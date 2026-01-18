יום ראשון, 18.01.2026 שעה 08:43
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5223-5919פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3426-3719אייאקס3
3232-4718ניימיכן4
2822-2518כרונינגן5
2831-3318אלקמאר6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2631-2018ספרטה רוטרדם8
2428-3118הירנביין9
2323-2817אוטרכט10
2340-2519זוולה11
2233-2819פורטונה סיטארד12
2133-3019גו אהד איגלס13
2034-1918אקסלסיור רוטרדם14
1632-2419טלסטאר15
1432-1918וולנדם16
1446-2618הראקלס אלמלו17
1430-1919נאק ברדה18

"אוסקר היה חסר מזל ואיבד יותר מדי כדורים"

פרד חרים הסביר למה גלוך לא פתח ב-2:2 מול גו אהד איגלס ודיבר גם על המשבר: "חלק מהשחקנים מתעסקים יותר בעצמם. יש צעירים שצריכים לקחת אחריות"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי ההשפלה בגביע ההולנדי עם תבוסה 6:0 לאלקמאר, העונה המאכזבת של אייאקס נמשכה אתמול (שבת) עם 2:2 מול גו אהד איגלס. אוסקר גלוך לא פתח בהרכב ורק נכנס כמחליף בדקה ה-84, ולא הצליח להושיע.

מאמן אייאקס, פרד חרים, התייחס בסיום למספר 10 והסביר כי עומס המשחקים כופה רוטציה: “אנחנו משחקים המון בתקופה הזו ולכן חייבים לתת מנוחה לשחקנים. מעבר לכך, אוסקר היה קצת חסר מזל בשני המשחקים האחרונים ואיבד יותר מדי כדורים, וזה משהו שאנחנו לוקחים בחשבון בקבלת ההחלטות”.

נושא נוסף שעלה הוא הלחץ על הכדור, שבדקות מסוימות פשוט לא עבד. חרים ניסה להסביר: “יש כאן אלמנט של עצבנות שמחלחל, וזה לא טוב. אנחנו צריכים שחקנים שיידעו לכוון אחרים על המגרש, שייתנו ביטחון ויגידו שאפשר לצאת קדימה וללחוץ. זה משהו שחסר לנו כרגע”.

המאמן אף הצביע על בעיית עומק בכל הקשור למנהיגות: “חסר לנו ניסיון. לא כולם חייבים להיות שחקנים שמנהלים אחרים, אבל ברמה הזו אתה חייב לתקשר ולהוביל אחד את השני. כשזה קורה, המשחק הופך להרבה יותר פשוט”. לדבריו, הסגל הצעיר מתקשה ברגעים שבהם הדברים לא הולכים חלק.

פרד חרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד חרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

חרים נשאל גם על הביקורת כי עקרונות בסיסיים נעלמים מהמשחק של אייאקס. המאמן השיב: “אלה השחקנים שיש לנו כרגע, ויש בהם הרבה איכות. אבל כשאנחנו נכנסים ללחץ או כשהמשחק פחות זורם, חלקם מתעסקים יותר מדי בעצמם. בהתחשב בגילים, זה לא מפתיע”.

לשאלה האם העביר להנהלה מסר ברור על הצורך בצירוף שחקן שינהיג את אייאקס, השיב חרים בכנות: “כולנו יודעים כבר זמן רב מה חסר. אם זה אפשרי ואם זה יקרה בפועל, ימים יגידו”.

לסיום, התייחס המאמן להיררכיה בסגל, שנפגעה בעקבות פציעותיהם של ואוט וחהורסט וסטיבן ברחהאוס, וכן עזיבתם של שחקנים מנוסים בקיץ. “יש שחקנים צעירים שצריכים לקחת יותר אחריות”, אמר, “יש לנו את דייבי קלאסן שיודע להוביל, אבל אידאלית אתה רוצה שחקן כזה בכל חוליה. זה מקל מאוד על הקבוצה כולה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */