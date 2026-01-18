יום ראשון, 18.01.2026 שעה 07:50
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3969-424536דטרויט פיסטונס
65%4057-435837בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
56%4128-421136ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
51%4376-440337מיאמי היט
49%4432-434037שיקגו בולס
45%4767-470640אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
37%4401-443038שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
24%4560-417837וושינגטון וויזארדס
23%4660-430839אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%4009-444737אוקלהומה ת'אנדר
71%4461-466338דנבר נאגטס
67%4050-422336סן אנטוניו ספרס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
63%3867-410235יוסטון רוקטס
59%4403-456239גולדן סטייט ווריורס
59%4123-425237פיניקס סאנס
57%4107-404135לוס אנג'לס לייקרס
49%4605-454439פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
41%4538-444239דאלאס מאבריקס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
34%4843-458038יוטה ג'אז
32%4568-421638סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

55 נק' לאדוארדס, פורטלנד הביסה את הלייקרס

שיא קריירה לכוכב מינסוטה בהפסד 126:123 לספרס, 39 לוומבניאמה. הבלייזרס חגגו בלי אבדיה, 20 ללברון. הפסדים לת'אנדר ולניקס, בוסטון ודטרויט דרסו

|
אנתוני אדוארדס (רויטרס)
אנתוני אדוארדס (רויטרס)

ליגת ה-NBA סיפקה הלילה (בין שבת לראשון) לא מעט אקשן: סן אנטוניו ו-ויקטור וומבניאמה ניצחו את מינסוטה למרות הופעת ענק של אנתוני אדוארדס, פורטלנד הביסה את לוס אנג’לס לייקרס ללא דני אבדיה הפצוע, אוקלהומה סיטי הפסידה, ניו יורק המשיכה בצניחה, ג’יילן בראון כיכב, דטרויט דרסה את אינדיאנה, דנבר גברה על וושינגטון, גולדן סטייט הביסה ודאלאס המשיכה לנצח.

סן אנטוניו - מינסוטה 123:126

וומבניאמה סיפק הצגה עם 39 נקודות וריבאונד קריטי בשניות הסיום, והוביל את הספרס לניצחון דרמטי. הם עצרו רצף של חמישה הפסדים מול הטימברוולבס, זאת למרות ערב היסטורי של אדוארדס, שקבע שיא קריירה עם 55 נקודות.

סן אנטוניו הוליכה ב-25 נקודות במחצית לאחר רבע שני יוצא דופן, שבו קלעה 48 נקודות - שיא מועדון ל-39 השנים האחרונות. מינסוטה חזרה בענק, ואדוארדס אף העלה אותה ליתרון 108:110 כשלוש דקות לסיום, אך וומבניאמה השתלט על הדקות האחרונות עם סל, חסימה גדולה ומהלך שהוביל לשלשת מפתח של קלדון ג’ונסון. דיארון פוקס סגר עניין מהקו, ואדוארדס החטיא ניסיון אחרון מחצי מגרש.

ויקטור וומבניאמה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)ויקטור וומבניאמה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

פורטלנד – לוס אנג’לס לייקרס 116:132

דני אבדיה המשיך להיעדר משורות הבלייזרס בעקבות הפציעה ואילו הלייקרס חסרו את לוקה דונצ’יץ’, ובלעדיו לברון ג’יימס לא הצליח להוביל אותם לניצחון. מלך הסלים ההיסטורי של הליגה סיים עם 20 נקודות, תשעה ריבאונדים ושמונה אסיסטים, אבל פורטלנד חגגה עם 27:40 ברבע הראשון בדרך לניצחון במשחק כולו.

מרקוס סמארט הוסיף 25 נקודות ודרו טימי סיים עם 21 אצל המפסידים. מנגד, פורטלנד קיבלה 25 נקודות משיידון שארפ, ג’רמי גרנט וכיילב לאב סייעו לו כשעלו מהספסל וקלעו 22 כל אחד, דונובן קלינגן הוסיף דאבל דאבל של 18 נקודות ו-11 ריבאונדים, וסידי סיסוקו קלע 14.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

מיאמי - אוקלהומה סיטי 120:122

אנדרו וויגינס קלע שלשה מכרעת 31 שניות לסיום ובאם אדבאיו רשם משחק שיא עם 30 נקודות, כולל שש שלשות, בדרך לניצחון יוקרתי של ההיט על אלופת ה-NBA. נורמן פאוול הוסיף 19 נקודות ופלה לארסון תרם 16, כשההיט משיגים את ההכרעה לאחר ערב התקפי אינטנסיבי במיוחד.

שיי גילג’ס-אלכסנדר הצטיין עם 39 נקודות, אך החטאה דרמטית של אלכס קארוסו משלוש על הבאזר קבעה הפסד ראשון העונה של אוקלהומה סיטי במשחק שבו קלעה לפחות 120 נקודות. הת’אנדר איבדו את ג’יילן וויליאמס שנפצע במהלך המשחק, בעוד מיאמי הסתדרה גם בלי טיילר הירו וחיימה חאקס ג’וניור.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

ניו יורק – פיניקס 106:99

דווין בוקר חזר מפציעה בקרסול וסיים עם 27 נקודות, למרות ערב לא מדויק מהשדה, כשהוא קולע 12 מ-14 מהעונשין ומוביל את הסאנס לניצחון במדיסון סקוור גארדן. גרייסון אלן הוסיף 16 נקודות ומארק וויליאמס תרם 14 במשחק פיזי וקשוח.

הניקס, ללא ג’יילן ברונסון וג’וש הארט הפצועים, קיבלו 23 נקודות מקארל-אנתוני טאונס ודוס מקברייד, אך סבלו מ-17 איבודים וערב קליעה חלש ברבע האחרון. ניו יורק רשמה הפסד שלישי ברציפות ושמיני בעשרת משחקיה האחרונים.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

אטלנטה – בוסטון 132:106

ג’יילן בראון התפוצץ עם 41 נקודות וסם האוזר הוביל רבע שני קטלני של הסלטיקס, שקלעו בו 52 נקודות ופתחו פער עצום כבר במחצית. האוזר סיים עם 30 נקודות ו-10 שלשות, שיא קריירה, בערב התקפי מושלם.

בוסטון ירדה להפסקה ביתרון 51:82 ולא הביטה לאחור, כשהפער צמח עד 43 נקודות. אטלנטה, במשחק שלישי ברציפות ללא ניצחון, התקשתה מאוד התקפית ועמדה על 37% בלבד מהשדה, כשאונייקה אוקונגוו מוביל אותה עם 21 נקודות.

גג'יילן בראון (רויטרס)

דטרויט - אינדיאנה 78:121

הפיסטונס רשמה אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיהם עם תצוגה מוחצת מול הפייסרס החסרים. קייד קנינגהאם ודאנקן רובינסון קלעו 16 נקודות כל אחד בדקות מוגבלות, ו-13 שחקני פיסטונס עלו על לוח התוצאות.

אינדיאנה, ללא ארבעת קלעיה הבכירים, נקלעה לפיגור 24:2 כבר בפתיחה וסיימה מחצית אומללה עם 25 נקודות בלבד. זה היה ההפסד הגדול ביותר של הפייסרס העונה, בעוד דטרויט חגגה ניצחון חמישי בשישה משחקים.

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

דנבר – וושינגטון 115:121

הנאגטס המשיכו בתקופה הטובה שלהם עם ניצחון רביעי ברציפות ושישי בשבעת המשחקים האחרונים למרות שהמשיכו לשחק ללא ניקולה יוקיץ’ הפצוע. ג’מאל מארי התעלה עם הצגה של 42 נקודות ב-15 מ-24 מהשדה ודנבר סגרה עניין עם 29:38 ברבע האחרון.

טים הרדוויי ג’וניור עלה מהספסל כדי לקלוע 30 נקודות ופייטון ווטסון הוסיף 21 אצל המנצחים. לוושינגטון לא הספיקו 29 נקודות של קישון ג’ורג’, כריס מידלטון ואלכס סאר הוסיפו 16 נקודות כל אחד.

גג'מאל מארי (רויטרס)

גולדן סטייט – שארלוט 116:136

דיאנתוני מלטון הוביל ערב התקפי מאוזן במיוחד עם 24 נקודות, כששמונה שחקני הווריירס קולעים בספרות כפולות בניצחון מרשים. גולדן סטייט קלעה 23 שלשות מ-52 ניסיונות, כשעשרה שחקנים שונים מדייקים לפחות פעם אחת מחוץ לקשת - רצף היסטורי של שלושה משחקים ברציפות לפי נתוני הליגה.

דריימונד גרין הוסיף 20 נקודות, ברנדין פודזיימסקי קלע 16 וסטף קרי ובאדי הילד סיימו עם 14 כל אחד. שארלוט עוד צימקה ל-82:79 ברבע השלישי, אך ריצת 5:20 של הווריירס, שנחתמה בשלשה של הילד, הכריעה את המשחק. גולדן סטייט רשמה ניצחון שלישי ברציפות ושיפרה את מאזנה הביתי ל-1:5 במסע של שמונה משחקים.

דריימונד גרין (רויטרס)דריימונד גרין (רויטרס)

דאלאס - יוטה 120:138

קליי תומפסון קלע את כל 23 נקודותיו במחצית הראשונה, כולל הנקודה ה-17,000 בקריירה, והמאבריקס השלימו סוויפ ביתי על הג’אז. שישה שחקני דאלאס סיימו בדאבל פיגרס, למרות היעדרותם של קופר פלאג, קיירי אירווינג ואנתוני דייויס.

ברנדון וויליאמס ומקס כריסטי הובילו עם 22 נקודות כל אחד, בעוד יוטה קיבלה 29 נקודות מקיונטה ג’ורג’, אך נקלעה לפיגור מוקדם ולא חזרה. ללא לאורי מרקאנן החולה ו-ווקר קסלר הפצוע, הג’אז נראו חסרי פתרונות לאורך כל המשחק.

