ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

רעידת אדמה במכבי ת"א: לאזטיץ' פוטר מתפקידו

אחרי 4:1 משפיל נגד חיפה ובעיקר אחרי שתחתיו רצף הדרבים תם עם 1:2 של הפועל ת"א, הסרבי סיים את דרכו. גולדהאר: "מודה לז'רקו". רומן מאמן זמני

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

רעידת אדמה במכבי תל אביב. אחרי 4:1 משפיל למכבי חיפה ובעיקר אחרי שרצף 12 השנים של הדרבי תם תחתיו עם 1:2 של הפועל תל אביב, הנהלת הצהובים החליטה לזעזע והודיעה באופן רשמי על סיום דרכו של המאמן ז’רקו לאזטיץ’, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הסרבי, שהגיע לקריית שלום בקיץ הקודם ואף זכה באליפות, פוטר לאחר כשנה וחצי במועדון.

כזכור, מעמדו של לאזטיץ’ היה מעורער אחרי שתי שישיות נגד ליון ובית”ר ירושלים, אך כל סאגת הזיקוקים בביתו הסתיימה כשהוא המשיך בתפקידו, רק שכנראה ההפסדים הצורמים נגד היריבה מהכרמל וגם ליריבה העירונית היו יותר מידי עבור ההנהלה והוא הולך הביתה.

זה היה באוויר במשך תקופה לא קצרה, אבל נראה שמיץ’ גולדהאר ניסה למשוך עוד ועוד את ההחלטה, שהייתה בלתי נמנעת לאור התוצאות המשפילות אותן חוותה הקבוצה הצהובה, כשגם היכולת לא הייתה שם וכעת נראה שחלום שמירת האליפות גם הולך ומתרחק, אם לא כבר לא קיים.

לאזטיץלאזטיץ' וגולדהאר (שחר גרוס)

המאמן הסרבי כאמור הוביל את הצהובים עונה וחצי, במהלכן הוא זכה בגביע הטוטו ובאליפות, כשגם בעונה הראשונה שלו הוא הספיק לספק כותרות פחות חיוביות, כשספסל את ערן זהבי במשך רוב הזמן, אך הספיק עוד להחזיר את החלוץ לעניינים בדיוק בזמן בפלייאוף, מה שעזר לו לזכות בתואר החשוב.

גולדהאר: “מודה לז’רקו על תקופתו”

בהודעה הרשמית ממכבי ת”א נסמר: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב החליט להיפרד מהמאמן ז'ארקו לאזטיץ' ומצוותו”. הבעלים, מיץ' גולדהאר, מסר: "שוחחתי עם ז'רקו והודעתי לו על החלטתי. אני רוצה להודות לז'רקו על תרומתו למועדון במהלך כהונתו, כולל הובלת המועדון לזכייה באליפות ה-26 שלו".

לאזטיץ' מגיב אחרי הדרבי

עוד מאלופת המדינה: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מאחל לז'ארקו ולצוותו את כל הטוב בהמשך הדרך. דן רומן ימלא את מקומו כמאמן זמני”.

