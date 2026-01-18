ראפיניה מחוץ לסגל של ברצלונה מול סוסיאדד

ברצלונה תצטרך להסתדר ללא ראפיניה במשחק מול ריאל סוסיאדד (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE). הכוכב הברזילאי עדיין סוחב פציעה והאנזי פליק החליט להשאיר אותו מחוץ לסגל כדי שיקבל מנוחה לקראת ליגת האלופות, שם הבלאוגרנה חייבים לנצח.

פרנקי דה יונג יחזור להרכב אחרי שריצה עונש השעיה ויפתח עם פדרי וככל הנראה פרמין לופס, שאמור להיות מועדף על פני דני אולמו. בהתקפה צפויים לשחק לאמין ימאל, פראן טורס ומרקוס רשפורד.

בארסה עומדת על רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות, כולל בדרך לזכייה בסופר קופה, והיא תנסה להמשיך במומנטום ובכך להגיע ל-12 ניצחונות רצופים, הישג שיהיה השני בטיבו בהיסטוריה של המועדון אחרי 18 הניצחונות ברצף שהשיגה קבוצתו של פרנק רייקארד בעונת 2005/06, אז זכתה בדאבל של אליפות וליגת האלופות עם רונאלדיניו והיתר.

פרנקי דה יונג (IMAGO)

המשחק מול סוסיאדד מגיע על רקע לוח זמנים צפוף, עם שני משחקי ליגת האלופות הקרובים, בפראג מול סלביה ובקאמפ נואו מול קופנהאגן, שמהווים עבור ברצלונה הזדמנות להשיג שש נקודות מתוך שש כדי להיכנס לטופ 8 ולמנוע משחקי חוץ נוספים במפעל האירופי. עובדה זו מציבה אתגר גם מבחינת הרוטציות, וכפי שקרה במשחק הקודם בגביע מול ראסינג בסנטנדר, פליק עשוי לרענן שוב את ההרכב.