מתאים, כי אז הקבוצה יורדת וזה לא מעניין את מכבי, ואז כשפנינו ואמרנו שהם שיבחו שחקנים, בניהם דניאל פרץ ועוד ששיחקו שנתיים ועם מאמנים ומגרש וכל המתקנים, יש לנו הבטחות וסיכומים בכתב מהם, הם היו צריכים להביא לנו את חלקנו כשהם הרוויחו מיליונים, ופה מכבי מתנערת, יש הסכמים והם לא רוצים לשלם”.

איך זה יסתיים אתה אומר?

”אני לא מכיר את הבורר, מה שקורה כרגע זה שיש הרכאות שלא יהיה אותו בורר, אלא שיהיה להם בורר נוח, אנחנו אמרנו שיפנו למי שהם רוצים”.

שיפנו גם לטראמפ אמר.

”קודם כל זה לא יכול לעבור את בית המשפטי המחוזי, אני אמרתי למכבי שאחרי שהם נלחמים ויוכיחו שהם בידיים נקיות, הם רבים על דברים הזויים אז שלחתי אותם לכל מיני אנשים”.

איך זה יסתיים?

”מקווה שמכבי תל אביב תשלם את כל מה שצריך לבית”ר, כדי שהיא תוכל לקחת את הכסף שהיא אמורה לקבל כדי להחזיר את הקבוצה לעטרה ליושנה”.

אתה מכריזים על איחוד כל יומיים.

”לצערי עיריית תל אביב לא נותנת הקצבות לבית”ר, ראש העיר לא חושב שמגיע, כל הקבוצות מקבלות ורק בית”ר ת”א לא, ולכן אין לנו ברירה ואנחנו פונים לעיריות אחרות עם הבנה אחרת לעומת ראש העיר. אני לא מכיר את הבורר ולא שמעתי את השם שלו לעולם, אני מאמין שלכל שופט יש העדפה מסוימת למוסד ספורט כי לכל אחד יש את האהבה, אז בגלל שהוא אוהד מכבי חיפה הוא לא יכול להיות בורר? שמעתי את המילה ‘גרמנים’, שאלתי את ה-AI ואמרו לי שאין בזה שום דבר פוגעני”.

מה דעתך על הבחירות להתאחדות לכדורגל? העסק חם.

”אתה יודע שהעסקנות מתעוררת שלושה ארבעה חודשים קודם, חמישה חודשים, שינו עושה עבודה טובה, אבל לכל מוסד יש את השיגעונות שלו שהוא יכול לבוא עם שמות אחרים. אני בבחירות האחרונות לא נתתי לשינו ולדעתי הוא ראוי, אם יהיה המשכיות זה משהו שיכול להיות טוב”.