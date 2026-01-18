הרכבים וציונים



בזמן שהליגות ברחבי העולם פעילות ורוב העיניים נשואות אל עבר המשחק המרכזי בין מכבי ת”א למכבי חיפה, באפריקה מגיעים לרגע השיא של האליפות, כאשר הגמר מתקיים בשעה זו, כשנבחרת מרוקו ונבחרת סנגל תתמודדנה על הזכייה בתואר.

בצד אחד נמצאת סנגל, שעלתה תחילה מהמקום הראשון עם שבע נקודות בבית עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בנין ובוטסואנה. לאחר מכן, בשמינית ניצחה 1:3 את סודן, ברבע עברה עם 0:1 על מאלי, כשבחצי הגמר לפני ארבעה ימים, סאדיו מאנה וחבריו ניצחו 0:1 את מצרים ומוחמד סלאח.

בצד השני של המתרס, מרוקו, כמו יריבתה, עלתה מהמקום הראשון בביתה עם מאלי, קומורו וזמביה, גם כן עם שבע נקודות. לאחר מכן, בשמינית הגמר, רשמה 0:1 על טנזניה, אחר כך 0:2 על קמרון ובחצי הגמר מעט התקשתה והגיעה לפנדלים עם ניגריה, אך ניצחה 2:4 בדו קרב מהנקודה הלבנה.

כעת, שתי הנבחרות חולמות על זכייה בתואר, כאשר אמנם מצרים עם מירב הזכיות עם שבע כאלה, אך הפיינליסטיות זכו פעם אחת בלבד. סנגל זכתה בפעם האחרונה בשנת 2021 וכמובן רוצה זכייה שנייה, כשמנגד מרוקו הניפה את הגביע אי שם ב-1976 וחולמת על זכייה מזה 40 שנה.