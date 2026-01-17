יום ראשון, 18.01.2026 שעה 01:08
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4314-3418הפועל ת"א1
3719-4218מכבי חיפה2
3622-4518מכבי ת"א3
3621-3518הפועל ב"ש4
3230-4718מכבי נתניה5
3028-3518מכבי פ"ת6
2832-3018בית"ר ירושלים7
2732-3518הפועל פ"ת8
 פלייאוף תחתון 
2721-2718בני יהודה1
2427-3218הפועל כפ"ס2
2130-2818הפועל רעננה3
2128-2318מ.ס. אשדוד4
2136-2618הפועל ראשל"צ5
1938-2318עירוני ק"ש6
1935-1918מכבי הרצליה7
1639-1918הפועל חיפה8
1051-2918הפועל רמה"ש9
647-2118הפועל עכו10

שוב אווירה אלימה ביציעי וסרמיל במשחק נוער

3 שבועות אחרי אירועים דומים: המשחק בין קבוצת הנוער של ב"ש לנתניה הופסק פעמיים בשל התנהגות הקהל. תגובת הדרומיים: "צוות האבטחה השתלט במהרה"

|
כדור ברשת אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדור ברשת אילוסטרציה (רועי כפיר)

בפעם השנייה בתוך שלושה שבועות, התנהגות אלימה של קהל אוהדים במשחק הנוער של הפועל באר שבע. במשחק שנערך היום (שבת) במגרש וסרמיל 4, בו אירחה הפועל ב"ש את מכבי נתניה (2:4 לזכות ב"ש), המשחק הופסק פעמיים בגין זריקות חפצים למגרש. לטענת גורם במכבי נתניה, במחצית הראשונה גם נזרקו רימוני עשן ואבנים - מה שגרם להפסקת המשחק לשבע דקות, בזמן שנתניה צעדה ביתרון 0:1.

במחצית השנייה, כשהתוצאה הייתה 2:2, המשחק הופסק לכ-10 דקות, זאת בשל זריקת חפצים לכר הדשא. לטענת נתניה, לאורך המשחק קהל אוהדים צעיר עמד על גדר ההפרדה הנמוכה בין היציע למגרש וירק לעבר שחקני הקבוצה האורחת מנתניה.

עוד טוענים בנתניה כי שופט המשחק, שון בניזרי, כבר עמד להודיע על פיצוץ המשחק, אך הוראות שקיבל מאיגוד השופטים גרמו לו לחדש את המשחק, על אף רצונה של נתניה להפסיק את המשחק בשל איבוד ערך ספורטיבי. אנשי נתניה טוענים, כי במגרש לא הייתה אבטחה משמעותית והם חשו חשופים. השופט בניזרי התייעץ במהלך המשחק עם דני קרסיקוב, מי שאחראי בין השאר על שופטי נוער על.

הכתובת הייתה על הקיר

לפני עשרה ימים עמדה קבוצת הנוער של הפועל ב"ש לדין, בעקבות אירועי המשחק מול בית"ר ירושלים (2:3 לב"ש), שנערך ב-27 לדצמבר. הפועל באר שבע נקנסה בסכום של 2,500 שקלים, בעקבות הדלקה של שש אבוקות ביציע אוהדיה. בדו"ח השיפוט ובדו"ח המשקיף צוינו גם זריקת פחית ובקבוק פלסטיק מהיציע למגרש, וכן נהמות של אוהדי הקבוצה לעבר שחקנים של בית"ר ירושלים, וכן יריקות וקללות לעבר שחקן של בית"ר ירושלים, שחגג בצורה מתריסה כיבוש שער.

כמו כן, צוין כי הופנו יריקות מצד אוהדי באר שבע לעברו של עוזר השופט - טענה שהופנתה גם לאוהדי בית"ר ירושלים לאחר המשחק. דו"ח המשקיף מתח ביקורת על מיעוט אנשי האבטחה במשחק זה: "קבוצת הפועל באר שבע הזמינה את הקהל שהגיע לצפות בקבוצה הבוגרת לתמוך בקבוצה של מחלקת הנוער. ואכן היו מספר מכובד של אוהדים במשחק הנ"ל - אך המועדון כלל לא היה ערוך עם כוח אדם במקום לכמות קהל וקהל "אולטראס". יש לציין כי היו רק שני סדרנים באזור היציעים ועוד סדרן אחד בכניסה לאזור הטכני".

תגובת הפועל ב"ש: "צוות האבטחה השתלט במהרה על המעורבים"
בהנהלת הפועל ב"ש לא מתכחשים לעניין אלימות שהתרחשה במגרש, אך טוענים, להפרזה בטענות מכבי נתניה: "המועדון מגנה בתוקף כל גילוי אלימות, בכל משחק, מגרש ובכל רמת גיל. לטענת אנשי הצוות אשר נכחו במשחק, האירוע החל לאחר ששחקן מכבי נתניה התגרה בקהל האוהדים. לאחר מכן, צוות האבטחה, שמוצב בכל משחק בית אותו אנו מארחים בליגת העל לנוער, השתלט במהרה על המעורבים. נציין שוב, כי אנו מגנים בכל תוקף כל גילוי אלימות, מכל סוג שהוא. כמו כן, בניגוד לנטען בכתבה, איננו מכירים מקרה של זריקת אבנים לעבר כר הדשא. בשעה זו, אנו עורכים בירור מקיף אודות האירוע יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים ובמידת הצורך, לאחריו נסיק מסקנות בהתאם".

