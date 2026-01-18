יום שלישי, 20.01.2026 שעה 07:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"צריכים להגיע בגישה כמו במשחק הזה בכל פעם"

בהפועל ירושלים מרוצים מה-68:96 על קריית אתא. קשיוס ווינסטון, שקלע 14 נק', אמר: "המיקוד שלנו - לבוא בכל ערב ולהיות בסטנדרט גבוה ולקחת אחריות"

שחקני הפועל ירושלים מרוצים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים מרוצים (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים חזרה אתמול (שבת) למסלול הניצחונות לאחר שהביסה 68:96 את עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-14 שלי ליגת העל. הירושלמים הגיעו למחזור הפתיחה של הסיבוב השני לאחר ההפסד למכבי תל אביב בשבוע שעבר וכשביורוקאפ יונתן אלון וחניכיו המשיכו את רצף הניצחונות שלהם שגדל ל-11. במועדון שמחו עם סיומו של המשחק כאשר המחצית השנייה הייתה טובה בהרבה מהראשונה. בצד ההגנתי לאחר שהירושלמים עצרו את יריבתם על 27 נקודות. 

הקבוצה מהבירה עלתה למאזן של תשעה ניצחונות אל מול חמישה הפסדים כשהיא מציגה כדורסל טוב בשני צידי המגרש. התחושות במחצית היו שהקבוצה אפשר יותר מדי ריבאונדים לקבוצתו של אלדד בנטוב, אך בתום 40 דקות של כדורסל היו אלו חניכיו של אלון שלטו ביד רמה בקרב על הלוחות וכמובן קלעו באחוזים טובים יותר מכל הטווחים, יחד עם זאת יחס האסיסטים איבודים שלהם לא היה טוב והאדומים לבנים איבדו 12 כדורים (מסרו 16 אסיסטים). שביעות הרצון הייתה כמובן מכך שככל שהמשחק התקדם חניכיו של אלון נראו טוב יותר כאשר ארבעה מהם סיימו את המשחק עם ספרות כפולות. 

ביום שלישי הקרוב הקבוצה מהבירה תארח בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה את בחצ’שהיר במסגרת המחזור ה-15 של היורוקאפ כשהקבוצה כבר הבטיחה מעשית את העפלתה לשלב הבא וכעת נותרו רק השאלות בנוגע לזהות היריבה כמו גם מאיזה מקום בבית א’ תעפיל הפועל ירושלים. כזכור, שני המקומות הראשונים ממשיכים ישירות לשלב רבע הגמר בעוד שמקומות 3-6 ממשיכים לשמינית הגמר, שני השלבים המוזכרים לעיל משוחקים בפורמט משחק אחד, כלומר המנצח ממשיכה הלאה בעוד שהמפסידה הולכת הביתה. 

ירושלים מבחינתה יכולה להבטיח את המקום הראשון בבית כבר במחזור הקרוב רק שהיא לא תלויה בעצמה, למעשה הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות אותן פגשה ירושלים פעמיים העונה לה יש יתרון בשובר שוויון ראש בראש על חניכיו של אלון היא צדביטה אולימפיה לובליאנה, היא אגב תפגוש את קלוז' נאפוקה. נזכיר שביורוקאפ נותרו עוד ארבעה מחזורים בקופה והיתרון של הקבוצה מהבירה מהמקום השני והשלישי עומד על שלושה משחקים כך שניצחון על הקבוצה הטורקית יבטיח מעשית שהאחרונה לא תוכל לעבור את האדומים לבנים, ניצחון בשלישי לצד הפסד של צדביטה לקלוז' יבטיח את המקום הראשון לקבוצה מהבירה. 

קשיוס ווינסטון שסיים את המשחק עם 14 נקודות התייחס ליכולתו האישית: “הגעתי למשחק ממוקד, אני מגיע לכל משחק במטרה לנצח ולנסות לעשות את הכי טוב שלי”.

מה צריך לקרות כדי שהדומיננטיות מהיורוקאפ תתורגם גם לליגה? 
“הגישה שלנו. אנחנו צריכים להגיע באותה הגישה של כולם ולהיות מוכנים לשחק ונהפוך את הדברים עד סוף העונה בוודאות”.

על כך שקיבלו את הפועל תל אביב בהגרלת רבע גמר גביע המדינה.
“אני נרגש, כמובן שרוצים לשחק נגדם לעלות על הפרקט ולתת הצגה לכולם”.

היו כמה בעיות העונה לירושלים בזירה המקומית, איך מביאים לכך שיהיו לכם תצוגות טובות וחזקות יותר בסיבוב השני מול הקבוצות הגדולות והקטנות?
“זה פשוט המיקוד שלנו לבוא בכל ערב ולהיות בסטנדרט גבוה ולקחת אחריות”. 

