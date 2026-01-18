"דימונה עשו טעות, הם העירו את האריה משנתו"

"חששתי שנפתח את הסיבוב השני לא טוב בגלל אופוריה", ציין רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת, בראשית דבריו ל-ONE, לאחר הניצחון 1:3 על מ.ס. דימונה, מהמקום השני, מה שהביא לפתיחת פער של לא פחות מ-14 נקודות, פער שלא נראה שנים, אם בכלל, במחוז הדרומי בליגה א' דרום. מכבי קריית גת בדרך לליגה הלאומית, אלא אם כן משהו ישתבש לפתע, מה שלא נראה סביר בעליל.

יום שישי האחרון היה יום שמשי, מה שהביא למזג אוויר נינוח למשחק כדורגל. על הנייר, יש מי שאמרו כי מדובר במשחק צמרת פיקנטי, הרי מקום ראשון פוגש את מקום שני ולא מעט שחקנים ששיחקו בדימונה או בקריית גת יתמודדו זה מול זה כשהם לובשים את החולצה של היריבה. בדרך כלל משחקי צמרת כאלה מסתיימים להם בלא הכרעה. הפעם, לקריית גת היו תוכניות אחרות.

אנשי קריית גת קיבלו בחיוך את אנשי דימונה וכך גם ההפך. במסדרונות מתחם 'כרמי גת' עלתה פעם נוספת השאלה “ומה יהיה בעונה הבאה, אחרי עליית הליגה?”. יש כאלה שציננו את הרוחות, הרי שעוד מספיק מחזורים בכדי לקבוע מי העולה ומי לא, ויש מי שאמרו כי בעיר רחובות מאוד רוצים כי, אם וכאשר, קריית גת תארח באצטדיון החדש אצלם.

מאמן קריית גת לאחר הניצחון על דימונה

משה סבאג אף התייחס לקבוצת הנשים הבוגרת של המועדון, הרי שבשני המחזורים האחרונים איבדה חמש נקודות יקרות במאבקה על האליפות. "יידרשו שינויים", ציין. קריית גת, בגזרת הנשים, הייתה מעצמת כדורגל. התארים לא הפסיקו לרדת כמו הגשם מהשמיים ששטף את הארץ בתקופה האחרונה. העונה? יש הרבה מאוד מה לשפר.

הוחלט מלמעלה כי שי שמואלי ינהל את המשחק, כשלצידו לואי שחאדה וג'ואד עזאיזה. רום לוי שימש כשופט רביעי בהתמודדות. כ-400 צופים הגיעו למשחק לצפות במקומיים. גם מדימונה הרחוקה הגיע קומץ שניסה לעודד שחקני שרון אביטן, אלא שנבלע נוכח קולות המגפון של קהל אוהדי קריית גת והאולטראס המלווה הקבוצה ממקום למקום.

רומן זולו (יונתן גינזבורג)

לאחר חמש דקות משחק, במצב נייח, מ.ס. דימונה היממה את המגרש כשעמית ביטון קבע 0:1. "עבדנו על מצבים נחיים כל השבוע כי ידענו כמה דימונה מסוכנת", ציין זולו בדבריו ל-ONE, "אבל דימונה עשו טעות עם הגול. הם העירו האריה משנתו", הוסיף. כך קרה. לא חלפו להן שמונה דקות ומי אם לא, גיל חדד, אקס דימונה, קבע 1:1 והחזיר השמחה בספסל ובקרב הקהל.

בדקה ה-15 מהלך קבוצתי של קריית גת הסתיים בהקפצה מעל השוער מצד חי בוזגלו כשהכדור שלו פגע במשקוף וניתז פנימה, מעבר לקו של גל נבון. נדמה היה כי הכדור לא עבר את קו השער, כשאל הכדור החוזר הגיע ריף מסיקה ובנגיחה החזיר הכדור אל הרשת. "הכדור עבר את הקו. אני רושם את הראשון שבעט", ציין רום לוי, השופט הרביעי, בפני שי שמואלי, השופט הראשי.

מכבי קריית גת עלתה ליתרון של 1:2 מהיר, לאחר שנקלעה לפיגור מהיר בתום חמש דקות משחק. כדקה וחצי לאחר השער השני של קריית גת, מצא את עצמו שי בוזנח, שחקנה של דימונה, על הקרקע. לא יכול היה הוא להמשיך וביקש חילוף. מי שנכנס במקומו לכר הדשא הוא ניר דדיה (19), שחקן בית דימונאי, ששיחק גם בפועל באר שבע.

עמית ביטון חוגג עם חבריו (יונתן גינזבורג)

רועי ממן וטל כחילה דיברו ביניהם, לאחר צמד השערים של קריית גת, ואמרו זה לזה כי השערים נפלו לאחר שתי טעויות הגנה. שערים שטותיים שקיבלו הם. הרבה בלגן היה בחלק האחורי של דימונה. שחקנים ביקשו זה מזה להרגיע את המשחק ולא ליפול למלכודות של קריית גת. פראס גנאים, אקס קריית גת בעונה החולפת, לא היה חד מספיק בהתמודדות והוחלף במחצית השנייה.

גם במחצית הראשונה וגם במחצית השנייה ביקורת קשה מצד שרון אביטן כלפי צוות השיפוט ובעיקר על החלטותיו של שי שמואלי. היה רגע כי נדמה בו ששרון מעדיף לקחת את הדברים וללכת הביתה עם שחקניו, שמנעו ממנו את רגע השפל הזה. מה גם שראה בסופו של דבר גם את הכרטיס הצהוב נשלף לעברו, כרטיס שבקלות יכול היה להיות גם בצבע האדום.

בדקה ה-53 נועם גמון ראה את הכרטיס הצהוב ושש דקות מאוחר יותר, בהיתקלות עם בר שושן, נפלו השניים אל הארצה ונאנקו הם מכאבים נוכח הפגיעה זה בזה, בעוד שי שמואלי רץ אל האיזור ומכיסו האחורי שולף את הכרטיס האדום. הקהל המקומי החל בצעקות "יאללה, הביתה... יאללה, הביתה". לאחר שקם על רגליו, נועם גמון ראה את הכרטיס האדום מתנופף לעברו.

טל כחילה (יונתן גינזבורג)

הספסל הדימונאי היה באי שקט מוחלט. שרון אביטן כמעט ואיבד את זה. גמון, בלכתו אל הספסל שלו, צעק על השופט הרביעי. לאף אחד, מבחינת דימונה, לא היה מושג על מה ולמה אדום. האם היה מוצדק בכלל. בקריית גת? שתקו, מה אכפת להם. עכשיו הם 11 מול 10 והמשחק יהיה לטובתם כמעט בכל פרמטר.

בדקה ה-61 גל נבון, קפטן ושוערה של דימונה קיבל צהוב על דיבורים מיותרים כנגד צוות השיפוט, בדומה לספסל דימונה. את המשחק סיים בסטייל אליאור משלי, אקס דימונה, בשער ליגה תשיעי העונה, כשבדקה ה-79 נעץ הכדור לרשת של דימונה וקבע 1:3 מקומי, כשרץ עם חבריו לחגוג עם הקהל הרב שהגיע ביום בהיר ושמשי.

המשחק הסתיים עם שערים של שלושה אקסים: חי בוזגלו, גיל חדד ואליאור משלי, שהבקיעו לרשת של גל נבון, אותו מכירים משנים עברו, הרי ששיחקו יחדיו. מדובר בשלושה שחקנים איכותיים שכל קבוצת צמרת הייתה רוצה בידיה. מוכחים הם כי מה שהיה בדימונה הוא כישלון מקצועי וניהולי, הרי שבמכבי קריית גת מצליחים מעבר למצופה.

חי בוזגלו חולף על פני נועם גמון (יונתן גינזבורג)

16 מחזורים מאחורינו ולקריית גת 42 נקודות יחד עם 13 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ואפס הפסדים, במאזן שערים חיובי של 12:40. קריית גת היא הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. קריית גת היא הקבוצה היחידה בליגה שעברה את מחסום ה-30 נקודות, שלא לדבר על מחסום ה-40 נקודות. 14 הפרש ממקום שני, 18 נקודות ממקום חמישי.

רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת, סיכם הניצחון על מ.ס. דימונה באושר גדול. בין היתר, אמר כי "זה מקום מבורך, גם ברגעים קשים, מצליחים". המשיך וציין כי חשש שהסיבוב השני לא ייפתח טוב וכי פחד שהשחקנים יהיו באופוריה מהסיטואציה. "אין מילים. אין לתאר את השחקנים ואת חדר ההלבשה הזה". זולו עם רגליים על הקרקע סיכם ב"מסתכלים למשחק הבא שלנו".

הכרטיס האדום שנשלף לעברו של נועם גמון (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת: ראם גולן, בר שושן, פיליפ חאיכ, חי בוזגלו, אליאור משלי, אלעד אשרם, ארז שיפמן, עדן בן מנשה, מור עדרי, ריף מסיקה וגיל חדד. הוחלפו: בר שושן, חי בוזגלו, אליאור משלי, ריף מסיקה וגיל חדד. מחליפים: עידן פרץ, יוסי טוואבה, עומר יפרח, אוריאל פיניה ודניאל צדיק. בספסל: עמית סרוסי, עידו גויטע, אנצ' קיזאילווקו וגבריאל גולדנברג. מאמן: רומן זולו.

מ.ס. דימונה: גל נבון, רועי ממן, בני נתן, שי בוזנח, פראס גנאים, רום אליגון, כרם ארשיד, אריאל אלמלם, עמית ביטון, נועם גמון וטל כחילה. הוחלפו: רועי ממן, בני נתן, שי בוזנח, פראס גנאים וכרם ארשיד. מחליפים: ניר דדיה, חאלד זייד, אריק חלפין, עמראן אלקרנאווי ומאל זובינו. בספסל: אופק כהן, עדי תמיר, שלו סבן ומשה אסולין. מאמן: שרון אביטן.