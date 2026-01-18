קוז'וק: הפועל ת"א זה משחק החוץ הקשה בליגה

לאחר הניצחון של הפועל באר שבע על הפועל ירושלים בדמות 1:2 בשמינית גמר הגביע, חניכיו של רן קוז’וק רוצים לחזור אל המקום הראשון בטבלת הליגה לאחר שבית”ר ירושלים העפילה לשם אתמול לאחר ניצחונה על הפועל פ”ת. מאמן הדרומיים דיבר היום (ראשון) לקראת המפגש נגד אליניב ברדה וחניכיו, במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

קוז’וק פתח ודיבר על אברהם נומה ז”ל: “משתתפים בצער משפחת נומה, זה אחד השחקנים הגדולים במועדון הזה עם אליפויות, צער עמוק לעיר, למועדון, משתתפים בצער המשפחה”. במעבר חד: “אני חושב שהפועל ת”א קבוצה טובה מאוד, מאומנת, מאוד מבינה מה היא רוצה לעשות, קהל גדול. משחק גדול, אתגר גדול, הפועל ת”א לא הפסידה בבלומפילד במשחק ששוחק בליגה, לא איבדה נקודות אפילו, זה באמת אתגר גדול כי אנחנו רוצים שלוש נק’ בכל משחק, נצטרך להיות מדויקים, לעבור רגעים קשים ובעזרת השם ננצח”.

עוד אמר: “אני חושב שמבינים מה הרגעים שהופכים את הפועל ת”א להיות כל כך עוצמתית בבלומפילד, להבין מה הרגעים שגורמים לקהל לדחוף אותה ולקחת את המשחק הזה לכיוון שלנו, ליתרונות שלנו עליה. להשתמש בקהל שלנו שקנה מהר את הכרטיסים, אז גם לנו תהיה דחיפה. יהיו רגעים קשים, צריך להיות מדויקים על העקרונות שהביאו אותנו לאן שאנו נמצאים, לסבול ביחד ולהביא שלוש נקודות”.

קוז'וק: "בית"ר לא מפתיעה אותי"

קוז’וק המשיך: “העניינים המנטליים של הפועל ת”א זה לא משהו שאכנס אליהם, אבל ברמת הקבוצה זה משחק החוץ הכי קשה בליגה, עובדתית זה נכון. לחץ בגלל המקום השני? לא, אנחנו מאוד אוהבים לחץ, אבל בכל מה שקשור לטבלה, היא מעניינת רק בסוף מאי ושם נצטרך להיות במקום הראשון, נעבור מכשולים בדרך, משחק חוץ בבלומפילד זה אחד מהם”.

על החיסורים: “קודם כל אני עדיין לא סגור על מה אעשה, אבל יש לי הרבה אופציות שימלאו את העמדות וגם בשיטה שנשחק, הרבה אופציות על השולחן, נצטרך לקבל החלטות נכונות. הטבלה באמת לא מעניינת, רוצים רק לאגור נקודות וכמה שיותר, העונה מסתיימת בסוף מאי וזה מה שחשוב. רכש? כשיהיה מה להודיע אז נשמח להודיע. חמודי כנעאן מתחיל לחזור לעניינים אחרי הפציעה, אין קשר בין החזרה שלו לבין רכש, בנינו עליו מתחילת העונה כשחקן איכותי שיוסיף לנו ואין קשר”.

גיא מזרחי. ייעדר בבלומפילד (חגי מיכאלי)

לסיכום: “זו ריצת מרתון, צריך להסתכל על הנקודות בסוף העונה, קבוצות עושות נקודות, עושות רצפים, מאבדות נקודות, ככה זה תמיד. בית”ר לא מפתיעה אותי, במסיבת העיתונאים הראשונה שלי דיברתי על בית”ר ירושלים, בזמן שדיברתם על מכבי חיפה ומכבי ת”א, אני מכיר את הצוות ויודע איך הם עובדים, שאפו להם, אבל אנחנו חושבים רק על הפועל ב”ש. גריטה? הוא כרגע לא בישראל, בדרך לקבוצה חדשה. אם נוכל להביא עוד איכות מבחוץ שתעזור לנו אז נביא”.

אליאל פרץ המשיך: “לא מתייחסים למקום השני הזה, יש כל כך הרבה משחקים עד סוף העונה, מה שחשוב זה בסוף מאי ולא באמצע השנה. בית”ר ניצחה עם ניצחון יפה, אבל מתרכזים בנו ולנצח כמה שיותר משחקים ולא לאבד נקודות. אנחנו לא מדברים על בית”ר אצלנו, כמו כולם רואים את ההתרגשות שיש סביב בית”ר, אבל לא חושב שרואים אותנו פחות או שלוקחים אותנו למקומות אחרים, פשוט מתרכזים בעצמנו. המאבק הוא מאבק משולש. רן הכין אותנו הכי טוב שיש כדי לקחת שלוש נקודות נגד הפועל ת”א”.

אליאל פרץ (שחר גרוס)

עוד אמר הקשר: “השנה אנחנו קבוצה יותר בוגרת, יותר נלהבת, מבינים מה אנחנו צריכים לעשות ויש יריבות שלא פשוט והן מתמודדות גם מולנו, חלק מהן לומדות אותך ומקשות עליך, אבל נצטרך להביא את הפיתרונות היצירתיים, אנחנו השנה קבוצה הרבה יותר טובה והרבה יותר בריאה”.