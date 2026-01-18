מערכת ONE
ניקולו קמביאג׳י בפעולה (IMAGO)
מנור סולומון כבר שותף בשלושה משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו, הם פוגשים את בולוניה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות במשחק חוץ קשה בדרך להישארות בליגה.
כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שלושה משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל והיה מעורב בשערים בשני המשחקים הראשונים, כשגם במחזור האחרון, נגד מילאן, שותף מספר דקות ונכנס היטב.
בצד השני של המתרס נמצאת בולוניה, שאומנם נמצאת במקום השמיני והשיגה ניצחון 2:3 על ורונה במחזור הקודם, אך לפני זה לא השיגה ניצחון בשבעה משחקים בליגה וכעת מקווה לחזור לפתיחת העונה הטובה שלה. בנוסף, כידוע, היא גם יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית ותפגוש את הצהובים ב-29.1.
באשר למפגשי העבר, זה די מאוזן, כאשר פיורנטינה יצאה עם ידה על העליונה בשש פעמיים מתוך 15 המשחקים האחרונים, כאשר בולוניה מצידה ניצחה ארבע פעמיים ואילו חמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. העונה, במחזור השמיני, הקבוצות נפרדו ב-2:2.
מחצית שניה
-
'52
- פונגראציץ׳ הבלם מצא את עצמו בלב מתפרצת, חדר לרחבה ומזווית קשה ניסה להקפיץ מעל השוער, אך נבלם
-
'46
- ריקרדו אורסוליני יצא, יונתן רואו נכנס במקומו
-
'46
- ינס אודגארד יצא, ג׳ובאני פביאן נכנס במקומו
-
'46
- נאדיר זורטאה נכנס במקום אמיל הולם
-
'46
- חריג. בולוניה ביצעה ארבעה חילופים עם פתיחת המחצית השנייה. פורילר יצא, ניקולה מורו נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'45
- שער! פיורנטינה עלתה ל-0:2: דודו פרץ נהדר באגף, הוציא רוחב שפגע בהגנת בולוניה והגיע לרוברטו פיקולי שמקרוב כבש. תחילה השער נפסל בטענה לנבדל, אך הוואר תיקן את ההחלטה והשער אושר
-
'38
- אמיל הולם ספג כרטיס צהוב
-
'34
- מנדראגורה קיבל כדור על סף הרחבה ושלח בעיטה טובה בחלפה ממש ליד העמודה
-
'23
- עוד התקפה טובה של פיורנטינה הסתיימה אצל פריזי שמתוך הרחבה בעט לפינה הקרובה, אך פגש רק את הרשת החיצונית
-
'19
- שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: הפעם זה חוקי. גודמנדסון הוציא רוחב נהדר, מנדראגורה שלח רגל ארוכה ושם את הכדור בפנים
-
'16
- התקפה נהדרת של פיורנטינה הסתיימה ברוחב לנדור שבעט בנגיעה פנימה, אלא שהוואר התערב ופסל את השער בעקבות נבדל
-
'7
- החמצה גדולה של פיקולי, שהגיע ראשון לכדור קרן וממצב נוח נגח רק לעמוד והחוצה
-
'1
- השופט דניאל דוברי הוציא את המשחק לדרך!