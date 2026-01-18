יום ראשון, 18.01.2026 שעה 07:52
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

"היה קל מאוד ליפול, פחות מעניין שזה לא יפה"

מכבי תל אביב יצאה מעודדת אחרי ה-83:88 על הפועל חולון: "יש להם סגל ישראלי טוב מאוד". מחמאות לקלארק, בקבוצה מקווים שפציעת דיברתולומאו לא חמורה

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב פתחה אתמול (שבת) את הסיבוב השני של ליגת העל ברגל ימין לאחר שניצחה 83:88 את הפועל חולון במסגרת המחזור ה-14. הניצחון הגיע לאחר הניצחון על ז'לגיריס קובנה ביום חמישי האחרון ולפני שבוע משחקים כפול במסגרת היורוליג בו יפגשו הצהובים את אולימפיאקוס ביוון ביום שלישי הקרוב ולאחר מכן יארחו ואת פנאתינייקוס ביום חמישי. בקבוצה מקווים שהמתיחה ממנה סובל ג'ון דיברתולומאו לא רצינית. 

רצף הניצחונות של קבוצתו של עודד קטש בזירה המקומית עלה אתמול לשמונה, בערב שהתחיל נהדר עם 2:14 אך התגובה של הפועל חולון לא איחרה לבוא, ״ידענו שלא יהיה פשוט. יש להם שחקנים מאוד מנוסים וסגל ישראלי טוב מאוד״ אמרו בסביבת הקבוצה לאחר המשחק בהתייחסות לכך שפחות מ-48 שעות לפני חולוניה הם שיחקו נגד ז'לגיריס של תומאס מאסיאוליס, במועדון כזכור דיברו על כך שמדובר במשחק מוקש והבהירו ״היה משחק חשוב מאוד״. 

במועדון החמיאו לג'ימי קלארק שהמשיך את היכולת הנהדרת מהמשחק נגד הקבוצה הליטאית ודאג לסיים את המשחק אתמול עם 17 נקודות ו-8 אסיסטים, יתרה מכך הסל האחרון אותו קלע למעשה היה זה שגמר עניין לאחר ששם את קבוצתו במרחק שני מהלכים כשעל שעון המשחק נותרו כשבע שניות. מי שעוד זכו למחמאות בסוף המשחק היו כמובן טי ג'יי ליף, רומן סורקין וגבריאל 'איפה' לונדברג. ג'יילן הורד גם עשה את שלו עם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-10 ריבאונדים. 

גג'ימי קלארק. קיבל מחמאות (רועי כפיר)

קבוצתו של עודד קטש פתחה בסערה ונקלעה לפיגור, לאחר מכן שוב לקחה את ההובלה ולא הצליחה לגמור את המשחק, מצד שני חולוניה חזרה אך כל פעם שהצליחה להתקרב הצהובים הגיבו טוב ״ידענו לעשות בסוף פעולות שהביאו לנו את הניצחון. פחות מעניין שזה לא יפה ואיך וכמה נגמר צריך לאסוף את הניצחונות האלו. היה קל מאוד ליפול באולם ביתי כמו חולון לאחר ניצחון חשוב נגד ז'לגיריס״ סיכמו בסביבת הקבוצה על משחק ממנו לוקחים פשוט את הניצחון בדרך למאזן של 13 ניצחונות אל מול הפסד בודד. 

