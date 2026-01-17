שוב אווירה אלימה ביציעי וסרמיל במשחק נוער

בפעם השנייה בתוך שלושה שבועות, התנהגות אלימה של קהל אוהדים במשחק הנוער של הפועל באר שבע. במשחק שנערך היום (שבת) במגרש וסרמיל 4, בו אירחה הפועל ב"ש את מכבי נתניה (2:4 לזכות ב"ש), המשחק הופסק פעמיים בגין זריקות חפצים למגרש. לטענת גורם במכבי נתניה, במחצית הראשונה גם נזרקו רימוני עשן ואבנים - מה שגרם להפסקת המשחק לשבע דקות, בזמן שנתניה צעדה ביתרון 0:1.

במחצית השנייה, כשהתוצאה הייתה 2:2, המשחק הופסק לכ-10 דקות, זאת בשל זריקת חפצים לכר הדשא. לטענת נתניה, לאורך המשחק קהל אוהדים צעיר עמד על גדר ההפרדה הנמוכה בין היציע למגרש וירק לעבר שחקני הקבוצה האורחת מנתניה.

עוד טוענים בנתניה כי שופט המשחק, שון בניזרי, כבר עמד להודיע על פיצוץ המשחק, אך הוראות שקיבל מאיגוד השופטים גרמו לו לחדש את המשחק, על אף רצונה של נתניה להפסיק את המשחק בשל איבוד ערך ספורטיבי. אנשי נתניה טוענים, כי במגרש לא הייתה אבטחה משמעותית והם חשו חשופים. השופט בניזרי התייעץ במהלך המשחק עם דני קרסיקוב, מי שאחראי בין השאר על שופטי נוער על.

הכתובת הייתה על הקיר

לפני עשרה ימים עמדה קבוצת הנוער של הפועל ב"ש לדין, בעקבות אירועי המשחק מול בית"ר ירושלים (2:3 לב"ש), שנערך ב-27 לדצמבר. הפועל באר שבע נקנסה בסכום של 2,500 שקלים, בעקבות הדלקה של שש אבוקות ביציע אוהדיה. בדו"ח השיפוט ובדו"ח המשקיף צוינו גם זריקת פחית ובקבוק פלסטיק מהיציע למגרש, וכן נהמות של אוהדי הקבוצה לעבר שחקנים של בית"ר ירושלים, וכן יריקות וקללות לעבר שחקן של בית"ר ירושלים, שחגג בצורה מתריסה כיבוש שער.

כמו כן, צוין כי הופנו יריקות מצד אוהדי באר שבע לעברו של עוזר השופט - טענה שהופנתה גם לאוהדי בית"ר ירושלים לאחר המשחק. דו"ח המשקיף מתח ביקורת על מיעוט אנשי האבטחה במשחק זה: "קבוצת הפועל באר שבע הזמינה את הקהל שהגיע לצפות בקבוצה הבוגרת לתמוך בקבוצה של מחלקת הנוער. ואכן היו מספר מכובד של אוהדים במשחק הנ"ל - אך המועדון כלל לא היה ערוך עם כוח אדם במקום לכמות קהל וקהל "אולטראס". יש לציין כי היו רק שני סדרנים באזור היציעים ועוד סדרן אחד בכניסה לאזור הטכני".



תגובת הפועל ב"ש: "צוות האבטחה השתלט במהרה על המעורבים"

בהנהלת הפועל ב"ש לא מתכחשים לעניין אלימות שהתרחשה במגרש, אך טוענים, להפרזה בטענות מכבי נתניה: "המועדון מגנה בתוקף כל גילוי אלימות, בכל משחק, מגרש ובכל רמת גיל. לטענת אנשי הצוות אשר נכחו במשחק, האירוע החל לאחר ששחקן מכבי נתניה התגרה בקהל האוהדים. לאחר מכן, צוות האבטחה, שמוצב בכל משחק בית אותו אנו מארחים בליגת העל לנוער, השתלט במהרה על המעורבים. נציין שוב, כי אנו מגנים בכל תוקף כל גילוי אלימות, מכל סוג שהוא. כמו כן, בניגוד לנטען בכתבה, איננו מכירים מקרה של זריקת אבנים לעבר כר הדשא. בשעה זו, אנו עורכים בירור מקיף אודות האירוע יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים ובמידת הצורך, לאחריו נסיק מסקנות בהתאם".