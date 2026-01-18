יום ראשון, 18.01.2026 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

מחנה יהודה ראשונה, לוד ושדרות איבדו נקודות

המחזור ה-17 בליגה ב': בית"ר נהריה שמרה על המקום הראשון בצפון, בדרום א' מהפך בפסגה. אסף ויצמן ממשיך לככב באור עקיבא ולזכותו כבר 20 שערים

|
טל עטר ויאיר שפונגין (באדיבות המועדון)
טל עטר ויאיר שפונגין (באדיבות המועדון)

סופ"ש גדוש בכדורגל בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בישראל. המחזור ה-17 הביא עמו איבודי נקודות מצידן של הפועל 'בני רגב' לוד, הפועל דליית אל כרמל ומ.כ. שדרות. הפועל מחנה יהודה חלפה על פני לוד בטבלה ונמצאת במקום הראשון. מכבי שעריים חזרה הלפסיד, באר יעקב הובסה 10:0. אור עקיבא, למרות חסרונו של ערן לוי, רשמה 0:1 על מכבי אחי איכסאל.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה, הפועל מחנה יהודה, שידעה לתרגם את ה-2:2 של הפועל 'בני רגב' לוד לכדי ניצחון חוץ מול בית"ר פתח תקווה. מחנה יהודה ניצחה 1:2 בדקה ה-90 את בית"ר פתח תקווה משערים של יאיר שפונגין וטל עטר (100'). דסלין בלאצ'או הישווה זמנית. לוד, שיצאה לחולון, נפרדה ב-2:2 עם לזרוס המקומית. אלירן שמש התכבד בצמד מהצד של חולון, שלום אדרי ושון מלכה הישוו.

בדקה ה-86 בני יפו ניצחו 1:2 את בית"ר תל אביב חולון, משערים של ג'ורג' אמסיס ואברהים ספורי. אפיק דומר-מימי כבר לתל אביב/חולון. עמישב פתח תקווה חילצה נקודה מהפועל כפר קאסם, לאחר שער של רום סרוסי בדקה ה-81. מעאד עאמר הבקיע ראשון. גם הפועל קריית אונו ומכבי עץ כפר יונה נפרדו ב-1:1. אבישי שחם הבקיע לקריית אונו, תאודורוס בלאי הבקיע לכפר יונה.

הפועל הוד השרון רשמה 1:6 ענק על בית"ר כפר סבא, משערים של מאור יקותיאל (צמד), דור נחמני, יואב לוי, תומר ללוש וגיא כהן. אפי אלון הותיק צימק ל-4:1. הכח מכבי עמידר רמת גן רשמה 0:1 על בית"ר רמת גן, משער בודד של עדן אוטאג'י. הערב (ראשון) בני ג'לג'וליה תפגוש את עירוני בית דגן (פ"ת מושבה דרומי, 21:30).

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ. שדרות, זאת למרות 2:2 מול עירוני בית שמש מהמקום השני שרודפת אחריה. שחקניו של אהוד כחילה ידעו לחזור מפיגור של 0:1 משער של עומיר טראבין, אחד מהכישרונות הגדולים בשנים האחרונות שיצאו משגב שלום, זאת בזכות שערים של ליאל זגורי ועמאר אלדדה שקבעו 1:2. טל איילה הישווה בדקה ה-81 ל-2:2 דרמטי.

מ.כ. ערד לא ריחמה על מכבי באר יעקב, שהגיעה לערד בהרכב חסר ורשמה כנגדה 0:10, לא פחות. רועי אזוט, אביתר ביטון, דוד כהן ואוראל אוזן התכבדו בצמד כ"א. נתנאל אסקיאס ומשה פרץ השלימו. מ.ס. שיכון המזרח ניצחה 0:4 את מכבי שעריים, שספגה כבר 104 שערים. רותם ברוך, מועד אבו שלדם, עידו שבתאי ועידו וקנין כבשו.

מ.כ. ערד (באדיבות המועדון)מ.כ. ערד (באדיבות המועדון)

מכבי עירוני נתיבות ניצחה 0:1 בתוספת של התוספת, לאחר שער של מתן מלכה בדקה ה-102 להתמודדות מול מכבי באר שבע. מישל סריצקי ראה אדום בנתיבות, מוהנד אבו רקייק ראה אדום בבאר שבע. מ.ס. רמלה והפועל אשדוד נפרדו ב-1:1. אלי אלבז הבקיע לרמלה, פלטון קורוטקי הבקיע לאשדוד.

מכבי עירוני נתיבות (באדיבות המועדון)מכבי עירוני נתיבות (באדיבות המועדון)

הפועל אשקלון נעצרה מול בני אילת כשהשתיים נפרדו ב-1:1 בקריית הספורט הדרומית. איוואן כבת הבקיע לאילת, אוהד עטיה קבע 1:1 דרמטי בדקה ה-90. בית"ר עירוני קריית גת גברה 0:2 על הפועל ירוחם, משערים של עילי אק ואלעד יפנוב. צעירי אבו גוש ניצחו 1:2 את הפועל שגב שלום, משערים של מוחמד עוייסאת ומוחמד עביד. הישאם אזברגה הישווה זמנית.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, אחרי שניצחה 2:4 את הפועל בני בענה, זאת משערים של מריק שמחייב (צמד), איליה דצון ועילאי שושן. אחמד סעיד ועלי אבו ריא צימקו התוצאה. הפועל בני עין מאהל, לה שתי נקודות פחות מנהריה, ניצחה 1:5 את בני מג'אר, משערים של סעיד דיאב (שלושער), חליל חמודה ואמיר טרביה. שלומי אביסידריס צימק ל-2:1.

נאור אורנשטיין ואליאור סיידר (באדיבות המועדון)נאור אורנשטיין ואליאור סיידר (באדיבות המועדון)

מכבי איחוד בני אבטין רשמה 0:4 על אחווה כפר מנדא, משערים של עומר מהג'ה (צמד) וחאלד עמרייה (צמד). באותה תוצאה, ניצחה הפועל בני ג'דיידה מכר את מכבי בני אבו סנאן, משערים של אורי רביבו (צמד), אדהם שיבלי ועבדאללה עמאש. מכבי אחווה שעב הסתפקה ב-0:3 על הפועל כאוכב, משערים של מוחמד סובח (צמד) וסנד בדארנה.

הפועל דיר חנא רשמה 0:1 קטן על הפועל איחוד בני סמיע, משער של מופלח עזאם בדקה ה-35. מכבי בני ג'דיידה מכר נהנתה מ-2:4 על מ.כ. שפרעם, משערים של מחמד קדורה, בלאל סבע, מוחמד עשאן ומוהנא ח'ואלד (שער עצמי). חוסין בושנאק ומואמן קדרי הבקיעו למקומיים. מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל מחצו 1:5 את צעירי כפר מנדא, משערים של נאהל אבו עואד, נאג'י אבו ג'בל, יוסף דרויש, עידן בנימין וליאן טרביה. טאהא זידאן צימק ל-3:1.

מ.ס. בני ממבמ.ס. בני ממב'ע הגולן והגליל (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל דליית אל כרמל, זאת למרות שרשמה 1:1 מול הפועל בני ערערה עארה. ראם ג'והג'אה הבקיע למקומיים, פאדי חסון הישווה. צימקו הפער בצמרת לכדי שתי נקודות: מ.ס. טירת הכרמל והפועל איחוד בני ג'ת, שרשמו ניצחונות. טירת הכרמל נהנתה מ-0:2 על בית"ר חיפה (ירדן כהן ושלומי סויד), ג'ת רשמה 0:3 על משהד (סלים גנאמי, מוחמד וותד ומוחמד זחאלקה).

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

מ.כ. אור עקיבא, שחסרה את ערן לוי, אופק מרום, יצחק כהן וגיא בלנדר, השיגה ניצחון יקר ערך להמשך הדרך, זאת לאחר 0:1 על מכבי אחי איכסאל, משער מספר 20 העונה של אסף ויצמן. הפועל יפיע ניצחה 0:2 את מ.ס. נתניה, מצמד שערים של עותמאן חוסיין. מ.כ. צופי חיפה ומ.כ. כבביר נפרדו ב-0:0.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

מ.ס. צעירי חיפה ניצחה 1:4 את מ.ס. צעירי כפר כנא, שירדה מליגה א' צפון לליגה ב' בעל כורחה, נוכח הסדר טיעון מול ההתאחדות לכדורגל. עבד מורג'אן סיפק צמד, לקצ'או בישאו ואביב זדה השלימו. דאני אייהם עושה צימק בדקה ה-88. איחוד בני באקה רשמה 0:2 על הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של ואחיד ריאן וויקטור מרעי, שלא נגמר. 

