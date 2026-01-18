יום ראשון, 18.01.2026 שעה 14:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"יהיו 375 שוטרים, לא ניתן שהקהלים ייפגשו"

מפקד מרחב כרמל, נצ"מ בועז סמוכה, לקראת חיפה נגד מכבי ת"א ב-20:30: "נערכנו חזק, יהיו שוטרים גם ברכבות". וגם: דגל הפריסה והפירוטכניקה בשירותים

|
המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)
המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

לקראת המשחק המרכזי בין מכבי חיפה למכבי תל אביב בסמי עופר היום (ראשון, 20:30) שכולל גם היערכות מבחינת אבטחה כמובן, ניצב משנה בועז סמוכה, מפקד מרחב כרמל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE

איך ההיערכות שלכם למשחק הערב?
”ביצענו הערכת מצב ולמען האמת, בלי לפתוח פה לשטן, אין איזה מייעדים מיוחדים, מקווה שזה יישאר ככה ויישמר ככה, למרות זאת נערכנו חזק עם 375 שוטרים ונמתין לקהלים משני הצדדים, גם מטירת הכרמל וגם מחיפה, לא ניתן לזה לקרות שהקהלים ייפגשו”.

יש גם ברכבות.
”כן, אנחנו נהיה ברכבות ותחנות ציבוריות וכל מקום שהקהל נמצא, שמתי 100 שוטרים שילוו את האוהדים”.

התפאורה של קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)התפאורה של קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מצאו סליקים של פירו בשירותים בבלומפילד, גם אתם מחפשים שם?
”בגלל מה שקרה אז חסמנו את הפתחים שאפשר להכניס לשם דברים ואנחנו גם הולכים לעשות בדיקה בשירותים ובחנויות של המזון”.

עוד לא תפסתם או שתפסתם?
”לא תפסנו, אבל אנחנו עם יד על הדופק, בדקנו את דגל הפריסה והיום הוא בסימן חג למתן אנגרסט שחזר אלינו, יהיה מופע ערכי היום ומקווה שלא יהרסו אותו”.

מה צפוי לאוהדים? מתי יגיעו?
”פותחים כרגיל ב-18:00 בערב, משחק כרגיל ב-20:30, לא מתכוונים לעכב, אבל בהחלט נבדוק את המטריות, מעילים, נפתח ונבדוק ומי שנראה לנו נבדוק, כדי שלא נופתע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */