"יהיו 375 שוטרים, לא ניתן שהקהלים ייפגשו"

לקראת המשחק המרכזי בין מכבי חיפה למכבי תל אביב בסמי עופר היום (ראשון, 20:30) שכולל גם היערכות מבחינת אבטחה כמובן, ניצב משנה בועז סמוכה, מפקד מרחב כרמל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE

איך ההיערכות שלכם למשחק הערב?

”ביצענו הערכת מצב ולמען האמת, בלי לפתוח פה לשטן, אין איזה מייעדים מיוחדים, מקווה שזה יישאר ככה ויישמר ככה, למרות זאת נערכנו חזק עם 375 שוטרים ונמתין לקהלים משני הצדדים, גם מטירת הכרמל וגם מחיפה, לא ניתן לזה לקרות שהקהלים ייפגשו”.

יש גם ברכבות.

”כן, אנחנו נהיה ברכבות ותחנות ציבוריות וכל מקום שהקהל נמצא, שמתי 100 שוטרים שילוו את האוהדים”.

התפאורה של קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מצאו סליקים של פירו בשירותים בבלומפילד, גם אתם מחפשים שם?

”בגלל מה שקרה אז חסמנו את הפתחים שאפשר להכניס לשם דברים ואנחנו גם הולכים לעשות בדיקה בשירותים ובחנויות של המזון”.

עוד לא תפסתם או שתפסתם?

”לא תפסנו, אבל אנחנו עם יד על הדופק, בדקנו את דגל הפריסה והיום הוא בסימן חג למתן אנגרסט שחזר אלינו, יהיה מופע ערכי היום ומקווה שלא יהרסו אותו”.

מה צפוי לאוהדים? מתי יגיעו?

”פותחים כרגיל ב-18:00 בערב, משחק כרגיל ב-20:30, לא מתכוונים לעכב, אבל בהחלט נבדוק את המטריות, מעילים, נפתח ונבדוק ומי שנראה לנו נבדוק, כדי שלא נופתע”.