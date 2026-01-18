מכבי ת"א תערוך מבחן כשירות לקמארה ואסאנטה

מכבי תל אביב תערוך מבחן כשירות לשני שחקני ההגנה שלה, מוחמד עלי קמארה וטייריס אסאנטה, לקראת המשחק המסקרן מול מכבי חיפה בסמי עופר הערב (שני, 20:30). השניים לא נטלו חלק מלא באימונים האחרונים בעקבות עומסים ופגיעות קלות, ובצוות המקצועי ימתינו עד הרגע האחרון כדי להכריע אם יוכלו לפתוח בהרכב או לכל הפחות להיכלל בסגל.

במועדון שומרים על אופטימיות זהירה, בעיקר בנוגע לקמארה. גם מצבו של אסאנטה נמצא במעקב צמוד, כאשר ההחלטה לגביו תתקבל לאחר חימום הערב ובהתאם לתחושותיו, אם לא יוכל לשחק איתי בן חמו זוכה לעדיפות להרכב.

המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, מודע לחשיבות המשחק מול היריבה הישירה לצמרת וכאשר הפער מהפסגה כבר צמח זמנית לתשע נקודות, ובצוות הרפואי עושים מאמצים להעמיד לרשותו סגל כמעט מלא. יחד עם זאת, במכבי תל אביב מדגישים כי לא יילקחו סיכונים מיותרים, במיוחד בשלב זה של העונה כשהם בעיצומו של רצף משחקים עמוס.

טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

לאזטיץ': "ניצחון אחד לא יוצר מכביזם"

כזכור, מכבי ת״א תגיע גם בסגל חסר למשחק עם חסרונו של רוי רביבו המורחק אותו אמור להחליף נועם בן הרוש, וללא כריסטיאן בליץ׳ שיוכל לחזור ככל הנראה רק לקראת המשחק מול ריינה.