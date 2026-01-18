יהפוך לרשמי בקרוב: דרו יחתום בפ.ס.ז' עד 2030

אין עוד ספק: דרו, הקשר הצעיר של ברצלונה, צפוי לעבור לפ.ס.ז’ כאשר ההודעה הרשמית תגיע בימים הקרובים. לפי דיווח של ‘ל’אקיפ’, הקשר שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-18 יחתום על חוזה עד 2030 לאחר שקיבל את ההצעה מהקבוצה הצרפתית.

השיחות בין הצדדים מתקדמות וזו רק שאלה של זמן עד שדרו ישלים את המעבר לפ.ס.ז’ אחרי שכבר הודיע להאנזי פליק על החלטתו לעזוב כבר בחלון ההעברות הנוכחי. למעשה, ברגע שהצרפתים ישלמו את סעיף השחרור של דרו בגובה שישה מיליון אירו, הוא יעבור רשמית.

לאחרונה דרו קיבל הצעות מגרמניה ומאנגליה, אבל פ.ס.ז’ הצליחה לשכנע אותו להצטרף אליה. אמנם בבארסה התכוונו להאריך את חוזהו של הכישרון, שהיה חתום עד 2027, אבל הוא החליט לעזוב בשל התחרות הקשה על דקות בבארסה.

דרו (IMAGO)

דרו קיבל העונה מספר הזדמנויות מועט, אבל צריך לזכור שבכל זאת מדובר בשחקן שהיה בן 17 ממש עד לאחרונה ובבארסה יש את פרמין לופס ודני אולמו. העונה הוא שותף לחמישה משחקים במדי בארסה, בהם קיבל 148 דקות ובישל מול אולימפיאקוס בליגת האלופות.

המעבר לפ.ס.ז’ יגיע דווקא אחרי הכחשות מסביבתו של השחקן. האנזי פליק לא הסתיר את אכזבתו הרבה מהחלטתו של דרו ושלח לעברו מסר ברור במסיבת העיתונאים אתמול: “רוצה שחקנים שמעוניינים להיות כאן".