יום ראשון, 18.01.2026 שעה 14:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3323-2322סנדרלנד8
3227-3221ניוקאסל9
3131-3022פולהאם10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
741-1521וולבס20

"אחת ההופעות הטובות שתראו ממנה בעידן הזה"

אחרי ה-0:2 של יונייטד על סיטי, באנגליה התמוגגו: "קאריק עם פתיחה חלומית, הראה שהמורשת עדיין בוערת". על המפסידה: "יום שחור, פפ נראה מיואש"

|
פטריק דורגו בטירוף (IMAGO)
פטריק דורגו בטירוף (IMAGO)

הדרבי של מנצ’סטר הסתיים אמש (שבת) עם ניצחון 0:2 של יונייטד על סיטי, כשלשדים האדומים עם מייקל קאריק בבכורה על הקווים, כבשו בריאן אמבואמו ופטריק דורגו. התכולים מנגד, עם משחק ליגה רביעי ברציפות בו הם לא מצליחים לקחת שלוש נקודות.

בתקשורת האנגלית התמוגגו מהקבוצה של קאריק, כאשר שחקן העבר והפרשן בהווה, גארי נוויל הצהיר: “זו אחת ההופעות הטובות ביותר שתראו מיונייטד בעידן הזה”, והמשיך: “עם שלושה ימי הכנה בלבד, המאמן סיפק הופעה מרשימה שמזכירה את המועדון בו שיחקתי בעבר, האמנו כבר שאי אפשר שהיא תשחק ככה.

“זה מה שאמרו לי בשלוש, ארבע, חמש השנים האחרונות: ‘תמשיך הלאה, אי אפשר לשחק ככה יותר, אבל אני מצטער, אפשר לשחק ככה בכדורגל מודרני, ראיתם רק 90 דקות, 90 דקות בדיוק ממה שאני חושב שהמועדון הזה משחק כשהוא במיטבו”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)

חוץ מנוויל, גם ברחבי אנגליה התלהבו ופרגנו, כשב’דה גארדיאן’ הכריז: “קאריק עם פתיחה מהחלומות!” והמשיכו: “הקהל האדום בהתלהבות, פפ גווארדיולה נראה מיואש וחוסר יכולת להגיב, יום שחור לסיטי”. ב’דיילי מיל’ רשמו: “תענוג עבור האוהדים של יונייטד, כשמנגד גווארדיולה מובס. יום דגל שהראה שמורשת יונייטד עדיין בוערת”.

