בקטלוניה פרסמו: אוריין גורן יוכל להחליף את דרו

בעוד שעזיבתו של דרו פרננדס בן ה-18 מברצלונה מתקרבת, בקטלוניה עוסקים במי יהיה זה שיחליף את מקומו בקבוצה. ב’מונדו דפורטיבו’ ערכו כתבה מקיפה על “התכשיטים שיכולים למלא את החלל של דרו”, שם ניתן למצוא את שמו של אוריין גורן, הקשר הישראלי בן ה-16 שמשחק בנוער של ברצלונה ומעורר עניין.

דרו מתקרב לעזיבת הבלאוגרנה לאחר שסירב להאריך חוזה, קיבל הצעה על סך 6 מיליון אירו (סעיף השחרור שלו) ואישר כי ברצונו לעזוב (כנראה לפאריס סן ז’רמן) ולהתפתח במקום אחר.

כאמור, בעיתון הקטלוני העלו מספר שמות שמועמדים לתפוס את מקומו של דרו שיעזוב את הקבוצה והחמיאו לגורן: “קשר טכני, מהיר והתקפי שמצליח בנוער, למרות שזו שנתו הראשונה בקטגוריה”.

אוריין גורן מוסר (IMAGO)

כזכור, רק לפני מספר שבועות גורן בן ה-16 נכלל בקבוצת השנה של הלה מאסיה שנה שנייה ברציפות, אחרי ששיחק ב-2025 בשלוש קבוצות שונות במחלקת הנוער הקטלונית: בקדטים א’, בנוער ב’ ובנוער א’, קבוצתו הנוכחית. מדובר למעשה בקבוצת הנוער הבכירה עד גיל 19, אבל כבר בגיל 16 הקשר הישראלי הוא שחקן הרכב.