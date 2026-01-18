יום ראשון, 18.01.2026 שעה 10:29
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
4313-3218לאנס1
4215-4018פאריס סן-ז'רמן2
3519-4118מארסיי3
3225-3318ליל4
3017-2517ליון5
3024-2917ראן6
2623-2918טולוז7
2421-2617שטרסבורג8
2333-2818מונאקו9
2227-2317ברסט10
2225-2018אנז'ה11
2230-2318לוריין12
1823-1517לה האבר13
1835-2118ניס14
1631-2217פ.צ. פאריס15
1428-1617נאנט16
1228-1418אוקזר17
1238-1817מץ18

יהפוך לרשמי בקרוב: דרו יחתום בפ.ס.ז' עד 2030

דיווח: קשר ברצלונה שחגג יום הולדת 18 לאחרונה, העדיף את הצרפתים על פני הצעות מגרמניה ואנגליה. הקבוצה של לואיס אנריקה תשלם עליו 6 מיליון אירו

|
דרו ופליק (IMAGO)
דרו ופליק (IMAGO)

אין עוד ספק: דרו, הקשר הצעיר של ברצלונה, צפוי לעבור לפ.ס.ז’ כאשר ההודעה הרשמית תגיע בימים הקרובים. לפי דיווח של ‘ל’אקיפ’, הקשר שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-18 יחתום על חוזה עד 2030 לאחר שקיבל את ההצעה מהקבוצה הצרפתית.

השיחות בין הצדדים מתקדמות וזו רק שאלה של זמן עד שדרו ישלים את המעבר לפ.ס.ז’ אחרי שכבר הודיע להאנזי פליק על החלטתו לעזוב כבר בחלון ההעברות הנוכחי. למעשה, ברגע שהצרפתים ישלמו את סעיף השחרור של דרו בגובה שישה מיליון אירו, הוא יעבור רשמית.

לאחרונה דרו קיבל הצעות מגרמניה ומאנגליה, אבל פ.ס.ז’ הצליחה לשכנע אותו להצטרף אליה. אמנם בבארסה התכוונו להאריך את חוזהו של הכישרון, שהיה חתום עד 2027, אבל הוא החליט לעזוב בשל התחרות הקשה על דקות בבארסה.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

דרו קיבל העונה מספר הזדמנויות מועט, אבל צריך לזכור שבכל זאת מדובר בשחקן שהיה בן 17 ממש עד לאחרונה ובבארסה יש את פרמין לופס ודני אולמו. העונה הוא שותף לחמישה משחקים במדי בארסה, בהם קיבל 148 דקות ובישל מול אולימפיאקוס בליגת האלופות.

אולמו-טיים: הגולאסו שהכריע את הדרבי

המעבר לפ.ס.ז’ יגיע דווקא אחרי הכחשות מסביבתו של השחקן. האנזי פליק לא הסתיר את אכזבתו הרבה מהחלטתו של דרו ושלח לעברו מסר ברור במסיבת העיתונאים אתמול: “רוצה שחקנים שמעוניינים להיות כאן".

