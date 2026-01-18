יום ראשון, 18.01.2026 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"אם המשחק נגד בית"ר לא בי"א, שלא יהיה בכלל"

באשדוד מסרבים בתוקף לדיווחים שהמפגש נגד הירושלמים לא יהיה בעיר הנמל. שביעות רצון מההגנה, ומעילאי חג'ג' ואבישי כהן: "נחבק את הנקודה, הלאה"

|
עילאי חג'ג' על הדשא (חג'אג' רחאל)
עילאי חג'ג' על הדשא (חג'אג' רחאל)

אחרי חמישה הפסדים רצופים, במועדון ספורט אשדוד מקווים שהצליחו לעצור את כדור השלג. החבורה של ניר ביטון ואבי אבינו לא הצליחה לנצח את האחרונה בטבלה, אבל סיימה אמש (שבת) בתיקו 0:0 בחוץ עם מכבי בני ריינה ועצרה את רצף ההפסדים. "לקחת נקודה זה גם חשוב מאוד, יש לנו דרך לעבור", אמרו בעיר הנמל, "היינו צריכים רגע את המשחק הזה בלי לספוג, כדי שההגנה תקבל ביטחון. היו לנו גם מצבים טובים כדי להבקיע, אבל נחבק את הנקודה ונמשיך הלאה".

באשדוד מבינים שהניצחון של הפועל ירושלים אתמול מקרב אותם עוד יותר לאזור המסוכן של מתחת לקו האדום, אבל כרגע מעדיפים להתרכז בלהוציא את הקבוצה מהמשבר אליו נקלעה. בקבוצה מרוצים מכך שחוליית ההגנה לא ספגה אחרי הביטחון שנפגע בעקבות החמישייה לקריית שמונה, כשהשוער קרול נימצ'יסקי רשם משחק טוב. 

שחקני הרכש אבישי כהן, הייפורד בוהאן ועילאי חג'ג' רשמו אתמול הופעת בכורה ונתנו הרבה סיבות לאופטימיות. באשדוד בוחנים את האפשרות לצרף את קשר נבחרת גאנה פרינס אווסו, שהגיע למספר ימי התרשמות ועשוי לחתום במועדון. אווסו בן ה-21, המשחק בקבוצת מאמה שמוליכה את הליגה בגאנה ונחשב לאחד השחקנים המוכשרים בליגה המקומית. אווסו נצפה אתמול בתיקו נגד נוף הגליל. בימים הקרובים יתאמן עם הקבוצה, שתכריע בהמשך אם להחתימו.

ניר ביטון (חגניר ביטון (חג'אג' רחאל)

באשדוד מסרבים בתוקף על הדיווחים שיש סיכוי שהמשטרה תעביר את המשחק נגד בית"ר ירושלים לאצטדיון אחר, בזמן המאבק לשרוד בליגה. "אם לא יהיה משחק באשדוד, שלא יהיה משחק בכלל. זה המגרש הביתי שלנו, אוהדי מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע והפועל תל אביב, יש להם קהל לא פחות מבית"ר והם הגיעו לפי כמות הכרטיסים שהוקצו. אוהדי בית"ר לא שונים מאף אוהדי קבוצות אחרות ולא נוותר על הביתיות שלנו", אמרו גורמים בקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */