יום שלישי, 20.01.2026 שעה 08:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

ב-25/01 הגרלת שמינית גמר גביע המדינה לנוער

ההתאחדות הודיעה למועדונים השונים כי ההגרלות יתקיימו בעוד שבוע. גם בנערים א', בנערים וילדים ג' תתקיים הגרלת שמינית הגמר. בנערים ב', רבע גמר

|
גביע המדינה לנוער ע'ש אבי רן (יונתן גינזבורג)
גביע המדינה לנוער ע'ש אבי רן (יונתן גינזבורג)

ביום ראשון, בעוד שבוע, ב-25/01, ההתאחדות לכדורגל תגריל את שלב שמינית גמר גביע המדינה לנוער, לנערים א', לנערים ג' וכך גם לילדים ג'. בתוך כך, בשכבת גיל 2010 (נערים ג'), תתקיים הגרלת של רבע הגמר.

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10/02/2026. משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים ב-10/03/2026. משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026.

בעונה החולפת (2024/25), את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, זאת משערים של לירן חזן, יניב פרץ ואביב יפת. רואד סייף הבקיע לחדרה.

המשך הדרך בנערים א': שמינית גמר ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-28/04 והגמר ב-26/05. בנערים ב': רבע ב-10/03, חצי ב-31/03 וגמר ב-13/05. בנערים ג': שמינית ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-24/03 וגמר ב-13/05. בילדים ג': שמינית ב-10/02, רבע ב-07/03, חצי ב-26/03 וגמר ב-06/05.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לנוער

בני סכנין, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, בני יהודה ת"א, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, הפועל קריית שמונה, הפועל רעננה, עירוני טבריה, מכבי נתניה, בית"ר נורדיה ירושלים ומכבי יבנה.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לנערים א'

הפועל פתח תקווה, הפועל ראשון לציון, מ.ס. קריית ים, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, מכבי תל אביב, בני יהודה ת"א, מ.כ. נווה יוסף, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל מרמורק, הפועל רמת גן, הפועל הוד השרון, מכבי עמק חפר והמנצחת בין בית"ר ירושלים לבני סכנין (21/01).

העפילו לרבע גמר גביע המדינה לנערים ב'

מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל רעננה "צו פיוס", מ.ס. דימונה, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל מרמורק.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לנערים ג'

הפועל כפר סבא, הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, בית"ר חיפה, הפועל תל אביב, הפועל חיפה 1 ניר, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה מקס, הפועל פתח תקווה, סקציה נס ציונה, מכבי תל אביב, הפועל ראשון לציון, הפועל מרמורק, מכבי נתניה, בית"ר ע. מעלה אדומים ומ.ס. רמלה.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לילדים ג'

מכבי חיפה, מכבי תל אביב לייבו, הפועל חוף הכרמל, הפועל כפר סבא, מכבי עמישב פתח תקווה, הפועל ראשון לציון, הפועל רמת גן דרום, הפועל פתח תקווה צפון, מ.ס. אשדוד, מכבי תל אביב עוז, הפועל הרצליה, הפועל ירושלים מזרח, מכבי קריית גת, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה חיים הנדלר והפועל חיפה 1.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */