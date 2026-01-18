"אם המשחק נגד בית"ר לא בי"א, שלא יהיה בכלל"

אחרי חמישה הפסדים רצופים, במועדון ספורט אשדוד מקווים שהצליחו לעצור את כדור השלג. החבורה של ניר ביטון ואבי אבינו לא הצליחה לנצח את האחרונה בטבלה, אבל סיימה אמש (שבת) בתיקו 0:0 בחוץ עם מכבי בני ריינה ועצרה את רצף ההפסדים. "לקחת נקודה זה גם חשוב מאוד, יש לנו דרך לעבור", אמרו בעיר הנמל, "היינו צריכים רגע את המשחק הזה בלי לספוג, כדי שההגנה תקבל ביטחון. היו לנו גם מצבים טובים כדי להבקיע, אבל נחבק את הנקודה ונמשיך הלאה".

באשדוד מבינים שהניצחון של הפועל ירושלים אתמול מקרב אותם עוד יותר לאזור המסוכן של מתחת לקו האדום, אבל כרגע מעדיפים להתרכז בלהוציא את הקבוצה מהמשבר אליו נקלעה. בקבוצה מרוצים מכך שחוליית ההגנה לא ספגה אחרי הביטחון שנפגע בעקבות החמישייה לקריית שמונה, כשהשוער קרול נימצ'יסקי רשם משחק טוב.

שחקני הרכש אבישי כהן, הייפורד בוהאן ועילאי חג'ג' רשמו אתמול הופעת בכורה ונתנו הרבה סיבות לאופטימיות. באשדוד בוחנים את האפשרות לצרף את קשר נבחרת גאנה פרינס אווסו, שהגיע למספר ימי התרשמות ועשוי לחתום במועדון. אווסו בן ה-21, המשחק בקבוצת מאמה שמוליכה את הליגה בגאנה ונחשב לאחד השחקנים המוכשרים בליגה המקומית. אווסו נצפה אתמול בתיקו נגד נוף הגליל. בימים הקרובים יתאמן עם הקבוצה, שתכריע בהמשך אם להחתימו.

ניר ביטון (חג'אג' רחאל)

באשדוד מסרבים בתוקף על הדיווחים שיש סיכוי שהמשטרה תעביר את המשחק נגד בית"ר ירושלים לאצטדיון אחר, בזמן המאבק לשרוד בליגה. "אם לא יהיה משחק באשדוד, שלא יהיה משחק בכלל. זה המגרש הביתי שלנו, אוהדי מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע והפועל תל אביב, יש להם קהל לא פחות מבית"ר והם הגיעו לפי כמות הכרטיסים שהוקצו. אוהדי בית"ר לא שונים מאף אוהדי קבוצות אחרות ולא נוותר על הביתיות שלנו", אמרו גורמים בקבוצה.