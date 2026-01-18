יום ראשון, 18.01.2026 שעה 07:49
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"רוני ירגיל את השחקנים לשיטה ונהיה יותר טובים"

בנתניה מנסים לשמור על אופטימיות אחרי הבכורה של המאמן, שדה: "תקופה קשה לכולנו". צרפתי ישוחרר לבני יהודה כשיימצא שוער אחר, עמוס ואנטמן סומנו

|
שחקני מכבי נתניה מתאגדים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה מתאגדים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)

בבכורה המחודשת שלו על הקווים של מכבי נתניה, רוני לוי רצה לצאת עם שלוש נקודות שיקדמו את הקבוצה אל הפלייאוף העליון, אך גם הוא למד אמש (שבת), מדוע נתניה רושמת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כאשר למרות יתרון במחצית, קבוצתו נוצחה 2:1 על ידי בני סכנין.

במחצית הראשונה, ניכר היה שהדגשים של לוי ביומיים האחרונים עבדו: נתניה נראתה יותר אחראית, סכנין לא התקרב לשערה והמחצית הסתיימה ביתרון. לוקאס פראיזו, שקיבל את הצ'אנס מלוי, סיפק לו שער בכורה העונה מבישול שלישי העונה של עוז בילו.

אלא שנתניה ספגה בקלות מדי עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר אח"כ הגיעה הבעיטה החופשית של מוסטפא שיח יוסף שהכריעה והראתה למה נתניה נמצאת במקום הנוכחי. נתניה לא נפלה באף פרמטר מסכנין והייתה אף עדיפה עליה, אך במבחן התוצאה, היא לא עמדה.

המבשל עוז בילו חוגג עם הכובש לוקאס פראיזו (עמרי שטיין)המבשל עוז בילו חוגג עם הכובש לוקאס פראיזו (עמרי שטיין)

“ראינו שרוני רוצה לשחק בשיטה אחרת ולא מלמדים אותה ביום אחד. לאט לאט הוא ירגיל את השחקנים אליה ונהיה יותר טובים. יש פה סגל טוב ושחקנים טובים שלא שכחו לשחק כדורגל”, אמרו במועדון וניסו לשמור על אופטימיות.

לוי רוצה חיזוק ובנתניה מבינים שיצטרכו לצרף לפחות שלושה שחקנים. ללא קשר, כפי שפרסמנו, השוער תומר צרפתי רוצה לעזוב לבני יהודה, כאשר בנתניה הבהירו שברגע שיימצא שוער אחר שיגיע במקומו, הוא יקבל את ברכת הדרך. ל-ONE נודע שגד עמוס מבני ריינה וניב אנטמן מהפועל חיפה, סומנו ואחד מהם עשוי להגיע.

“רצינו לסיים את השבוע הזה אחרת. זה הזוי להפסיד בלי שבועטים לך לשער. תקופה קשה ומאתגרת עבור כל מי שקשור למכבי נתניה ובע"ה נצא מזה כבר בשבוע הבא”, סיכם יובל שדה בסיום.

רוני לוי מתדרך על הקווים (עמרי שטיין)רוני לוי מתדרך על הקווים (עמרי שטיין)

“לא נשברנו מנטלית, זה היה מצב אחד של נאיביות של כל הקבוצה שגרם להם לחזור למשחק. הגול השני הגיע ממצב נייח והם לא בעטו לשער עד אז. המשחק היה שוויוני עד אז, אבל נצטרך לקחת דברים של אגרסיביות, רוע ונחישות הלאה”, הוסיף.

המטרות והשבוע שהיה: “הפלייאוף העליון הוא תמיד מטרה. מכבי נתניה זה מועדון שתמיד שואף גבוה: הגענו כבר למצב שאנחנו במקום הרביעי ומסתכלים למקום השלישי. יש עכשיו תקופה של הרבה הפסדים בלי לקחת נקודות. נצטרך לעבור את התקופה הזאת כי אנחנו במועדון שרוצה לנצח בכל משחק ואני מרגיש את זה בכל שנה. זה מועדון של ווינרים ונצטרך לדעת להוכיח את עצמנו”.

