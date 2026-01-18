יום ראשון, 18.01.2026 שעה 10:02
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

ביקש לעזוב את ההתאחדות: חדרה תפנה לאביטן

פרסום ראשון: מאמן נבחרת הנשים, שכזכור היה כבר במועדון מהשרון ואף העלה אותו ליגה ולפלייאוף העליון, יקבל הצעה וכבר פנה להתאחדות כדי לקבל אישור

|
ניסו אביטן (חגי מיכאלי)
ניסו אביטן (חגי מיכאלי)

אחרי שירדה מליגת העל בעונה שעברה אל הליגה הלאומית, העונה הזו לא הולכת כפי שציפו בהפועל חדרה, כאשר הקבוצה נמצאת בחלק התחתון של הליגה הלאומית ואף לא רחוקה בכלל מהקו האדום. בינתיים, במועדון מהשרון בוחנים אפשרות להביא מאמן אל הקווים.

ל-ONE נודע לראשונה שבהפועל חדרה רוצים את ניסו אביטן ולהציע לו חוזה ארוך טווח במועדון, כאשר אם ייענה להצעה ויקבל אותה, הוא יעזוב את ההתאחדות לכדורגל ואת נבחרת הנשים. נזכיר, אביטן אימן בעבר את הקבוצה ואף עשה שם עבודה טובה, מה שכנראה גורם להנהלה לרצות להחזירו. ניסו אביטן: “פניתי להתאחדות כדי לסיים את תפקידי כמאמן הנבחרת. מחכה לאישור של שינו זוארץ”.

חדרה נמצאת במקום ה-13 בליגה הלאומית לאחר 19 מחזורים, כאשר היא עם 18 נקודות בעקבות שלושה ניצחונות, 10 תוצאות תיקו ושישה הפסדים, כאשר נוף הגליל, מכבי יפו וגם הפועל עפולה, כולן מתחת לקו האדום, עם נקודה אחת פחות כשלהן יש 18 נקודות.

שינו זוארץ (שחר גרוס)שינו זוארץ (שחר גרוס)

כזכור, המקום ה-14 בליגה השנייה בטיבה בישראל מוביל למבחנים לליגה א’, כאשר מקומות 15 ו-16 מובילים לירידת ליגה ישירה. במשחק האחרון הקבוצה מהשרון ניצחה עם 2:3 חשוב מאוד על מכבי יפו, ובכך היא עצרה רצף של תשעה משחקים ללא ניצחון.

ניסו אביטן בקדנציה הראשונה שלו בהפועל חדרה הצליח מאוד, כשהוא העלה את הקבוצה לליגת העל בעונתו הראשונה במועדון. גם בליגה הבכירה המאמן עשה חיל כאשר הצליח לסיים בין שש הראשונות ולהעפיל אל הפלייאוף העליון, הישג מרשים מאוד במועדון כמו הפועל חדרה.

