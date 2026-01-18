ב-25/01 הגרלת שמינית גמר גביע המדינה לנוער

ביום ראשון, בעוד שבוע, ב-25/01, ההתאחדות לכדורגל תגריל את שלב שמינית גמר גביע המדינה לנוער, לנערים א', לנערים ג' וכך גם לילדים ג'. בתוך כך, בשכבת גיל 2010 (נערים ג'), תתקיים הגרלת של רבע הגמר.

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10/02/2026. משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים ב-10/03/2026. משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026.

בעונה החולפת (2024/25), את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, זאת משערים של לירן חזן, יניב פרץ ואביב יפת. רואד סייף הבקיע לחדרה.

המשך הדרך בנערים א': שמינית גמר ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-28/04 והגמר ב-26/05. בנערים ב': רבע ב-10/03, חצי ב-31/03 וגמר ב-13/05. בנערים ג': שמינית ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-24/03 וגמר ב-13/05. בילדים ג': שמינית ב-10/02, רבע ב-07/03, חצי ב-26/03 וגמר ב-06/05.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לנוער

בני סכנין, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, בני יהודה ת"א, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, הפועל קריית שמונה, הפועל רעננה, עירוני טבריה, מכבי נתניה, בית"ר נורדיה ירושלים ומכבי יבנה.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לנערים א'

הפועל פתח תקווה, הפועל ראשון לציון, מ.ס. קריית ים, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, מכבי תל אביב, בני יהודה ת"א, מ.כ. נווה יוסף, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל מרמורק, הפועל רמת גן, הפועל הוד השרון, מכבי עמק חפר והמנצחת בין בית"ר ירושלים לבני סכנין (21/01).

העפילו לרבע גמר גביע המדינה לנערים ב'

מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל רעננה "צו פיוס", מ.ס. דימונה, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל מרמורק.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לנערים ג'

הפועל כפר סבא, הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, בית"ר חיפה, הפועל תל אביב, הפועל חיפה 1 ניר, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה מקס, הפועל פתח תקווה, סקציה נס ציונה, מכבי תל אביב, הפועל ראשון לציון, הפועל מרמורק, מכבי נתניה, בית"ר ע. מעלה אדומים ומ.ס. רמלה.

העפילו לשמינית גמר גביע המדינה לילדים ג'

מכבי חיפה, מכבי תל אביב לייבו, הפועל חוף הכרמל, הפועל כפר סבא, מכבי עמישב פתח תקווה, הפועל ראשון לציון, הפועל רמת גן דרום, הפועל פתח תקווה צפון, מ.ס. אשדוד, מכבי תל אביב עוז, הפועל הרצליה, הפועל ירושלים מזרח, מכבי קריית גת, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה חיים הנדלר והפועל חיפה 1.