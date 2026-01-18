"זה היה אחד ההפסדים הכואבים, כמו חץ בלב"

ההפסד אמש (שבת) של הפועל פתח תקווה לבית"ר ירושלים 3:1, היה אחד הכואבים של הקבוצה העונה, שראתה את עצמה מוציאה לפחות נקודה אחת מהמשחק ומבססת את מקומה בפלייאוף העליון.

פ"ת פתחה רע: למשך 60 דקות רק קבוצה אחת הייתה על המגרש, אבל החבורה של עומר פרץ הצליחה לחזור ולאחר מכן לשנות את המומנטום, אלא שאז, שנייה של חוסר ריכוז בהגנה הובילה לספיגה ואח"כ לספיגה נוספת.

"אחד ההפסדים הכואבים שלנו השנה, כמו חץ בלב", אמרו במועדון, שם במשך דקות ארוכות הפנים של אנשיו אמרו הכול. המאמן עומר פרץ, ידע בסיום להודות כי טעה שהוציא את אוראל דגני, כאשר לטענתו הרגיש שהבלם סובל ממתיחה קלה ולא רצה לקחת סיכון. "הייתי צריך לשאול אותו אם הוא רוצה לצאת ולסמוך על הניסיון שלו", אמר.

עומר פרץ (רדאד ג'בארה)

למרות ההפסד, פ"ת לפחות שיפרה מעט את מאזנה הכספי, כשהכניסה מהמשחק קרוב ל-400,000 שקלים, שישפרו את קופת המועדון. אלא שהבשורה הפחות טובה, מגיעה מהמגן הימני עידן כהן, שהרגיש רגישות בברך וצפוי לעבור בדיקות. בכל מקרה, ההערכה היא שלא יוכל ליטול חלק במשחק מול הפועל ירושלים בשישי.

גם שחר רוזן צפוי להמשיך להיעדר, כאשר אליו התווסף בוני אמיין, שספג אמש את הכרטיס הצהוב החמישי שלו. מנגד, יונתן כהן, יגביר קצב באימונים במהלך השבוע וצפוי לחזור, כשכמוהו גם תומר אלטמן, שנעדר כבר תקופה ארוכה.

מי שלא שותף אמש, הוא הקשר גולן בני, כאשר חלה ירידה יחסית בדקות המשחק שלו בתקופה האחרונה. אם יחליט לעזוב כדי לקבל יותר דקות, בני יהודה כבר מתעניינת בשירותיו ורוצה לצרפו. נועם גיסין וג'יימס אדניי זכו למחמאות על כניסתם כמחליפים, כאשר הראשון, צפוי לקבל יותר דקות.

ג׳יימס אדניי (שחר גרוס)

בפ"ת נשמו לרווחה עם השלמת עסקת המכירה של ג'וסלין טאבי, כאשר הכסף שייכנס ממכירתו יסייע כעת לצרף שני שחקני רכש. כפי שפרסמנו, ג'וזף סאבובו מהפועל ב"ש הוזכר כמועמד להגיע במקומו של הקשר מחוף השנהב, כאשר ייתכן שכעת יוגברו המאמצים לצרפו, בכפוף לאישורה של הקבוצה הדרומית. גם אור ישראלוב מועמד למרכז ההגנה.

לגבי טאבי, במועדון סיפרו שההערכה היא שסלטיק העדיפה שלא לצרפו, גם בשל ההתנגדות מצד חלק מקהל האוהדים שלה, כאשר הפציעה שלו, היוותה את הטריגר שלה לרדת מהעסקה: "בסופו של דבר זה יצא לטובה, כי הוא נמכר בסכום גבוה יותר לקבוצה יותר טובה", אמרו במועדון.