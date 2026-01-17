סיבוב הופעות: בית"ר שוב הוכיחה שאסור להספיד

פודקאסט בית”ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכם ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות של הקבוצה, שעושה “סיבוב הופעות” במגרשי ליגת העל. הרבה מכך בזכות חילופים אדירים של ברק יצחקי עם זיו בן שימול ודור מיכה שבישלו ודור חוגי שכבש צמד דרמטי בתוספת הזמן, בריאן קראבלי ולוקה גדראני שהם צמד הבלמים הטוב בליגה, ירדן שועה ששוב פרע שטרות ומיכה שהוכיח שבוע נוסף למה חייבים להאריך לו חוזה ולא לחכות עוד יום אחד.

בית”ר ירושלים הייתה במחצית ראשונה אגרסיבית ולא רעה. בהופעת הבכורה שלו, בוריס אינו נכנס טוב למשחק ושועה כבש עם פתיחת המחצית השנייה, אבל המומנטום השתנה אחרי השוויון של פתח תקווה ואז יצחקי ביצע התאמות וניצח, שוב. מאז שהתחילו להוסיף כ-10 דקות לכל משחק, אנחנו בעידן שכדורגל משחקים 100 דקות, לא 90, ובית”ר ממנפת את זה בצורה מדהימה ומוכיחה שאסור להספיד אותה עד לשריקת הסיום בכל משחק.

למרות זאת, מי שמצפה שבית”ר תדרוס את הליגה צריך להירגע. הקבוצה מהבירה היא עדיין לא באיירן מינכן בבונדסליגה. אם היא תזכה העונה באליפות זה בלתי יאומן ובניגוד לכל התחזיות (מלבד התחזית של גיא בן זיו), אז צריך לחבק את הניצחונות האלה. בית”ר זו לא מכבי תל אביב שממנה מצפים לדרוס כל משחק כי היא נבנתה עם תקציב של 120 מיליון ש”ח, הקבוצה של ברק יצחקי ואלמוג כהן נבנתה בשביל להגיע לאירופה ועושה פלאים. האזנה נעימה