מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין) מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה (עמרי שטיין)

יש משחקים בליגת העל, יש משחקים גדולים בליגת העל, ויש משחקים שהם מעבר לגדולים בליגה הזו. בשעה זו אחד המפגשים הכי יוקרתיים שיש לכדורגל הישראלי להציע מתקיים לו, כאשר אצטדיון סמי עופר מארח קרב לוהט במיוחד בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-19.

הירוקים ממשיכים את מגמת השיפור תחת ברק בכר משבוע לשבוע, כאשר המאמן עם הפסד אחד בלבד בקדנציה השלישית שלו בכרמל, ובמפגש האחרון שלו וחניכיו הם העפילו לרבע גמר גביע המדינה, אחרי שניצחו 0:1 את רעננה משער מאוחר של גיא מלמד.

מהצד השני, האלופה עלתה גם כן לשמונה האחרונות במפעל המשני בישראל, והיא עשתה זאת אחרי דרמה מטורפת ודו קרב פנדלים היסטורי נגד הפועל תל אביב. הצהובים יודעים שהפסד בסמי עופר והיריבה הגדולה בירוק תתקרב אליהם עד כדי ארבע נקודות.

שני הצדדים כבר נפגשו העונה במסגרת הסיבוב הראשון בליגת העל, כאשר אז בבלומפילד זה נגמר עם 1:1 מותח במיוחד. איתמר נוי העלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה ה-47, אבל ג’ורג’ה יובאנוביץ’, שלבש את המדים הצהובים בעברו, סחט חלוקת נקודות בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.