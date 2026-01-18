הרכבים וציונים



ניקולו קמביאג׳י בפעולה (IMAGO) ניקולו קמביאג׳י בפעולה (IMAGO)

מנור סולומון כבר שותף בשלושה משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו, הם פוגשים את בולוניה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות במשחק חוץ קשה בדרך להישארות בליגה.

כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שלושה משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל והיה מעורב בשערים בשני המשחקים הראשונים, כשגם במחזור האחרון, נגד מילאן, שותף מספר דקות ונכנס היטב.

בצד השני של המתרס נמצאת בולוניה, שאומנם נמצאת במקום השמיני והשיגה ניצחון 2:3 על ורונה במחזור הקודם, אך לפני זה לא השיגה ניצחון בשבעה משחקים בליגה וכעת מקווה לחזור לפתיחת העונה הטובה שלה. בנוסף, כידוע, היא גם יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית ותפגוש את הצהובים ב-29.1.

באשר למפגשי העבר, זה די מאוזן, כאשר פיורנטינה יצאה עם ידה על העליונה בשש פעמיים מתוך 15 המשחקים האחרונים, כאשר בולוניה מצידה ניצחה ארבע פעמיים ואילו חמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. העונה, במחזור השמיני, הקבוצות נפרדו ב-2:2.