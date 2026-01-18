"קרב על כבוד": דריכות בחיפה לקראת מכבי ת"א

כאשר היא רחוקה שבע נקודות ממכבי ת"א שבמקום השלישי ויש לה אותה כמות נקודות היום כמו הפועל ת"א שבמקום החמישי, לה יש משחק מול ב"ש, במכבי חיפה יודעים שהם חייבים הערב (ראשון, 20:30) בסמי עופר להמשיך ולהסתער על אחד מהמקומות שמובילים לאירופה בעונה הבאה ולשם כך הקבוצה תהיה חייבת לנצח את היריבה המושבעת מת"א.

מדובר באחד המשחקים המאתגרים ביותר של ברק בכר מהרגע שחזר לעמוד על הקווים. בתקופתו, הקבוצה חזרה להיות הרבה יותר מעניינת ויעילה והכי חשוב החזירה לעצמה את הזהות בשיתוף שחקנים תוצרת בית, דוגמת צמד הבלמים שיפתחו הערב ליסב עיסאת ואלעד אמיר, כמו גם הצבתו של נבות רטנר בקישור.

מדובר במהפכת צעירים של ממש שנכנסו להרכב בין היתר בגלל הנסיבות שנוצרו אחרי פציעות של שחקנים כמו עלי מוחמד ואיתן אזולאי וחסרונו של עבדולאי סק שאמור לחזור עד סוף השבוע מאליפות אפריקה. אם לוקחים בחשבון את העובדה שגם בספסל ניתן יהיה לראות שחקנים כמו ינון פיינגזיכט וכנראה ניב גבאי שעשוי לבוא על חשבון דולב חזיזה, הרי שמדובר בקבוצה שונה בתכלית מזאת שניתן היה להעמיד במשחק מהסוג הזה.

בכר: יגיעו שני שחקנים, מקווה שבשבוע הבא

בכל מקרה הקפטן גם אם ייכלל בסגל לא יפתח בהרכב ומי שיקבל את המושכות יהיה מיכאל אוחנה שכבר הוכיח יותר מפעם אחת העונה שניתן לסמוך עליו. לצד אוחנה בקישור ישחקו פטר אגבה והכישרון העולה נבות רטנר. ברק בכר ממשיך להאמין בצמד הבלמים ליסב עיסאת ואלעד אמיר מה שמשאיר את שון גולדברג בספסל.

בכר לא חושש משילובם של השחקנים הצעירים בעיקר בזכות ההופעה שנתנו בטוטו טרנר: “יש לנו ילדים מוכשרים לא פחות מאלה שחסרים. הערב זה קרב על הכבוד", אמרו במועדון. בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות את גיא מלמד כחלוץ מטרה, מה שמשאיר את טרבינטה סטיוארט בספסל ואת קני סייף וקנג'י גורה בכנפיים. השוער גיאורגי ירמקוב שמחוזר באוקראינה עבור סכום של 2.2 מיליון אירו ובשכר של 550 אלף אירו כולל בונוסים צפוי להיות גם הערב שחקן המפתח של הקבוצה.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסאב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, נבות רטנר, פטר אגבה, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.