"הייתי רוצה להזיז את כולם ולשחק מול וומבי"

אנתוני אדוארדס נתן את משחק חייו וקבע שיא קריירה של 55 נקודות, אבל זה לא עזר למינסוטה בהפסד 126:123 לסן אנטוניו. ויקטור וומניאמה כיכב בצד השני עם 39 נקודות ובסיום אדוארדס דיבר על הצרפתי.

"יש להם את וומבי", אמר כוכב הטימברוולבס, “הוא אמור להיות הפנים של הליגה. תמיד אני צריך לתת את המקסימום נגדו. נהנתי. הייתי רוצה שנוכל פשוט להזיז את כולם מהדרך ולשחק אחד מול אחד, אני מולו”.

וומבניאמה אמר לאחר המשחק: "הסיפור כולו של המשחק הוא שנתנו ליתרון לברוח. מה שחשוב הוא לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע ברגעים האלה. יש הרבה מה לתקן, אבל עדיין זה ניצחון, וזה הדבר המרכזי להתמקד בו".

אגב, אדוארדס ו-וומבניאמה קלעו ביחד 94 נקודות, מדובר בכמות הכי גבוהה מאז 1966 עבור שתי בחירות דראפט ראשונות שמשחקים אחד מול השני. מבחינת אדוארדס, היו לו 26 נקודות רק ברבע הרביעי, שזו הכמות השנייה הכי גבוהה לשחקן מינסוטה מאז 1997/98.