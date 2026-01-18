יום ראשון, 18.01.2026 שעה 07:52
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2224-2120אוססונה11
2222-1619ראיו וייקאנו12
2127-2419ריאל סוסיאדד13
2130-2420מיורקה14
2125-1519חטאפה15
2030-2419סביליה16
1924-1619אלאבס17
1731-1819ולנסיה18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"הלם בריאל, הם חשבו שהבוז יהיה כמה דקות"

בספרד מעכלים את מה שהיה בברנבאו ב-0:2 על לבאנטה: "היסטורי". אוהדים חיכו לוויניסיוס ברכבו: "איתך עד הסוף", הברזילאי שידר עסקים כרגיל בסטורי

|
הכותרות במדריד (צילום מסך)
הכותרות במדריד (צילום מסך)

ריאל מדריד חזרה לנצח עם 0:2 אתמול (שבת) על לבאנטה בסנטיאגו ברנבאו, אבל בבירת ספרד אפשר להגיד שיש הכל למעט שקט. לאורך כל המשחק כבר מהחימום ועד לסיום הקהל סיפק קריאות בוז צורמות למועדון, לפלורנטינו פרס, לשחקנים ובפרט לוויניסיוס, ג’וד בלינגהאם ופדריקו ואלוורדה, במפגש סוער מאוד שבקושי יזכרו ממנו את הנקודות.

השער הבוקר ב’מארקה’ זעק: “שורה היסטורית”, בהתייחס לשורות האוהדים במפגש. “לפני תחילת המשחק ובמהלך ההתמודדות, רוב השריקות כוונו לפלורנטינו, ויניסיוס, בלינגהאם, קמאבינגה ו-ואלוורדה”. ב’אס’ הלכו על: “שריקה והקלה”, והרחיבו: “ארדה גולר ושערים של אמבפה ואסנסיו הצילו את ריאל בחצי השני. מחצית ראשונה נוראית, קריאות בוז ומטפחות מנופפות”.

ב’קופ’ הספרדי מדווחים שאנשי ריאל מדריד, מההנהלה ועד לשחקנים, עצובים מאוד ובהלם ממה שקרה בברנבאו. לפי הטענות, כולם במועדון חשבו שהבוז יהיה בהתחלה ולא במשך 90 דקות, ויש גם תחושה במועדון שהקהל עם הקבוצה רק בתקופות טובות, ויוצאים נגד המועדון ברגעים קשים במקום לתמוך בכולם ולהיות ביחד.

ארדה אותה: גולר הצטיין, ריאל חזרה לנצח

באתר אף ציטטו גורם במועדון: “מי שמוחא לנו כפיים רק בתהילה ונעלם בהפסדים, הוא לא אחד משלנו ואף פעם לא יהיה”. בריאל מדריד מודאגים שקריאות הבוז ישפיעו על ויניסיוס בסאגת הארכת החוזה, ובינתיים הברזילאי, שנתפס בוכה בעקבות המצב לפני שריקת הפתיחה, העלה סטורי כרגיל עם חולצה ועליה רשום 350, לציון 350 הופעות שלו אצל הבלאנקוס.

אגב, מספר אוהדים עצרו את הרכב של ויניסיוס כשהוא יצא מהאצטדיון ועודדו אותו: “אנחנו איתך עד הסוף”, “היית ואתה עדיין הטוב ביותר”, “לעולם לא נשכח מה עשית עבור המועדון הזה”, “אתה תחזור מזה חזק מתמיד”, היו חלק מהקריאות שצעקו לו כשהיה במכונית שלו. ארבלואה אמר עליו: “ויני נתן לריאל זכיות באלופות, כל כך הרבה רגעים, הוא לקח את הקבוצה עליו עוד כילד, נעבוד קשה כדי לתת לו את הכדור כמה שיותר, יודעים למה הוא מסוגל”.

