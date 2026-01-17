יום שבת, 17.01.2026 שעה 22:37
כדורגל ישראלי

שער בכורה לאלי דסה, שהעלה את ניימיכן ליתרון

המגן הישראלי פתח בהרכב של קבוצתו ההולנדית והרשית בפתיחת ההתמודדות, כדי לשים את חבריו בעמדת הובלה. דקות לגיא דהן ברומניה, תורג'מן הבקיע בהכנה

|
אלי דסה (IMAGO)
אלי דסה (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# אלי דסה העלה את ניימיכן ליתרון 0:1 בדקה העשירית, המגן הישראלי שפתח ב-11 יחד עם אקס מכבי חיפה צ’ארון שרי, כבש בפתיחת ההתמודדות מול נאק ברדה במסגרת המחזור ה-19 של הליגה ההולנדית.

# במשחקי ההכנה בליגת ה-MLS, דור תורג’מן מצא את הרשת לזכות ניו אינגלנד רבולושן, שניצחה 0:6 את סרסוטה פרדייס. אקס מכבי תל אביב שעשה את המעבר לארצות הברית, היה אחראי על השער הרביעי, כשהוא עדיין מחכה לפתיחתה הרשמית של העונה בפברואר.

דור תורגדור תורג'מן (IMAGO)

# אחרי שהשיגה ניצחון במחזור הקודם, אוניראה סלובוציה של גיא דהן חזרה להפסיד במסגרת הליגה הרומנית. הישראלי החל את ההתמודדות על הספסל ונכנס להופעת בכורה בדקה ה-63 במצב של 1:1 מול אראד, אך לבסוף הוא וחבריו נכנעו 3:1.

