יום ראשון, 18.01.2026 שעה 10:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"אם מפסידים ככה, הנק' מול הצמרת לא שוות"

טבריה שוב מסובכת בתחתית אחרי 2:0 להפועל י-ם, חודדה: "סופגים  מוקדם, זה הוציא אותנו מהתוכנית". על לכאורה פרשת החוזים הכפולים: "לא מתעסק בזה"

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (אורן בן חקון)

בעירוני טבריה יצאו אמש (שבת) מאוכזבים מאוד מההפסד בטדי (2:0) להפועל ירושלים, שפתח מחדש את מאבק הירידה בתחתית וקירב את הקבוצה של אלירן חודדה לקו האדום. הפער של טבריה מהמקום ממנו יורדים ליגה הוא כעת 6 נקודות בלבד. 

“אנחנו מפסידים משחקים על רכות ונאיביות”, אמרו במעודון. “אי אפשר להמשיך ולספוג שערים כאלה מוקדמים. גם בשבת שעברה זה קרה לנו וזה פשוט משבש לנו הכל . מה שוות כל הנקודות שלקחנו נגד הגדולות, אם במשחקים קריטיים כמו היום וכמו בשבוע שעבר, אנחנו סופגים מוקדם ומפסידים?” 

“הספיגה המוקדמת הוציאה אותנו לגמרי מתכנית המשחק”, אמר גם חודדה בסיום. “זה קורה לנו ביותר מדי משחקים. כשאתה סופג בדקות האלה, אתה צריך לרדוף כל המשחק. במשחקי תחתית כאלה אסור לספוג מוקדם, כמו שקרה לנו. זה בעיקרון היה משחק של 0:0. שלטנו במשחק ברובו, בעיקר במחצית השנייה, יצרנו חצאי מצבים, אבל לא הגענו מספיק לאזורים המסוכנים. הפנדל המהיר שינה את כל המשחק”, סיכם. 

אלירן חודדה (אורן בן חקון)אלירן חודדה (אורן בן חקון)

חודדה גם התייחס לפרשת החוזים הכפולים, שמרחפת מעל המועדון לכאורה: “אותי ואת השחקנים זה לא מעסיק. יש מי שמטפל בזה במועדון. אנחנו לא עוסקים בזה, אלא רק בלבוא מוכנים למשחקים שלנו וזה גם לא תירוץ להפסדים כמו השבוע”. 

בקבוצה ממשיכים לחפש חיזוק לקבוצה, כאשר במועדון רוצים לראות רכש במרכז המגרש ובכנפיים. הקבוצה תתחיל להתכונן ממחר לבני סכנין (שבת, 18:30, אצטדיון בראל). 

“משחק נוסף חשוב וקשה”, התייחסו בקבוצה: “סכנין במומנטום טוב כרגע. נצטרך לבוא ולקחת נקודות בשיניים והכי חשוב, להיות מרוכזים תשעים דקות ולא ליפול בפתיחת המשחק שוב”, סיכמו. הקבוצה תקבל בשבת הבאה את מחמד אוסמן, אשר יחזור מאליפות אפריקה. גיא חדידה ימשיך להיעדר, עקב הקרע בשריר הירך האחורי.

