יום ראשון, 18.01.2026 שעה 17:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

עובר לירוק: סדריק דון חתם רשמית במכבי חיפה

הקשר בן ה-21 מצטרף לירוקים בחוזה ל-4.5 שנים. ירוויח שכר התחלתי של 250,000 דולר שישודרג. וגם: הסכום שקיבלה הפועל י-ם והאחוזים ממכירה עתידית

|
סדריק דון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
סדריק דון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ישנה לה את העונה? סדריק דון עזב את הפועל ירושלים וחתם היום (ראשון) רשמית במכבי חיפה. כבר במשחק האחרון נגד עירוני טבריה נפרד הקשר מקהל הקבוצה ממנה הגיע וכעת הוא משנה צבע לירוק ועתיד להיות חלק מהסגל במשחק של קבוצתו החדשה נגד מכבי נתניה, כשהצטרף בחוזה לארבע וחצי שנים. דון נמכר לירוקים תמורת 1.5 מיליון אירו ו-30% מסכום מכירה עתידית, כאשר מדובר בעסקה הגדולה בתולדות הפועל ירושלים.

דון הוא הסנונית הראשונה של השינויים של ברק בכר בסגל הקבוצה, כשהוא צפוי לעבות את מרכז המגרש ויכול להתפרש כמעט על פני כל עמדות הקישור, בין אם באמצע ולעיתים אף באגף, תפקיד אותו ביצע גם בקבוצתו הקודמת. בכרמל ירוויח השחקן 250,000 דולר כשכר התחלתי לעונה, ושכרו ישודרג מדי שנה.

הקשר אמנם רק בן 21, אך זו עונתו הרביעית בליגת העל, כשמאז שהגיע לבירה לבש השחקן מחוף השנהב את המדים האדומים-שחורים של הפועל ירושלים. העונה הספיק לרשום 17 משחקי ליגה, כשכבש שלושה שערים, כולל צמד נגד מ.ס אשדוד ועוד שער ניצחון נגד עירוני קריית שמונה שהביאו לשניים מתוך שלושת הניצחונות של הירושלמים העונה.

סדריק דון עם סוכניו שחר גרינברג ורוסטיק גולדשטיין (פרטי)סדריק דון עם סוכניו שחר גרינברג ורוסטיק גולדשטיין (פרטי)
רכש חדש בכרמל: סדריק דון חתם במכבי חיפה

ב-115 משחקים במדים של האדומים מהבירה כבש 18 שערים ובישל עוד שלושה. במקביל לקריירת המועדונים, דון רשם הופעות גם בנבחרות הצעירות של חוף השנהב, כולל בנבחרת עד גיל 17. לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי של מכבי חיפה: "אני מאוד מתרגש לחתום במכבי חיפה. זה אתגר גדול עבורי. ראיתי את הקהל של מכבי בסמי עופר וזה אדיר ואני כבר מחכה לראות אותם במדים הירוקים. יאללה מכבי ירוק עולה".

איציק עובדיה, סדריק דון וליאור רפאלוב יחד עם הסוכנים רוסטיק גולדשטיין ושחר גרינברג (האתר הרשמי של מכבי חיפה)איציק עובדיה, סדריק דון וליאור רפאלוב יחד עם הסוכנים רוסטיק גולדשטיין ושחר גרינברג (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ראש מערך הסקאוט של המועדון מהכרמל, ליאור רפאלוב, אמר: "סדריק דון, שחקן צעיר עם המון פוטנציאל, אחריו עקבנו ומצאנו כי הוא מתאים להיות חלק מהסגל שלנו בשנים הקרובות. לדון, על אף היותו צעיר מאוד, ניסיון של מספר שנים בישראל, הוא בעל יכולות טכניות, מהירות ואפשרות לשחק במספר עמדות. כל אלו גרמו לנו לקבל את ההחלטה להחתימו. מאחל לסדריק בהצלחה".

איציק עובדיה, סדריק דון וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)איציק עובדיה, סדריק דון וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בהפועל ירושלים נפרדו: “אנחנו גאים בהתקדמות של סדריק, שהגיע אלינו בגיל 18 בקיץ 2022 מאקדמיה בחוף השנהב. מקבוצת הנוער שלנו הוקפץ לבוגרים, והוכוון למגוון תפקידים על הדשא שגרמו לכישרון הוורסטילי שלו לנצוץ. בגיל 19 היה לשחקן הרכב מוביל. במהלך 3.5 העונות האחרונות כבש 20 שערים ב-134 משחקי בוגרים בכל המסגרות, בהם מספר זכורים במיוחד, כולל במשחקי דרבי. כל זאת וגם החיוך הגדול, הצניעות והחיבור לקהילה האדומה הפכו את סדריק לאהוב במיוחד בטדי. נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה”.

"שמחתי מאוד לשחק כאן, פה הכל התחיל עבורי", אמר דון בפרידתו מהירושלמים. "לפני שאני מתחיל פרק חדש רציתי להודות לכולם על מה שעשו עבורי בהפועל. תודה למאמן ולצוות שלו, הייתי באמת מאושר לשחק כאן. המקום הזה היה לי למשפחה, ואני אוהב את כולם מאוד. תודה רבה גם לאוהדים שהיינו איתנו כשדברים פחות הלכו. רציתי לומר לכם שאני אוהב אתכם. יאללה הפועל".

