יום ראשון, 18/01/2026, 20:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 19
מכבי ת"א
דקה 37
0 0
שופט: גל לייבוביץ
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 
מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה
מיכאל אוחנה מול קרווין אנדרדה

יש משחקים בליגת העל, יש משחקים גדולים בליגת העל, ויש משחקים שהם מעבר לגדולים בליגה הזו. בשעה זו אחד המפגשים הכי יוקרתיים שיש לכדורגל הישראלי להציע מתקיים לו, כאשר אצטדיון סמי עופר מארח קרב לוהט במיוחד בין מכבי חיפה לבין מכבי תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-19.

הירוקים ממשיכים את מגמת השיפור תחת ברק בכר משבוע לשבוע, כאשר המאמן עם הפסד אחד בלבד בקדנציה השלישית שלו בכרמל, ובמפגש האחרון שלו וחניכיו הם העפילו לרבע גמר גביע המדינה, אחרי שניצחו 0:1 את רעננה משער מאוחר של גיא מלמד.

מהצד השני, האלופה עלתה גם כן לשמונה האחרונות במפעל המשני בישראל, והיא עשתה זאת אחרי דרמה מטורפת ודו קרב פנדלים היסטורי נגד הפועל תל אביב. הצהובים יודעים שהפסד בסמי עופר והיריבה הגדולה בירוק תתקרב אליהם עד כדי ארבע נקודות.

שני הצדדים כבר נפגשו העונה במסגרת הסיבוב הראשון בליגת העל, כאשר אז בבלומפילד זה נגמר עם 1:1 מותח במיוחד. איתמר נוי העלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה ה-47, אבל ג’ורג’ה יובאנוביץ’, שלבש את המדים הצהובים בעברו, סחט חלוקת נקודות בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.

מחצית ראשונה
  • '30
  • חילוף
  • מכת הפציעות נמשכה בצד הצהוב. אושר דוידה לא היה יכול להמשיך, שגיב יחזקאל החליף אותו
  • '19
  • חילוף
  • מכה למכבי ת”א. טייריס אסאנטה נפצע בשלב מוקדם והוחלף על ידי רז שלמה
  • '18
  • החמצה
  • מכבי חיפה בטירוף. מיכאל אוחנה נשלח קדימה ובעט כדור לקורה מזווית לא קלה
סדריק דון
סדריק דון הגיע לעודד
  • '15
  • החמצה
  • איזה מצב של מכבי חיפה! יילה בטאיי העביר כדור רוחב גדול לגיא מלמד, ששלח ממצב קורץ בעיטה שפספסה במעט את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ הוציא את המשחק הענק בסמי עופר לדרך!
