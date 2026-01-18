"אחת ההופעות הטובות שתראו ממנה בעידן הזה"

הדרבי של מנצ’סטר הסתיים אמש (שבת) עם ניצחון 0:2 של יונייטד על סיטי, כשלשדים האדומים עם מייקל קאריק בבכורה על הקווים, כבשו בריאן אמבואמו ופטריק דורגו. התכולים מנגד, עם משחק ליגה רביעי ברציפות בו הם לא מצליחים לקחת שלוש נקודות.

בתקשורת האנגלית התמוגגו מהקבוצה של קאריק, כאשר שחקן העבר והפרשן בהווה, גארי נוויל הצהיר: “זו אחת ההופעות הטובות ביותר שתראו מיונייטד בעידן הזה”, והמשיך: “עם שלושה ימי הכנה בלבד, המאמן סיפק הופעה מרשימה שמזכירה את המועדון בו שיחקתי בעבר, האמנו כבר שאי אפשר שהיא תשחק ככה.

“זה מה שאמרו לי בשלוש, ארבע, חמש השנים האחרונות: ‘תמשיך הלאה, אי אפשר לשחק ככה יותר, אבל אני מצטער, אפשר לשחק ככה בכדורגל מודרני, ראיתם רק 90 דקות, 90 דקות בדיוק ממה שאני חושב שהמועדון הזה משחק כשהוא במיטבו”.

שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)

חוץ מנוויל, גם ברחבי אנגליה התלהבו ופרגנו, כשב’דה גארדיאן’ הכריז: “קאריק עם פתיחה מהחלומות!” והמשיכו: “הקהל האדום בהתלהבות, פפ גווארדיולה נראה מיואש וחוסר יכולת להגיב, יום שחור לסיטי”. ב’דיילי מיל’ רשמו: “תענוג עבור האוהדים של יונייטד, כשמנגד גווארדיולה מובס. יום דגל שהראה שמורשת יונייטד עדיין בוערת”.