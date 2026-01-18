יום ראשון, 18.01.2026 שעה 12:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג' ארצית צפון
לוח תוצאות

הפועל חיפה התחזקה במטרה לעלות לליגת העל

קבוצתו של ניר לופו, מנערים ג' ארצית צפון, צירפה את לירן מרדחייב מנווה יוסף מהליגה הראשונה בשנתון 2011. שותף אמש 80 דק' ב-0:0 מול גליל גולן

|
מנשה לוי, לירן מרדחייב וניר לופו (באדיבות המועדון)
מנשה לוי, לירן מרדחייב וניר לופו (באדיבות המועדון)

קבוצת נערים ג' של הפועל חיפה חולמת לחזור לקדמת הבמה – לליגת העל – כבר בתום העונה הנוכחית. לעת עתה, שחקניו של ניר לופו, עושים עבודה יוצאת מן הכלל ונדמה, כי ללא הפתעות של ממש, לאחר שנתיים של היעדרות זה הולך לקרות. במועדון החליטו, לשם כך, להחתים חיזוק מליגת נערים א' – על, בדמותו של לירן מרדחייב, שבחודש הבא יחגוג את יום הולדתו ה-15.

מרדחייב הגיע להפועל חיפה, באמצעות נציגו, אריאל בוזורגי, כשחתימתו במועדון בוצעה בנוכחותם של מנשה לוי, האחראי על מחלקת הנוער ומנהלת מחלקת הנוער כולה, כולל החטיבה הצעירה, לצד מאמנו החדש של השחקן, ניר לופו. כבר אתמול (שבת) שותף, בהתמודדות מול מ.כ. גליל גולן, משחק שהתסיים ב-0:0, מה שהשאיר את הפועל חיפה במקום הראשון.

לירן הגיע להפועל חיפה ממ.כ. נווה יוסף, מליגת נערים ג' – על, שסיימה סיבוב ראשון בחלק התחתון, מה שהקנה לה כניסה אל הפלייאוף התחתון, כשנמצאת שם במקום די טוב, ללא סכנת ירידה של ממש. 19 משחקים רשם במדי נווה יוסף העונה, כשהתכבד הוא בשלושה שערים בכל המסגרות.

אל נווה יוסף הצטרף לירן בספטמבר 2023 ומאז – שנתיים וחצי במועדון. את תחילת דרכו החל במחלקת הנוער של הפועל טירת הכרמל, שם גדל והתחנך. בדצמבר 2020 שיחק לראשונה, אז כשחקן טרום ילדים ב' שהוקפץ גם לקבוצת טרום ילדים א' של המועדון. לאחר שלוש שנים עזב לנווה יוסף וכעת – הפועל חיפה תהיה למועדון השלישי אליו מצטרף.

בהודעת מחלקת הנוער של הפועל חיפה נכתב: "החתמה משמעותית בנערים ג ארצית. לירן מרדכייב מקבוצת נווה יוסף (ליגת העל) חתם בקבוצה של ניר לופו באמצעות נציגו אריאל בוזורגי. יש לציין כי נערים ג' מוליכים את הטבלה בתקווה להעפיל בתום העונה לליגת העל. בתמונה - מנשה לוי מנהל מחלקת הנוער, לירן מרדחייב ומאמן הקבוצה ניר לופו בעת ההחתמה"

