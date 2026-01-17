יום ראשון, 18.01.2026 שעה 01:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

סיבוב הופעות: בית"ר שוב הוכיחה שאסור להספיד

יצחקי שוב ביצע התאמות וניצח, הקבוצה שוב הראתה שהיא כאן עד השריקה ושיש לה את צמד הבלמים הטוב בליגה, אך צריך גם לרדת לקרקע. האזינו לפודקאסט

|
דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)
דור חוגי חוגג (חגי מיכאלי)

פודקאסט בית”ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכם ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות של הקבוצה, שעושה “סיבוב הופעות” במגרשי ליגת העל. הרבה מכך בזכות חילופים אדירים של ברק יצחקי עם זיו בן שימול ודור מיכה שבישלו ודור חוגי שכבש צמד דרמטי בתוספת הזמן, בריאן קראבלי ולוקה גדראני שהם צמד הבלמים הטוב בליגה, ירדן שועה ששוב פרע שטרות ומיכה שהוכיח שבוע נוסף למה חייבים להאריך לו חוזה ולא לחכות עוד יום אחד. 

בית”ר ירושלים הייתה במחצית ראשונה אגרסיבית ולא רעה. בהופעת הבכורה שלו, בוריס אינו נכנס טוב למשחק ושועה כבש עם פתיחת המחצית השנייה, אבל המומנטום השתנה אחרי השוויון של פתח תקווה ואז יצחקי ביצע התאמות וניצח, שוב. מאז שהתחילו להוסיף כ-10 דקות לכל משחק, אנחנו בעידן שכדורגל משחקים 100 דקות, לא 90, ובית”ר ממנפת את זה בצורה מדהימה ומוכיחה שאסור להספיד אותה עד לשריקת הסיום בכל משחק.

למרות זאת, מי שמצפה שבית”ר תדרוס את הליגה צריך להירגע. הקבוצה מהבירה היא עדיין לא באיירן מינכן בבונדסליגה. אם היא תזכה העונה באליפות זה בלתי יאומן ובניגוד לכל התחזיות (מלבד התחזית של גיא בן זיו), אז צריך לחבק את הניצחונות האלה. בית”ר זו לא מכבי תל אביב שממנה מצפים לדרוס כל משחק כי היא נבנתה עם תקציב של 120 מיליון ש”ח, הקבוצה של ברק יצחקי ואלמוג כהן נבנתה בשביל להגיע לאירופה ועושה פלאים. האזנה נעימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */