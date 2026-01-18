יום ראשון, 18.01.2026 שעה 07:49
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

בבית"ר מתמוגגים: "אנחנו עושים מעל ומעבר"

אחרי ה-1:3 על הפועל פ"ת, הירושלמים מבינים שאי אפשר לברוח מהציפיות: "לנצח בדקות הסיום זה חלק מהכדורגל". יצחקי הרגיע: "אנחנו רק באמצע העונה"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

בית״ר ירושלים ממשיכה להדהים את עצמה, אולי אפילו את הליגה כולה. ברק יצחקי סוגר שמונה ניצחונות רצופים, שישה בליגה ועוד שניים בגביע, בית״ר במקום הראשון לפחות עד יום שני ובקבוצה כבר מתחילים להבין שאי אפשר לברוח מהציפיות, מאבק על תואר האליפות עד לסיום העונה. 

בית״ר מנצחת שוב בדקות הסיום, הפעם 1:3 על הפועל פ”ת. האם זה אופי? אולי חילופים מצוינים של יצחקי? איכות? קהל שדוחף עד שניות הסיום? זה הכל גם יחד, החבורה בצהוב-שחור חולמת על אליפות. 

״עד עכשיו אנחנו עושים מעל ומעבר, לנצח בדקות הסיום זה חלק מהכדורגל, היו לנו העונה גם משחקים של 2:6, 2:4, 0:5 וגם ניצחונות בדקות הסיום. בריצת מרתון של עונה שלמה צריך לאסוף נקודות בכל דרך, אנחנו בדרך הנכונה ונישאר צנועים עד הסוף״, סיכמו בבית״ר. 

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

יצחקי היה מרוצה מהמחצית הראשונה מול הפועל פתח תקווה. בית״ר שלטה, הייתה אגרסיבית ודומיננטית, בסוף גם החילופים עשו את שלהם והובילו את בית״ר לניצחון מול הקבוצה האטרקטיבית של עומר פרץ. זה משחק שבו בית״ר הוכיחה שיש לה ספסל נהדר, סגל מצוין ואחוזי הצלחה מרשימים. 

לפני המשחק ברק יצחקי אמר לשחקנים שלו: ״התוכנית שלנו זה ללחוץ את פתח תקווה חזק מהדקה הראשונה. אם נעשה את זה הדברים יעבדו לטובתנו, כי הם ינסו דרך מרכז המגרש להוציא כדורים לשחקני ההתקפה המהירים שלהם״. 

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

דור חוגי וזיו בן שימול הוכיחו שהתקרית מהמשחק מול ריינה נשארה מאחור, השניים התפייסו עוד לפני המשחק ואתמול (שבת) השלימו את הסולחה על כר הדשא כשחוגי כובש ומסמן לקהל על בן שימול שהוא האחראי למהפך של בית״ר בדקות הסיום. 

יצחקי: ״משחק קשה מול קבוצה חזקה״

ברק יצחקי סיכם: ״הקישור שלנו במחצית הראשונה עשה עבודה נהדרת בלי הכדור, גם ירין לוי, גם בוריס אינו ועדי יונה, הצלחנו לנטרל את פתח תקווה ובסוף גם הצלחנו לנצח. יש לנו אופי של קבוצה שהתבגרה מהעונה שעברה ואני כבר עכשיו מסתכל למשחק הבא זה הכי חשוב לנו כרגע. הקהל שלנו מדהים שדוחף אותנו, הם חלק מהניצחון, צריך לזכור שאנחנו רק באמצע העונה״.

