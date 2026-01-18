יום ראשון, 18.01.2026 שעה 14:08
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2224-2120אוססונה11
2222-1619ראיו וייקאנו12
2127-2419ריאל סוסיאדד13
2130-2420מיורקה14
2125-1519חטאפה15
2030-2419סביליה16
1924-1619אלאבס17
1731-1819ולנסיה18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ראפיניה מחוץ לסגל של ברצלונה מול סוסיאדד

הכוכב סוחב פציעה ולא ישחק מול הבאסקים הערב ב-22:00, חי בערוץ ONE, דה יונג יפתח. הקטלונים יוכלו להגיע ל-12 ניצחונות ברצף השני בטיבו בתולדותים

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה תצטרך להסתדר ללא ראפיניה במשחק מול ריאל סוסיאדד (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE). הכוכב הברזילאי עדיין סוחב פציעה והאנזי פליק החליט להשאיר אותו מחוץ לסגל כדי שיקבל מנוחה לקראת ליגת האלופות, שם הבלאוגרנה חייבים לנצח.

פרנקי דה יונג יחזור להרכב אחרי שריצה עונש השעיה ויפתח עם פדרי וככל הנראה פרמין לופס, שאמור להיות מועדף על פני דני אולמו. בהתקפה צפויים לשחק לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד.

בארסה עומדת על רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות, כולל בדרך לזכייה בסופר קופה, והיא תנסה להמשיך במומנטום ובכך להגיע ל-12 ניצחונות רצופים, הישג שיהיה השני בטיבו בהיסטוריה של המועדון אחרי 18 הניצחונות ברצף שהשיגה קבוצתו של פרנק רייקארד בעונת 2005/06, אז זכתה בדאבל של אליפות וליגת האלופות עם רונאלדיניו והיתר.

פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)

המשחק מול סוסיאדד מגיע על רקע לוח זמנים צפוף, עם שני משחקי ליגת האלופות הקרובים, בפראג מול סלביה ובקאמפ נואו מול קופנהאגן, שמהווים עבור ברצלונה הזדמנות להשיג שש נקודות מתוך שש כדי להיכנס לטופ 8 ולמנוע משחקי חוץ נוספים במפעל האירופי. עובדה זו מציבה אתגר גם מבחינת הרוטציות, וכפי שקרה במשחק הקודם בגביע מול ראסינג בסנטנדר, פליק עשוי לרענן שוב את ההרכב.

