לפני המעבר לחיפה: סדריק דון נפרד והתרגש

בהפועל ירושלים נשמו אמש (שבת) לרווחה עם שריקת הסיום באצטדיון טדי, לאחר הניצחון 0:2 על עירוני טבריה שהעניק לקבוצה שלוש נקודות יקרות ובעיקר המון שקט למערכת. במועדון שררה תחושת סיפוק מהעובדה שהקבוצה רשמה סוף סוף ניצחון ביתי ראשון העונה, והחיוכים בחדר ההלבשה העידו על המשקולת הכבדה שירדה מהכתפיים של השחקנים והצוות המקצועי.

לצד החגיגות, הרגע המרגש של הערב הגיע בסיום, כששחקני הקבוצה הניפו על כתפיהם את סדריק דון מול האוהדים. הקשר שהגיע למועדון עוד כשחקן נוער ופיתח קשר רגשי עמוק עם הקהל האדום, נראה נרגש עד דמעות כששר יחד עם האוהדים את שירי המועדון בטקס פרידה ספונטני על כר הדשא. הרמז העבה ביותר לעזיבתו הצפויה למכבי חיפה הגיע מחשבונות המדיה של המועדון, שהעלו סרטון שלו חוגג עם האוהדים תחת הכיתוב "We Love You Cedric, We Do", מה שמסמן למעשה את סוף הפרק שלו בירושלים.

בעקבות המכירה הצפויה של דון, במועדון כבר נערכים ליום שאחרי ולא מתכוונים להשאיר את הקישור חשוף. "אנחנו לא נישאר עם חלל ריק בעמדה הזו", הבהירו גורמים במועדון. "כבר עכשיו מתבצעת עבודה מאומצת מאחורי הקלעים כדי להנחית מחליף ראוי".

ובחזרה לניצחון. "זה היה משחק שבאמת כבר היה חייב לנצח מבחינתנו", הודה גורם בהפועל ירושלים בסיום. "בשלב הזה של העונה, הטבלה מדברת חזק יותר מהאסתטיקה על הדשא. היינו צריכים את הנקודות האלו כדי להתחיל לצמצם פערים מהקו האדום וזה בדיוק מה שעשינו. היכולת כרגע פחות חשובה, אלא הנקודות".

סדריק דון נפרד (אורן בן חקון)

בירושלים היו מרוצים מאוד מההכנה המוקדמת ומהדרך שבה תוכנית המשחק יצאה אל הפועל כבר מהדקות הראשונות. "הבקענו שער מוקדם וזה שינה את כל הדינמיקה", הוסיפו במועדון. "המחצית הראשונה הייתה טובה מאוד מבחינת יעילות. ידענו לנצל את המצבים הנייחים, להכפיל את היתרון ולמעשה להוציא את טבריה מהמשחק בשלב מאוד מוקדם.

"טבריה קבוצה קשה, אבל ברגע שלחצנו על הדוושה וסגרנו את המשחק נכון, הם בקושי הגיעו למצבים. במחצית השנייה המטרה הייתה אחת: להגן על מה שיש לנו ולא לבצע טעויות מיותרות. השחקנים הראו בגרות והקרבה, ובמשחק הזה, בניגוד למשחקים קודמים, הצלחנו לשמור על היתרון שהשגנו".

במועדון הירושלמי הרעיפו שבחים על מספר שחקנים, ביניהם כובש השער איליי מדמון. הקשר שחזר ל-11 סיפק משחק מצוין שכלל שער ובישול, וזכה למחמאות על המנהיגות שהפגין במרכז השדה. "איליי נתן את הטון מהרגע הראשון", אמרו בבירה. גם אווקה אשטה זכה למילים חמות על היציבות שהוא מפגין בתקופה האחרונה, ובמועדון סימנו בסיפוק גם את הופעת הבכורה של מרקו רקוניאץ: "הוא עוד קצת חלוד וצריך להיכנס לכושר משחק מלא, אבל אין ספק שהוא יהיה כוח משמעותי עבורנו בהמשך המאבקים בליגה".

בתוך כך, הפועל ירושלים צירפה ספונסר חדש בדמות חברת "קן התור הנדסה ובניין", המוכרת בעולם הספורט כמי שבונה בימים אלו את האצטדיון החדש באשדוד. במסגרת ההסכם, החברה תעניק חסות מרכזית לקבוצת הנשים של המועדון ולוגו המותג יתנוסס על חזית מדי המשחק. לצד הפן המקצועי, השותפות תתמקד בתמיכה בפעילות החברתית הענפה של המועדון לקידום שוויון מגדרי ושילוב אוכלוסיות מיוחדות. ליאור חוג'ה, מנהל קבוצת הנשים והפעילות החברתית, בירך על המהלך וציין כי מדובר בשותפי אמת שערכיהם תואמים באופן מלא את חזון המועדון.