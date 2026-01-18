הרכבים וציונים



מאז התבוסה 3:0 לצ’לסי, ברצלונה נראית קבוצה אחרת. הקטלונים לחצו על הגז ולא עצרו עם 11 ניצחונות בכל המסגרות, כולל הזכייה בסופר קאפ הספרדי, וכעת הם מנסים להמשיך במומנטום גם במשחק החוץ מול ריאל סוסיאדד באצטדיון אנואטה.

מאז התבוסה בלונדון, בארסה ניצחה את אלאבס, אתלטיקו מדריד, בטיס, איינטרכט פרנקפורט, אוססונה, גוודלחארה, ויאריאל, אספניול, אתלטיק בילבאו, ריאל מדריד וראסינג סנטאנדר.

מה שעשה את השינוי הגדול הוא בעיקר חזרת השחקנים הפצועים בראשות ראפיניה ופדרי. כעת בארסה רוצה לסמן עוד וי כדי להחזיר את הפער בפסגת הליגה הספרדית לארבע נקודות מריאל.

מנגד, סוסיאדד בלתי מנוצחת בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הבאסקים עלו לשלב הבא בגביע המלך אחרי ניצחון 2:3 בפנדלים על אוססונה.