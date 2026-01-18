"רוני ירגיל את השחקנים לשיטה ונהיה יותר טובים"

בבכורה המחודשת שלו על הקווים של מכבי נתניה, רוני לוי רצה לצאת עם שלוש נקודות שיקדמו את הקבוצה אל הפלייאוף העליון, אך גם הוא למד אמש (שבת), מדוע נתניה רושמת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כאשר למרות יתרון במחצית, קבוצתו נוצחה 2:1 על ידי בני סכנין.

במחצית הראשונה, ניכר היה שהדגשים של לוי ביומיים האחרונים עבדו: נתניה נראתה יותר אחראית, סכנין לא התקרב לשערה והמחצית הסתיימה ביתרון. לוקאס פראיזו, שקיבל את הצ'אנס מלוי, סיפק לו שער בכורה העונה מבישול שלישי העונה של עוז בילו.

אלא שנתניה ספגה בקלות מדי עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר אח"כ הגיעה הבעיטה החופשית של מוסטפא שיח יוסף שהכריעה והראתה למה נתניה נמצאת במקום הנוכחי. נתניה לא נפלה באף פרמטר מסכנין והייתה אף עדיפה עליה, אך במבחן התוצאה, היא לא עמדה.

המבשל עוז בילו חוגג עם הכובש לוקאס פראיזו (עמרי שטיין)

“ראינו שרוני רוצה לשחק בשיטה אחרת ולא מלמדים אותה ביום אחד. לאט לאט הוא ירגיל את השחקנים אליה ונהיה יותר טובים. יש פה סגל טוב ושחקנים טובים שלא שכחו לשחק כדורגל”, אמרו במועדון וניסו לשמור על אופטימיות.

לוי רוצה חיזוק ובנתניה מבינים שיצטרכו לצרף לפחות שלושה שחקנים. ללא קשר, כפי שפרסמנו, השוער תומר צרפתי רוצה לעזוב לבני יהודה, כאשר בנתניה הבהירו שברגע שיימצא שוער אחר שיגיע במקומו, הוא יקבל את ברכת הדרך. ל-ONE נודע שגד עמוס מבני ריינה וניב אנטמן מהפועל חיפה, סומנו ואחד מהם עשוי להגיע.

“רצינו לסיים את השבוע הזה אחרת. זה הזוי להפסיד בלי שבועטים לך לשער. תקופה קשה ומאתגרת עבור כל מי שקשור למכבי נתניה ובע"ה נצא מזה כבר בשבוע הבא”, סיכם יובל שדה בסיום.

רוני לוי מתדרך על הקווים (עמרי שטיין)

“לא נשברנו מנטלית, זה היה מצב אחד של נאיביות של כל הקבוצה שגרם להם לחזור למשחק. הגול השני הגיע ממצב נייח והם לא בעטו לשער עד אז. המשחק היה שוויוני עד אז, אבל נצטרך לקחת דברים של אגרסיביות, רוע ונחישות הלאה”, הוסיף.

המטרות והשבוע שהיה: “הפלייאוף העליון הוא תמיד מטרה. מכבי נתניה זה מועדון שתמיד שואף גבוה: הגענו כבר למצב שאנחנו במקום הרביעי ומסתכלים למקום השלישי. יש עכשיו תקופה של הרבה הפסדים בלי לקחת נקודות. נצטרך לעבור את התקופה הזאת כי אנחנו במועדון שרוצה לנצח בכל משחק ואני מרגיש את זה בכל שנה. זה מועדון של ווינרים ונצטרך לדעת להוכיח את עצמנו”.