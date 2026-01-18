יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:25
יום ראשון, 18/01/2026, 16:00אצטדיון רנאטו דאל'ארהליגה איטלקית - מחזור 21
פיורנטינה
דקה 61
0 2
שופט: דניאל דוברי
בולוניה
ליגה איטלקית 25-26
4917-4421אינטר1
4316-3320מילאן2
4317-3121נאפולי3
3912-2420רומא4
3917-3221יובנטוס5
3416-2820קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3022-2920בולוניה8
2816-2120לאציו9
2633-2221אודינזה10
2332-2120טורינו11
2328-2321ססואולו12
2322-1421פארמה13
2228-2020קרמונזה14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1431-1621פיזה19
1334-1720ורונה20
הרכבים וציונים
 
 
ניקולו קמביאג׳י בפעולה (IMAGO)
ניקולו קמביאג׳י בפעולה (IMAGO)

מנור סולומון כבר שותף בשלושה משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו, הם פוגשים את בולוניה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות במשחק חוץ קשה בדרך להישארות בליגה.

כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שלושה משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל והיה מעורב בשערים בשני המשחקים הראשונים, כשגם במחזור האחרון, נגד מילאן, שותף מספר דקות ונכנס היטב.

בצד השני של המתרס נמצאת בולוניה, שאומנם נמצאת במקום השמיני והשיגה ניצחון 2:3 על ורונה במחזור הקודם, אך לפני זה לא השיגה ניצחון בשבעה משחקים בליגה וכעת מקווה לחזור לפתיחת העונה הטובה שלה. בנוסף, כידוע, היא גם יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית ותפגוש את הצהובים ב-29.1.

באשר למפגשי העבר, זה די מאוזן, כאשר פיורנטינה יצאה עם ידה על העליונה בשש פעמיים מתוך 15 המשחקים האחרונים, כאשר בולוניה מצידה ניצחה ארבע פעמיים ואילו חמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. העונה, במחזור השמיני, הקבוצות נפרדו ב-2:2.

מחצית שניה
  • '52
  • החמצה
  • פונגראציץ׳ הבלם מצא את עצמו בלב מתפרצת, חדר לרחבה ומזווית קשה ניסה להקפיץ מעל השוער, אך נבלם
  • '46
  • חילוף
  • ריקרדו אורסוליני יצא, יונתן רואו נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • ינס אודגארד יצא, ג׳ובאני פביאן נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • נאדיר זורטאה נכנס במקום אמיל הולם
  • '46
  • חילוף
  • חריג. בולוניה ביצעה ארבעה חילופים עם פתיחת המחצית השנייה. פורילר יצא, ניקולה מורו נכנס במקומו
מחצית ראשונה
  • '45
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ל-0:2: דודו פרץ נהדר באגף, הוציא רוחב שפגע בהגנת בולוניה והגיע לרוברטו פיקולי שמקרוב כבש. תחילה השער נפסל בטענה לנבדל, אך הוואר תיקן את ההחלטה והשער אושר
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • אמיל הולם ספג כרטיס צהוב
  • '34
  • החמצה
  • מנדראגורה קיבל כדור על סף הרחבה ושלח בעיטה טובה בחלפה ממש ליד העמודה
  • '23
  • החמצה
  • עוד התקפה טובה של פיורנטינה הסתיימה אצל פריזי שמתוך הרחבה בעט לפינה הקרובה, אך פגש רק את הרשת החיצונית
שחקני פיורנטינה חוגגים (IMAGO)שחקני פיורנטינה חוגגים (IMAGO)
  • '19
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: הפעם זה חוקי. גודמנדסון הוציא רוחב נהדר, מנדראגורה שלח רגל ארוכה ושם את הכדור בפנים
  • '16
  • החלטת שופט
  • התקפה נהדרת של פיורנטינה הסתיימה ברוחב לנדור שבעט בנגיעה פנימה, אלא שהוואר התערב ופסל את השער בעקבות נבדל
  • '7
  • החמצה
  • החמצה גדולה של פיקולי, שהגיע ראשון לכדור קרן וממצב נוח נגח רק לעמוד והחוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דניאל דוברי הוציא את המשחק לדרך!
