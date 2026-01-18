יום ראשון, 18.01.2026 שעה 19:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

רבע 4, 10:00: הפועל ת"א - אליצור נתניה 53:55

ליגת ווינר סל, מחזור 14: קצב רגוע בהיכל. היהלומים הפתיעו את המארחת ועלו ליתרון במחצית הראשונה, אך האדומים חזרו לעניינים בהובלת טימור ומדר

|
בר טימור (חגי מיכאלי)
בר טימור (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון ובכך עלתה למאזן של 12 ניצחונות והפסד אחד, אז את אותו הדבר בדיוק רוצה לעשות הפועל תל אביב, על מנת לשוב אל המקום הראשון. בשעה זו האדומים מארחים בהיכל מנורה מבטחים את אליצור נתניה במסגרת המחזור ה-14 בליגת ווינר סל.

מחזיקת היורוקאפ הגיעה למפגש לאחר שרשמה ניצחון דחוק על וילרבאן ביורוליג, ובכך שמרה על הפסגה במפעל הבכיר באירופה, וכך היא תנסה לעשות גם במפעל המקומי. בליגה, חניכיו של דימיטריס איטודיס התאוששו מאז ההפסד להפועל ירושלים ועם שני ניצחונות ברציפות בישראל, ובכללי עם ארבעה בכל המסגרות.

מסביב למועדון יש כמובן גם את פרשת אנטוניו בלייקני, נגדו הוגש כתב אישום בכל הנושא של מכירת המשחקים בסין ובמכללות. בנוסף, האדומים עברו שינוי בסגל לא מזמן, כאשר הודיעו על שחרורו של ברונו קבוקלו, שעקב מיעוט בדקות עבר לשחק בדובאי.

מהצד השני, נתניה הגיעה במצב רוח מרומם אחרי שרשמה ניצחון שני העונה וראשון תחת אלי רבי במחזור הקודם, עם 80:94 על אליצור קריית אתא. ועדיין, מהקבוצה מהשרון נועלת את הטבלה ורוצה לכל הפחות לא להיות מושפלת בקרב הקצוות הזה ביד אליהו.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
אלי רבי (חגי מיכאלי)
גג'אמפ בול (חגי מיכאלי)

רבע ראשון: 14:17 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, בר טימור, גיא פליטן, תומר גינת וטאי אודיאסה.

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, עמית גרשון, ניקו קרבאצ'ו, אוטיס פרייז'ר וקאליל ספיר.

המשחק נפתח בשליטה של המארחת, שבזכות ארבע נקודות כ”א מאת אודיאסה וטימור ושתיים נוספות של גינת קבעה 2:10 ואילצה את נתניה לקחת פסק זמן. פרייז’ר נכנס לעניינים עם שש נק’, ושתיים נוספות של אור קורנליוס צימקו ל-14:11. קצב צבירת הנקודות במשחק היה איטי, והסקור בסיומו עמד על 14:17 לזכותה של המארחת באדום.

ים מדר מול שאק ביוקנן (חגי מיכאלי)
גג'יילן ריילי עולה לסל (חגי מיכאלי)

רבע שני: 32:40 לאליצור נתניה

איש ויינרייט וניקו קרבאצ'ו החליפו נקודות בתחילת הרבע, וסל נוסף של ספיר גרם למאמן היווני של המארחת לקחת פסק זמן ולדבר עם שחקניו. שתי שלשות, אחד של גרשון ואחת של קורנליוס בתוספת סל של אפי טיומקין קבעו ריצת 2:12 ושמו את היהלומים מלפנים, 22:26. האורחים המשיכו להיראות מצוין, וספיר עלה למאזן דו ספרתי על נקודות כדי לשמור את קבוצתו ביתרון וללא שום רגיש נחיתות. בתום מחצית ראשונה בלתי צפויה, נתניה ירדה למחצית ביתרון 32:40 לאחר רבע התקפי מצוין שלה, בעוד המארחת של איטודיס הרבתה באיבודי כדור.

גיא פלטין עולה לסל (חגי מיכאלי)
אור קורנליוס ובר טימור (חגי מיכאלי)
ים מדר על הרצפה מוקף בשחקני אליצור נתניה (חגי מיכאלי)
קאליל ספיר עם הכדור (חגי מיכאלי)

רבע שלישי:

מדר פתח טוב את החצי השני עם שתי שלשות ואסיסט לאודיאסה, מול שתי נקודות של היריבה, כדי לצמק ל-42:40. גינת הפך את התוצאה וקבע ריצת 2:12 בפתיחת המחצית, אך היהולמים הפכו חזרה ואודיאסה השווה. טימור וגינת העלו את ההפרש לאדום לחמש, 45:50.

שאק ביוקנן עולה לזריקה (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אוטיס פרייז'ר מחפש את חברו (חגי מיכאלי)
