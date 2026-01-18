יום ראשון, 18.01.2026 שעה 10:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
51%4376-440337מיאמי היט
49%4432-434037שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
37%4401-443038שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
71%4461-466338דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
63%3867-410235יוסטון רוקטס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
57%4107-404135לוס אנג'לס לייקרס
49%4605-454439פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
32%4568-421638סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

"הייתי רוצה להזיז את כולם ולשחק מול וומבי"

אדוארדס אחרי שקלע 55 נק', מתוכן 26 ברבע הרביעי, בהפסד מינסוטה 126:123 לסן אנטוניו: "נהנתי". וומבניאמה: "נתנו ליתרון לברוח, זה עדיין ניצחון"

|
ויקטור וומבניאמה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אנתוני אדוארדס נתן את משחק חייו וקבע שיא קריירה של 55 נקודות, אבל זה לא עזר למינסוטה בהפסד 126:123 לסן אנטוניו. ויקטור וומניאמה כיכב בצד השני עם 39 נקודות ובסיום אדוארדס דיבר על הצרפתי.

"יש להם את וומבי", אמר כוכב הטימברוולבס, “הוא אמור להיות הפנים של הליגה. תמיד אני צריך לתת את המקסימום נגדו. נהנתי. הייתי רוצה שנוכל פשוט להזיז את כולם מהדרך ולשחק אחד מול אחד, אני מולו”.

וומבניאמה אמר לאחר המשחק: "הסיפור כולו של המשחק הוא שנתנו ליתרון לברוח. מה שחשוב הוא לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע ברגעים האלה. יש הרבה מה לתקן, אבל עדיין זה ניצחון, וזה הדבר המרכזי להתמקד בו".

אגב, אדוארדס ו-וומבניאמה קלעו ביחד 94 נקודות, מדובר בכמות הכי גבוהה מאז 1966 עבור שתי בחירות דראפט ראשונות שמשחקים אחד מול השני. מבחינת אדוארדס, היו לו 26 נקודות רק ברבע הרביעי, שזו הכמות השנייה הכי גבוהה לשחקן מינסוטה מאז 1997/98.

